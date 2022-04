Viele Familien durch Krisen belastet - Neue Therapiemethode im ZUK vorgestellt

Von: Felicitas Bogner

Über 100 Therapeuten und Psychologen kamen zu dem zweitägigen Seminar ins Kloster Benediktbeuern. Mit dabei waren auch Eva Burchard und Eva Dietl von der Erziehungsberatungsstelle der Tölzer Caritas. © arp

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine sind Eltern geforderter denn je. Viele Kinder sind psychisch belastet. Bei einer Veranstaltung im Kloster Benediktbeuern tauschten sich Therapeuten jetzt erstmals über eine neue Methode aus, um Kinder, Jugendliche und Eltern besser zu verstehen.

Benediktbeuern/Bad Tölz – Eine Krise jagt die nächste. Erst die Corona-Pandemie mit Abstand, Isolation und Angst um die Gesundheit. Dann der Ukraine-Krieg, verbunden mit täglichen Schreckensnachrichten über Bombenangriffe, zerstörte Städte, Flucht, menschliches Leid und wirtschaftliche Not. All das führt auch vermehrt zu Problemen in Familien in Deutschland. Eltern stoßen teils an ihre Grenzen. Bei einer Veranstaltung im Zentrum für Umwelt und Kultur des Klosters Benediktbeuern ist kürzlich erstmals „Feeling seen“ (sich gesehen fühlen) – eine Methode zur Unterstützung Erziehender angesichts von Corona und Krieg – vorgestellt worden. Mit dabei waren über 100 Vertreter verschiedener Einrichtungen des Gesundheitswesens aus ganz Deutschland. Darunter auch Eva Burchard und Eva Dietl von der Ökumenischen Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Oberland und der Caritas Bad Tölz-Wolfratshausen.

„Wir selbst wenden ,Feeling Seen‘ noch nicht an, haben uns aber bei dem Seminar in Benediktbeuern darüber informiert und weitergebildet“, erklärt Eva Burchard. „Sowieso war es toll, sich in Präsenz treffen zu können. Der Austausch mit anderen aus der Branche hat schon gefehlt“, sagt sie.

Begeistert von neuer Methode

Burchard und ihre Kollegin Eva Dietl zeigen sich begeistert von der neuen Methode. Diese wurde neben Vorträgen und Referaten auch in einer echten Therapiesituation vorgestellt. „Es war total spannend, zu sehen, wie sich in dem Rollenspiel sofort etwas auslöst.“ Die Methode ziele – wie dem Namen zu entnehmen ist – darauf ab, Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern als erstes zu vermitteln, dass jemand sie versteht und ihre Probleme sieht, erklärt Dietl das komplexe Verfahren.

Entwickelt und auch in Benediktbeuern vorgestellt wurde die Methode von Michael Bachg, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut aus Osnabrück. Ihm gehe es darum, „Kindern das Erleben zu ermöglichen, sich hinsichtlich ihrer Gefühle und Gedanken verstanden und angenommen zu fühlen“, sagt er auf Nachfrage. Denn: Das „Verstandenfühlen“ gebe Kindern Sicherheit und sei gerade in Zeiten von Krieg und Corona wichtiger denn je. Es dürfe nicht sein, Kinder mit ihren Sorgen und Ängsten alleine zu lassen.

Entwickelt habe er die Methode nicht zuletzt auch, da Psychologen zurzeit Hilferufe verzweifelter Eltern in bisher nie gekanntem Ausmaß verzeichnen. „Corona und Krieg sorgen bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich für Ängste, Verunsicherungen und Traumatisierungen“, wird Bachg in einer Pressemitteilung zitiert.

Deutlicher Anstieg der Fälle bei der Erziehungsberatungsstelle

Gleiches stellen mit Blick auf den Landkreis auch Burchard und Dietl fest. „Wir haben einen deutlichen Anstieg der Fälle hier zu verzeichnen“, berichtet Dietl. Sie bekämen die Meldungen sowohl aus dem familiären Umfeld, wie beispielsweise durch Eltern, als auch von Schulen und Jugendzentren. Dabei sehe man, dass immer mehr Auffälligkeiten bei Familien auftreten, die bis dato keinerlei Probleme mit der Erziehung gehabt hätten. Wie sich Probleme jeweils äußern, lasse sich pauschal nicht sagen. „Das ist etwas Individuelles“, erklärt Burchard. Trotz der Einzigartigkeit der Klienten und Probleme könne man feststellen, dass depressive Verstimmungen, Zwangsstörungen und Essstörungen ein häufiger Begleiter seien.

„Viele Eltern sind in großer Sorge, da sie nicht mehr so recht an ihre Kinder herankommen. Rückzug kommt in solchen Situationen nicht selten vor“, ergänzt Dietl. Dazu komme – durch den Lockdown verstärkt – ein ungesunder Medienkonsum, der in vielen Fällen zu einem zunehmend größeren Problem geworden ist. Die Beraterinnen sind sich einig: „Summa summarum werden die Fälle durch die Krisen komplexer.“ Hinsichtlich des Medienkonsums rät auch Bachg: „Es ist wichtig, darauf zu achten, welche Nachrichten und Bilder die Kinder über Medien und Social Media aufnehmen.“

Ungesunder Medienkonsum als verschärftes Problem seit Corona-Lockdown

Nicht zuletzt werde die Lage gerade auch dadurch verschärft, dass es für Eltern in Zeiten des Krieges sehr schwer geworden ist, keine Angst zu zeigen. „Das ist leider recht schädlich, da Kinder immer nach Sicherheit bei ihren Eltern suchen und viele von uns durch die jüngsten Geschehnisse selbst in ihren Grundfesten erschüttert sind“, bemerkt Burchard. Auch deswegen sei „Feeling Seen“ eine auf die aktuellen Bedürfnisse gut abgestimmte Methode, da man damit als ersten Schritt ein allgemeines Verständnis für die Probleme übermittle. „Das funktioniert durch ein aufmerksames Zuhören und das genaue Wiederholen des Gesagten, um möglichst exakt den Kern des Problems mit den Familien zu erfassen“, erklärt Dietl. Einen Tipp können die Tölzer Erziehungsberaterinnen in der aktuellen Lage allen Eltern mit auf den Weg geben: „Egal, wie viel bei uns los ist: Lieber früher als später hier melden, wenn man Probleme hat oder nicht mehr weiter weiß.“

