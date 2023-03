Vermisstensuche mit glücklichem Ende: 28-Jährige aus Benediktbeuern lebend gefunden

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Flächenhündin Emma nahm die Fährte im Moor auf. Mit dabei: Hundeführerin Sylvia Rothmann. © Rettungshundestaffel Zugspitz-/Karwendelregion

Die vermisste Frau aus Benediktbeurern wurde zufällig von Studenten der Eibelsfleckalm gefunden. Davor lief eine groß angelegte Suchaktion mit Spürhunden.

Benediktbeuern – Die Vermisstensuche nach einer jungen Benediktbeurerin (wir berichteten) nahm am Sonntagnachmittag ein glückliches Ende. Entsprechend groß war die Erleichterung bei allen Helfern. Sieben Studenten der Katholischen Stiftungshochschule Benediktbeuern hatten die 28-Jährige zwar stark unterkühlt, aber lebend im Außenbereich der Eibelsfleckalm gefunden. „Wir waren auf dem Rückweg von einer Tour und haben am Vorabend auf der Hütte erfahren, dass jemand aus Benediktbeuern vermisst wird. Als wir die Frau dann bei der Alm gesehen haben, und sie unterkühlt wirkte, haben wir eins und eins zusammengezählt, sie angesprochen und die Bergwacht gerufen“, schildert eine der Studentinnen, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Stundeten aus Benediktbeuern finden vermisste Frau bei Eibelsfleckalm

„Wir konnten mit Schneeketten bis zu der Alm fahren“, sagt Tobias Döring, Sprecher der Benediktbeurer Bergwacht. Mit fünf Einsatzkräften seien die ehrenamtlichen Bergretter ausgerückt. „Parallel ist der Rettungshubschrauber gekommen“, sagt er. Die Vermisste sei zwar unterkühlt, aber ansprechbar gewesen. „Sie wurde zügig mit dem Helikopter in die Klinik gebracht“, so Döring.

Dieser Rettungsaktion voraus ging seit Donnerstag eine groß angelegte Suchaktion mit zahlreichen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Kräften. Für die Einsatzleitung zuständig war Dennis Bülow von der Polizeiinspektion Bad Tölz. „Wir haben extrem viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen“, erklärt er. Die 28-Jährige hielt sich demnach am ersten Tag ihres Verschwindens noch im Ort auf und wurde dort von einigen Menschen gesehen.

Suchaktion Rettungshundestaffel

Die Polizei zog die Feuerwehr Benediktbeuern und die Rettungshundestaffel Zugspitz-/Karwendelregion zur Unterstützung hinzu. „Wir haben einen Personensuchhund an die Stelle gebracht, an der die Frau zuletzt gesehen wurde“, schildert Bülow das Vorgehen. „Dort haben wir dann dem speziell ausgebildeten Hund namens Xanti persönliche Gegenstände der Vermissten zum Schnüffeln gegeben“, erklärt Rico Müller, der organisatorische Einsatzleiter der Hundestaffel. „Hierfür nimmt man Gegenstände, die die Person zuletzt in der Hand hatte oder auch Kleidung, die sie getragen hat.“ Das werde steril verpackt und dem Hund unter die Nase gehalten, so Müller. Ab der Stelle habe Xanti dann eine Fährte aufgenommen. „Problematisch war, dass seine Suche am Bahnhof endete“, sagt Bülow. „Da kann man sich nicht sicher sein, ob die Person in den Zug gestiegen ist oder Richtung Moor weiter gegangen ist.“

Regen und Wind erschweren Suche für Spürhunde

Das Benediktbeurer Moor und das Gemeindegebiet seien dann mit einem Hubschrauber abgesucht worden. „Parallel haben am Boden sowohl die Feuerwehr als auch weitere Suchhunde die Gegend durchforstet“, berichtet Bülow. Auch Flächensuchhunde wurden eingesetzt. Die sind darauf trainiert, „alles Menschliche“ zu erschnüffeln, erklärt Müller, der mit weiteren zwölf ehrenamtlichen Helfern des Rettungshundevereins knapp sieben Stunden an dem Einsatz beteiligt war. Die Suche mit den Hunden sei laut Bülow aufgrund des Unwetters nicht so einfach gewesen. „Der Regen und vor allem auch der viele Wind haben die Sache erschwert.“

Mit insgesamt 25 ehrenamtlichen Einsatzkräften suchte die Feuerwehr Benediktbeuern in Hütten und Scheunen nach der jungen Frau. „Wir haben sicherlich über 100 Scheunen abgeklappert“, erklärt Kommandant Daniel Sliva. Einen Tag später wurde die Frau dann ja auch tatsächlich nahe einer Hütte gefunden – allerdings einige Höhenmeter weiter oben Richtung Benediktenwand. „Da sieht man mal, wie hilflos man trotz aller Unterstützung mit Suchhunden und Co. ist“, sagt der Kommandant. „Aber Hauptsache ist, die Frau wurde lebend gefunden“, sind sich die Retter einig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.