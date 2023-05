Viel sozialer Sprengstoff: Wichtige Themen bei Bürgerversammlung in Benediktbeuern

Im Allianzsaal

Von Franziska Seliger schließen

Was sind in Benediktbeuern die drängenden Probleme, die angegangen werden müssen? Welche Vorhaben sind am Laufen? In der Bürgerversammlung legte Rathauschef Anton Ortlieb einen ausführlichen Rechenschaftsbericht vor. Zentrale Themen waren Wohnen und Asyl.

Benediktbeuern – Es war eine breite Palette an Themen, über die Bürgermeister Anton Ortlieb in der Bürgerversammlung am Mittwochabend einen Überblick gab. Rund 70 Besucher waren in den Allianzsaal des Klosters Benediktbeuern gekommen, darunter viele Gemeinderäte sowie Vertreter der Hochschule, des Zentrums für Umwelt und Kultur sowie der Nachbargemeinde Bichl. Zahlreiche Plätze blieben jedoch leer.

Zentrale Themen des Abends waren die Flüchtlings- und die Wohnungssituation. Wie man in der „Hochpreisregion“ Oberland als Kommune für Einheimische und Studierende bezahlbaren Wohnraum schaffen, gleichzeitig Geflüchtete aufnehmen und anerkannte Asylbewerber vor Obdachlosigkeit bewahren soll, das seien derzeit große „Herausforderungen“, gab Ortlieb zu. „Da eine Symbiose herzustellen ist schwierig.“ Der Siedlungsdruck sei stark. Es werde immer mehr nachverdichtet, was wiederum die Verkehrsprobleme im Ort verschärfe.

Kommune arbeitet an Verkehrskonzept

Um zumindest Letzteres in den Griff zu bekommen, arbeite die Kommune an einem Verkehrskonzept, so Ortlieb. Außerdem gebe es Überlegungen, eine kommunale Gesellschaft zu gründen, um schneller und günstiger bauen zu können. Alle Wohnungsprobleme lösen könne man damit freilich nicht, stellte der Rathauschef klar. In seiner rund einstündigen Rede äußerte er auch immer wieder Kritik an aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung. So etwa beim Thema Zuzug von Geflüchteten, bei dem „kein Ende in Sicht“ und „keine Obergrenze da“ sei. Dringend müsse der Bund handeln, sonst hegt Ortlieb große Befürchtungen: „Das zerreißt unsere Gesellschaft. Da bin ich fest überzeugt.“

Als Sinnbild der aktuellen Wohnungsproblematik verlas Ortlieb eine schriftliche Anfrage von zwei von Obdachlosigkeit bedrohten Bürgern. Sie wollten wissen, warum die alte Apotheke „Studenten und Flüchtlingen nach der Renovierung zur Verfügung“ gestellt werden solle und nicht Steuerzahlern wie ihnen. Wie Ortlieb sagte, soll für das Gebäude zunächst ein Konzept erstellt werden. Zudem sei eine „grundlegende Sanierung“ nötig. Benediktbeuern besitze eine Obdachlosenunterkunft, die auch zur Verfügung stehe.

Unterkunft für Flüchtlinge geplant

Im Bereich Asyl sei die Situation für Benediktbeuern so, das die Kommune dem Landratsamt die Fläche nördlich der Flussmeisterstelle als möglichen Container-Standort angeboten habe (wir berichten). Zwar müsse die Gemeinde eigentlich nur 42 Geflüchtete unterbringen. Die Unterkunft solle aber auf „60 bis 80 Personen ausgelegt“ sein – denn nur ab dieser Größe könne ein Sicherheitsdienst angestellt werden. Diesen halte die Gemeinde aber für notwendig, um Ordnung innerhalb der Einrichtung zu schaffen und Akzeptanz bei den Bürgern zu erreichen.

Bürger: Flüchtlinge können auch Arbeitskräfte werden

„Das Thema Wohnraum belastet uns alle“, sagte Dritter Landrat Klaus Koch in seinem Grußwort. Benediktbeuern verhalte sich „vorbildlich“, indem es die Fläche für eine Container-Anlage zur Verfügung stelle. Zuhörer Peter Heiss merkte an, man rede hier über Menschen, „die Unterstützung brauchen“, und die vielleicht auch in der Region als Arbeitskräfte gebraucht würden. Heiss appellierte aber an die Gemeinde, den Helferkreis und die Bürger bei der Herausforderung der Integration nicht alleine zu lassen: „Bitte nehmt Eure Verantwortung wahr.“

Situation in den Kindergärten

Ortlieb informierte außerdem über den Stand der Dinge beim Breitbandausbau („Da sind wir gut unterwegs“) und über anstehende Arbeiten am Wasser- und Kanalnetz. Zudem erläuterte er die angespannte Raum- und Personalsituation in den drei vorhandenen Kindergärten und räumte ein, dass seit 2019 zwar 37 neue Betreuungsplätzen geschaffen worden seien, dieses Angebot aber „immer noch nicht“ ausreiche. Für das neue Kindergartenjahr, das im September startet, fehlten zwölf Plätze für Krippenkinder. Hier liefen derzeit Gespräche, um eine Lösung zu finden. Erstmals habe man Eltern aus dem eigentlich zu Kochel gehörenden Ortsteil Ried, der aber eng mit dem Klosterdorf verbunden sei, mitteilen müssen, dass sie ihre Kinder nicht in Benediktbeuern betreuen lassen können. Was die örtliche Grund- und Mittelschule betrifft, so steigen laut Ortlieb die Schülerzahlen wieder. Doch wegen des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2025 stehe die Kommune auch hier vor „großen Herausforderungen“ hinsichtlich Personal- und Raumbedarf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.