Vier Priester feiern am Sonntag Jubiläum in Benediktbeuern: Große Festlichkeiten

Von: Franziska Seliger

Teilen

Goldenes Priesterjubiläum feiert am kommenden Sonntag Pfarrer Heiner Heim. Das Foto zeigt ihn bei den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bichl im Mai 2018. © arp

Ein großer Festtag ist heute im Kloster Benediktbeuern: Pfarrer Pater Heiner Heim feiert sein Goldenes Priesterjubiläum. Zudem wird er als Pfarrer in den Ruhestand verabschiedet. Drei weitere Ordensmänner der Salesianer feiern ebenfalls Jubiläum. Zahlreiche Gläubige werden zum Festgottesdienst erwartet.

Benediktbeuern – Zwischen Gott und den Menschen vermitteln, das Abendmahl feiern, Sakramente spenden: All das sind Handlungen, die in der katholischen Kirche nur ein Priester durchführen darf, der die Priesterweihe empfangen hat. Pater Heiner Heim und sein Mitbruder Pater Hermann Sturm wurden vor 50 Jahren in der Basilika in Benediktbeuern zu Priestern geweiht. Beide feiern ihr Goldenes Priesterjubiläum.

Hermann Sturm

„Wir waren Studienkollegen am Gymnasium der Salesianer in Buxheim“, erinnert sich Pater Hermann Sturm, der nach seiner Priesterweihe zunächst in einer Jugendhilfeeinrichtung der Salesianer in Unterfranken arbeitete. Danach war er zehn Jahre in Würzburg am Aufbau eines Bildungswerks des Ordens beteiligt.

Pater Herrmann Sturm ist seit 50 Jahren Priester. © privat

Später leitete er 20 Jahre lang eine Pfarrei in Ensdorf in der Oberpfalz. Mit 77 Jahren kam Sturm 2019 zurück nach Benediktbeuern. Hier arbeitet der 81-Jährige, der sich schon früh für das Priestertum interessierte, in der Pfarreiengemeinschaft Habach mit. Ans Aufhören denke er noch nicht. Es gehe ihm gesundheitlich gut und dafür sei er sehr dankbar. Priester zu sein, das sei nicht immer leicht gewesen, sagt Sturm rückblickend. Vor allem die Arbeit in der Jugendhilfeeinrichtung sei „keine leichte Zeit“ gewesen. Die Entscheidung, Priester zu werden, habe er aber nie bereut.

Heiner Heim

Ebenso wenig sein Mitbruder Pater Heiner Heim. Als achtes von zehn Kindern sei sein Interesse am Glauben schon in seiner Familie gelegt worden, erzählt Heim. „Meine Eltern waren sehr gläubig.“ Als Ministrant habe er dann einen Artikel in einer Diözesanzeitung über das Priestertum gelesen und daraufhin einen Brief an die Salesianer nach Buxheim geschrieben – der Beginn seiner Laufbahn als Seelsorger.

Geboren in Kaiserslautern sei er erstmals 1959 als Sänger eines Schülerchores nach Benediktbeuern gekommen. Ab 1967 habe er hier unter anderem Theologie studiert. Von 1991 bis 2003 war der heute 80-Jährige Direktor des Klosters. Seit 2009 ist er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern/Bichl/Kochel. Ende Juli wird er sich von diesem Amt zurückziehen (wir berichteten). Er werde ins Kloster ziehen, hier mitarbeiten und als Aushilfspfarrer zur Verfügung stehen, so Heim. Dass er Priester geworden sei, habe er nie bereut. „Meine Berufung war immer ein Geschenk.“

Karl Bopp

Anders sieht das rückblickend Pater Karl Bopp, der seit 2012 Pfarrer von St. Kilian in Bad Heilbrunn ist. Es habe „durchaus Zweifel“ gegeben, ob es der richtige Schritt war, Priester zu werden. Vor allem in Phasen längerer Einsamkeit; etwa während seiner Promotion und Habilitation. Der 70-Jährige wurde am 26. Juni 1983 in der Basilika in Benediktbeuern zum Priester geweiht – durfte sein 40-jähriges Jubiläum also bereits feiern.

Pater Karl Bopp ist seit 40 Jahren Priester. Er ist Pfarrer in Bad Heilbrunn. © arp

Noch vor dem Abitur habe er sich als junger Mann entschieden, den Salesianern beizutreten. Bopp studierte Theologie an der LMU München. An der PTH Benediktbeuern hatte der gebürtige Oberschwabe ab 1990 bis zur Schließung der Hochschule vor rund 13 Jahren den Lehrstuhl für Pastoral-Theologie inne. „Bei allen Höhen und Tiefen war es eine schöne Zeit“, bilanziert Bopp die vergangenen vier Jahrzehnte. Vor allem die Arbeit mit den Studenten in Benediktbeuern habe ihn sehr erfüllt. Wegen gesundheitlicher Probleme wolle er sein Amt als Pfarrer von Bad Heilbrunn bald aufgeben. Im Kloster wolle er aber gerne noch Aufgaben übernehmen.

Clemens Schliermann

Sein 25-jähriges Priesterjubiläum feiert heuer Pater Clemens Schliermann, der seit 2019 als Klinikseelsorger in der Fachklinik Bad Heilbrunn sowie im Klinikum Rechts-der-Isar in München tätig ist. Erst mit 31 Jahren sei er dem Orden beigetreten. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und hatte fünf Jahre bei der Bundeswehr gedient, erzählt der gebürtige Darmstädter. „Ich war auf der Suche nach meinem Weg.“ Zwei Jahre, nachdem er Beamter auf Lebenszeit geworden war, kündigte er seinen Job und ging zu den Salesianern. Er studierte in Benediktbeuern unter anderem Theologie und wurde am 28. Juni 1998 zum Priester geweiht. Im Anschluss war der 67-Jährige unter anderem in Bonn für die internationale Arbeit der Salesianer zuständig.

Pater Clemens Schliermann ist seit 25 Jahren Priester. © privat

Seit 20 Jahren engagiere er sich auch in der Pilgerszene, erzählt er. Beispielsweise begleite er Jugendgruppen ins spanische Santiago de Compostela. Dass er dem Orden beigetreten und Priester geworden ist, „das bereue ich keinen Tag“. Seine Berufung sei nicht das Priesteramt, sondern die Arbeit als Salesianer mit den Menschen.

Die Aufstellung zum Kirchenzug erfolgt um 9 Uhr. Die Pfarrei bittet darum, die Häuser mit Fahnen zu schmücken. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss findet eine Feier im Klosterhof statt. Pater Heim bittet darum, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen das Familienhaus Pokrova in Lemberg/Ukraine zu unterstützen. Spenden können auf das Konto der Don Bosco Mission Bonn, IBAN DE70 3706 0193 0022 3780 23 bei der Pax-Bank Köln mit dem Verwendungszweck: „Pfarrer Heim“ überwiesen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.