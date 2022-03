Jugendversammlung fast ohne Jugend: Veranstalter enttäuscht

Was hat mich an der Pandemie gestört, was würde ich mir jetzt wünschen? Darüber diskutierten die Jugendlichen gemeinsam mit Mitarbeitern des Don-Bosco-Jugendclubs, etwa mit Tobias Huhn (li.).

Trägerverein Kinder- und Jugendarbeit im Loisachtal

Von Franziska Seliger schließen

Wie geht es Jugendlichen nach zwei Jahren Pandemie? Was war für sie in den vergangenen Monaten schlimm? Was würden sie sich jetzt wünschen? Zu diesem Thema hatte der Trägerverein Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal am Samstag zu einer Versammlung geladen. Viele Kommunalpolitiker und sogar ein Landtagsabgeordneter nahmen daran teil. Nur die Jugend fehlte.

Benediktbeuern – Die Idee war gut, die Absichten waren ehrenwert: Bei der Versammlung am Samstagnachmittag sollten die jungen Menschen aus der Region endlich einmal die Möglichkeit bekommen, politischen Vertretern ihre Meinung zu sagen und Wünsche vorzubringen. Doch spätestens mit Beginn der Veranstaltung um 16 Uhr war allen Anwesenden klar: Außer sechs Jugendlichen hatte niemand das Angebot angenommen. Warum? War das Wetter zu schön? Fehlt den jungen Leuten vielleicht gar nichts? „Vielleicht war aber auch der Zeitpunkt zu spät“, überlegte die Benediktbeurer Jugendreferentin Sandra Rauchenberger. Denn mittlerweile würden die Corona-Regeln wieder gelockert. Das Schlimmste sei also vorbei. Und junge Menschen, so der Benediktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb, lebten nicht in der Vergangenheit. Sie blickten jetzt nur nach vorne. Und da wiege der Krieg in der Ukraine vielleicht längst schwerer als das Virus.

Bürgermeister Ortlieb kritisiert mangelnde Impfbereitschaft von Älteren

Trotzdem, betonte Ortlieb, habe die Jugend während der Pandemie Rechte verloren – und das auch deshalb, weil zu wenige Ältere sich hätten impfen lassen. Dadurch „sind sie ihrer Verantwortung gegenüber der Jugend nicht gerecht geworden“, kritisierte der dreifache Vater. Wäre die Impfbereitschaft höher gewesen, hätten die Jugendlichen weniger Einschränkungen gehabt.

+ Ihre Kritik und Wünsche hatten die Jugendlichen auf Schutzmasken geschrieben, wo sie von Vertretern aus Kommunal- und Landespolitik abgelesen wurden. © Seliger

Eine anwesende Mutter berichtete von einer „tiefen Frustration“ ihrer Tochter. Sichtlich wütend kritisierte sie die „heilige Kuh“ des Wirtschaftswachstums, dem man während der Pandemie alles untergeordnet habe. Natürlich hätten die älteren Menschen geschützt werden müssen. Aber auch für die Jungen hätte man da sein müssen, denn: „Sie bringen uns in die Zukunft.“ Dass Gäste in Lokalen ihre Masken am Platz abnehmen dürfen, Schüler aber stundenlang mit Maske lernen müssen, könne sie absolut nicht verstehen.

Maskenpflicht ein großes Thema

Und tatsächlich war diese Maskenpflicht in der Schule eine wesentliche Kritik, die die Jugendlichen äußerten. „Das nervt mittlerweile einfach“, sagte etwa die 13-jährige Luisa aus Benediktbeuern. Dass die Maskenpflicht am Platz und beim Sport wegfällt, war einer der großen Wünsche der jungen Teilnehmer. Ein weiterer Wunsch: weniger Stress in der Schule.

Die Pandemie habe Lernzeit genommen, jetzt sei der Stress umso größer, findet etwa Elena (14) aus Ried. Sie habe außerdem sehr unter den Kontaktbeschränkungen gelitten. „Die Zeit ist mir verdammt schwer gefallen.“ Nie wieder solche Beschränkungen erleben, und dass man sich auf dem Pausenhof endlich wiede klassenübergreifend treffen kann: Das waren weitere Wünsche der Jugendlichen. Auch der durch Masken und Co. verursachte Müll nervt die Teilnehmer gewaltig. Das Homeschooling empfanden viele von ihnen dagegen als gar nicht so schlimm. Nur Studentin Anna von der Katholischen Stiftungshochschule kritisierte: „Ich hätte mir mehr Unterstützung in dem Online-Wirrwarr gewünscht.“ Luisa bedauerte, dass durch zu wenig Präsenzunterricht keine richtige Klassengemeinschaft entstehen konnte.

„Vielleicht war das Format falsch“

Die meisten Wünsche und Kritikpunkte bezogen sich also auf Bereiche, auf die die anwesenden Bürgermeister und Gemeinderäte keinen Einfluss hatten. „Da ist die Bundes- oder die Landespolitik gefragt“, bilanzierte Jugendreferentin Rauchenberger. Wünsche nach der Abschaffung der Maskenpflicht an den Schulen könne man deshalb nur an den anwesenden Landtagsabgeordneten Hans Urban (Grüne) weitergeben „und an ihn appellieren, es im Landtag vorzubringen“.

In ihren Heimatgemeinden selbst scheint den Jugendlichen während der Pandemie dagegen wenig gefehlt zu haben. Vielleicht, so Rauchenberger, war aber auch das Format der Veranstaltung das falsche. „Vielleicht müssen wir es mal mit einer Party versuchen.“

