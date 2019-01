Benediktbeurer Bücherei hat neues Leitungsteam

Die Gemeinde- und Pfarrbücherei Benediktbeuern ist jetzt unter neuer Leitung: Vier Frauen teilen sich die Aufgabe. Das Interesse an der Einrichtung ist ungebrochen. Heuer gibt es nicht nur neue Medien, sondern auch Verbesserungen im Online-Bereich.

Benediktbeuern– Das neue Leitungsteam ist bei den Lesern gut bekannt: Christine Trischberger, Judith Hausmann, Barbara Pölt und Christine Kalischko waren auch schon unter ihren Vorgängerinnen Brigitte Pentke und Bärbel Kettner in der Bücherei aktiv. Weil es „wahnsinn war, was die beiden alles gestemmt haben“, so die vier Damen, wurde beschlossen, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Barbara Pölt kümmert sich um die Finanzen, Christine Kalischko arbeitet die Medien ein, Judith Hausmann führt das Mahnwesen und kümmert sich um die Pressearbeit. Christine Trischberger ist für den Einkauf der Medien verantwortlich. „Aber was gekauft wird, entscheiden wir schon im Team“, sagt sie schmunzelnd. Auch die Büchereinutzer können Vorschläge einbringen – und tun das auch immer wieder. „Die Bücherei ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt, und auch uns ist der persönliche Kontakt wichtig“, sagt Barbara Pölt.

Lesen Sie auch: Blomberg: Start nach bitterer Zwangspause

Insgesamt sind es 13 Personen, die sich um die Arbeit in der Bücherei kümmern. Diese hat weiterhin montags von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Das Team ist stolz auf ein Qualitätssiegel, ausgestellt vom St.-Michaelsbunds. Der Bund ist ein katholisches Medienhaus für die Kirche in Bayern. Die Benediktbeurer Bücherei erfüllte 14 von 15 Kriterien. Lob gab es unter anderem für das breite Medienangebot, die Flächengröße, Homepage und Öffnungstage. „Wir haben ja auch in den Ferien geöffnet und haben nur geschlossen, wenn der Öffnungstag auf einen Feiertag fällt“, sagt Judith Hausmann.

Die Zahl der Nutzer blieb in den vergangenen Jahren konstant. 2018 wurden rund 7700 Besucher und fast 20 000 Entleihungen registriert. Die meisten Nutzer stammen aus Benediktbeuern, gefolgt von Bürgern aus Bichl. Aber auch aus Kochel, Bad Heilbrunn und Ried sind Besucher verzeichnet, vereinzelt auch aus Schlehdorf.

Lesen Sie auch: „Törggelen im Frühjahr“: Tölzer Kulturverein Lust mit Südtirol-Schwerpunkt

Insgesamt stehen 6800 Medien zur Auswahl. Allein 2018 wurden 750 neu angeschafft. Am begehrtesten sind derzeit „Tonies“, das sind Hörbücher samt Abspielgerät und kleinen Figuren. Die Bücherei kann zehn Figuren und zwei Geräte (Würfel) zur Verfügung stellen. Laut Trischberger haben sie gerade bei Kindergartenkindern und jungen Grundschülern „eingeschlagen wie eine Bombe“.

Die Bücherei bietet vor allem eine breite Palette an Kinderbüchern (rund 2500), gefolgt von Romanen für Jugendliche und Erwachsene (fast 1900), außerdem gibt es über 800 Tonträger und gut 400 Filme. Zudem stehen über 70 Spiele zur Ausleihe bereit. Etwas Besonderes ist, dass man sich aktuelle Zeitschriften ausleihen kann – in anderen Büchereien gehören diese häufig zum Präsenzbestand.

„Die stärkste Nachfrage ist im Bereich Kinderbücher“, berichtet Judith Hausmann. Aber auch Romane seien sehr gefragt, bei Erwachsenen zurzeit von Nele Neuhaus und Karin Slaughter. Gute Nachfrage besteht laut Hausmann auch bei historischen Büchern, die man in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Brauchtumsverein anbietet.

Muss man derzeit für Vorbestellungen und Verlängerungen persönlich vorbeikommen, kann man das bald bequem von zu Hause aus: Laut Christine Kalischko bekommt die Bücherei ein neues Programm für die Homepage. Dafür gab es einen Investitionskostenzuschuss von Gemeinde und Pfarrei.

An den Gebühren wird sich nichts ändern: Derzeit zahlen Familien acht Euro im Jahr, Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder und Studenten sogar nur drei Euro.

Das neue Team wird auch weiterhin Schulklassen und Kindergartengruppen empfangen, zudem ist man bei Flohmärkten und auf dem Christkindlmarkt präsent. Am Donnerstag, 7. März, ist eine Lesung mit Anna Matheis geplant.

Lesen Sie auch: Schneeschaufeln schweißt Helfer in Benediktbeuern zusammen