Kloster Benediktbeuern: Vier Störche kämpfen ums Nest

Die Störchin „Bruni“ hat ihr neues Quartier auf dem Maierhof nicht angenommen. Nun gibt es einen Kampf, wer in das Nest ziehen wird. Die Bahn muss bei Sanierung der Kochelsee-Strecke übrigens Rücksicht nehmen auf die Nester auf Masten.

Benediktbeuern/Bichl – Mitte März war das absturzgefährdete Storchennest auf dem Benediktbeurer Klosterdach auf Höhe des Cafés abgebaut worden, so dass Störchin „Bruni“ umziehen musste – nämlich in ein neu geschaffenes Nest auf dem Dach des Maierhofs (wir berichteten). „Bruni“ hat das neue Domizil allerdings nicht angenommen, wie Pater Karl Geißinger berichtet. Die Störchin hat sich wieder im Dachbereich des Cafés niedergelassen, diesmal auf einem alten Kamin, auf dem es schon mal ein Nest gab. „Störche sind sehr standorttreu“, sagt der Koordinator des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) – und diese Standorttreue gelte so ziemlich auf den Meter. „Es prägt sich bei Störchen ein, wenn sie an einem Standort erfolgreich brüten, selbst wenn sich das neu angebotene Nest nur 150 Meter weit entfernt befindet.“

Bald kommen wohl die ersten Jungtiere

„Bruni“ ist beringt und hat bereits einem Partner gefunden, mit dem sie brütet. Junge Störche sind allerdings noch nicht geschlüpft. „Das ist auch gut so, denn das Wetter in den vergangenen Tagen wäre für die Kleinen viel zu kalt und regnerisch, um zu überleben“, sagt der Pater. Es sei allerdings davon auszugehen, dass die Jungtiere in den kommenden zwei Wochen schlüpfen werden.

Um das neue Nest auf dem Maierhof kämpfen seit einigen Tagen allerdings zwei Storchenpaare – und dieser Kampf wird sich vermutlich an diesem Wochenende entscheiden. „Es muss jetzt schnell gehen, denn die Störche sind im Zeitdruck, um zu brüten“, sagt Geißinger. Der Kampf sehe so aus, dass sich ein Storch in das Nest stelle und klappere, bis der Partner kommt. Dann startet das andere Paar aggressive Flüge, bis die Tiere das Nest wieder verlassen. „Das geht schon seit ein paar Tagen so“, sagt der Pater, am Donnerstag war es sogar den ganzen Vormittag lang zu beobachten. Beringt seien diese Störche nicht. Das Paar, das den Kampf verliert, muss sich dann rasch ein anderes Nest suchen. „Sie wissen, dass sie jetzt schleunigst mit dem Brüten anfangen müssen.“

„Bruni“ ist kampfeslustig

Das Paar, das dann im Maierhof bleibt, muss sich dann eventuell noch auf Attacken von „Bruni“ einstellen. Schon in den vergangenen Tagen habe sie sich gelegentlich in die Kämpfe eingemischt, berichtet Geißinger. Es gehe letztlich darum, ob „Bruni“ in der Nachbarschaft ein anderes Nest toleriere. Die Störchin ist als recht resolut und kampfeslustig bekannt. „Die Neuen werden es sicherlich nicht einfach haben“, sagt Geißinger. Zugute komme ihnen, dass „Bruni“ und ihr Partner aber derzeit brüten müssten.

Bahn muss Rücksicht nehmen

Nicht nur auf Klosterland, sondern auch andernorts gibt es im Loisachtal Störche – zum Beispiel wieder im Bereich des Bichler Bahnhofs auf den Oberleitungsmasten. Was passiert mit ihnen, wenn die Bahn die angekündigten Bauarbeiten durchführt? „Für das Projekt gibt es einen Landschaftspflegerischen Begleitplan, welcher mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ist“, teilt ein Sprecher der Bahn auf Kurier-Anfrage mit. Im Rahmen der Umweltplanung wurden die Storchennester bereits berücksichtigt und seien in den Begleitplan eingegangen. „Daraus ergibt sich, dass die Masten mit aktiven Storchennestern erhalten bleiben und nicht zurückgebaut werden.“ Außerdem habe die Bahn Auflagen von der Behörde bekommen, dass während der Brutzeit nicht in der Nähe der Storchennester gearbeitet werden darf.

„Das ist schön, dass heute solche Rücksicht auf die Tiere genommen wird“, freut sich Pater Geißinger. Vor allem auf dem Klostergelände würden die Tiere viele Besucher interessieren. „Es sind täglich Kinder und Erwachsene da, die die Tiere und ihr Treiben beobachten.“

