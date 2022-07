Viele Kinder, aber kein Personal: Benediktbeurer Bürgermeister berichtet von schwieriger Lage

Der Saal im Gasthof Post war gut gefüllt, als Bürgermeister Toni Ortlieb seinen Rechenschaftsbericht ablegte. © Ewald J.Scheitterer

Eigentlich will die Gemeinde Benediktbeuern die ehemalige Jugendherberge Miriam als neue Kindertagesstätte nutzen. Doch es fehlt an Personal, berichtete Rathauschef Toni Ortlieb in der Bürgerversammlung.

Benediktbeuern – „Der starke Zusammenhalt im Dorf hat sich deutlich gezeigt.“ Das sei einer der positiven Aspekte gewesen, den die Corona-Pandemie aufgezeigt habe, betonte Bürgermeister Toni Ortlieb in der mehrfach verschobenen Bürgerversammlung 2022, die nun am Mittwochabend über die Bühne gehen konnte.

Während im Klosterdorf nahezu alles seinen gewohnten Gang geht, ging der Rathauschef mit der Bundesregierung hart ins Gericht. So etwa bei den Kinderbetreuungseinrichtungen. In Bezug auf die zusätzliche Krippengruppe im Don-Bosco-Kindergarten sagte er: „Der Platz ist da, das Mobiliar ist bestellt, aber wir haben kein Personal.“ Zwölf Plätze seien ab September belegt, aber beim Personal sehe es „absolut düster“ aus. Zudem fordere der Gesetzgeber ab 2025 eine Ganztagesbetreuung an den Schulen durch pädagogisch geschultes Personal. „So eine Ausbildung dauert in der Regel etwa fünf Jahre, und das Personal ist an vielen Orten bereits jetzt zu knapp. Das werden sicher keine lustigen Zeiten.“ Ortlieb bezeichnete den Fachkräftemangel in diesem Bereich als „riesige Herausforderung“.

Noch freie Plätze im Gemeindekindergarten

Entwarnung konnte er aber für den Gemeinde-Kindergarten geben. Hierzu hatte es zudem eine schriftliche Anfrage gegeben. „Wir haben bereits die mündliche Zusage, dass die Betreuungssituation dort ab September weiterhin gesichert ist“, berichtete Ortlieb von der jüngsten Entwicklung. Damit werden in den Benediktbeurer Einrichtungen ab September insgesamt 143 Kinder untergebracht. Während der Don-Bosco-Kindergarten voll ist, gibt’s in der Kita der Gemeinde aber noch Plätze.

Wie berichtet, hat die Gemeinde vor Kurzem die ehemalige Jugendherberge Miriam von den Don-Bosco-Schwestern gekauft. Sie soll nun für die Bedürfnisse der Kinderbetreuung umgebaut werden. In dieser Zeit werde es für drei Gruppen eine „Container-Lösung“ geben, die für zwei Jahre genehmigt sei.

Kritik an der Bundesregierung in Bezug auf Regelung für Ukraine-Flüchtlinge

Der nächste Problemkreis, in dem sich die Kommunen von der Bundesregierung im Stich gelassen fühlen, betrifft die Ukraine-Flüchtlinge. Für sie ist seit Juni die Agentur für Arbeit zuständig. Deshalb zählen sie nun auch als Wohnsitzlose und fallen in Sachen Unterbringung in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kommunen. „Der Saat schiebt die Kosten einfach weiter“, kritisierte Ortlieb. So schlagen sich die Leistungen für die Ukraine- Flüchtlinge jetzt im Kreishaushalt nieder, mit der Folge, dass die Kreisumlage weiter steigen dürfte. Nicht zuletzt, weil weitere Sozialleistungen und die Ausgaben für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) den Kreishaushalt weiter belasten würden.

Alpenwarmbad: Bürger kritisiert Regelungen

Mehrfach Erwähnung fand schließlich auch das Alpenwarmbad. So wurde in einer schriftlichen Anfrage bemängelt, dass es keinen Stundentarif und gar keine Eintrittskarten für die Zeit vor 14 Uhr gebe. „Dies lässt der vorhandene Kassen-Automat nicht zu. Eine andere Version würde allerdings unverhältnismäßig teuer werden“, erklärte Ortlieb. Derzeit gebe es die Möglichkeit der Nachmittagskarte ab 14 Uhr für 7 Euro oder die Abendkarte ab 16 Uhr für 4 Euro. Zudem werde eine Tageskarte für 9 Euro für Erwachsene angeboten. Der Bürgermeister selbst würde eine Jahreskarte für 130 Euro für häufige Schwimmer bevorzugen: „Wer jeden zweiten Tag ins Alpenwarmbad geht, bezahlt letztlich 2,17 Euro pro Tag.“ Wer nur jeden dritten Tag ins Freibad geht, der komme auf 3,25 Euro täglich, rechnete er vor. Weniger schön war die Mitteilung, dass in letzter Zeit vermehrt Familienclans das Alpenwarmbad heimsuchten und sich eher ungebührlich benahmen. „Da laufen jetzt sogar Überlegungen, ob wir nicht einen Sicherheitsdienst beauftragen müssen.“

Kein Einbruch bei der Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer, so sagte dann Kämmerer Florian Hlawatsch, habe es „glücklicherweise“ keinen Einbruch wegen Corona gegeben. Hlawatsch zog ein positives Fazit der Benediktbeurer Finanzen. In Sachen Energieverbrauch wird von allen gemeindlichen Immobilien lediglich die ehemalige Jugendherberge Miriam mit Öl oder Gas beheizt. „Alle anderen haben wir bereits hauptsächlich auf Holzpellets-Heizungen umgestellt.“

