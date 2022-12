Vorfreude auf den Christkindlmarkt Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Besucher aus der ganzen Region werden am Sonntag zum Altbayerischen Christkindlmarkt in Benediktbeuern erwartet. Von 10 bis 19 Uhr warten rund 60 Stände im Bereich Dorf- und Alexander-Thalhuber-Straße auf die Besucher. © ARP/Archiv

Tausende Besucher werden am Sonntag in Benediktbeuern erwartet. Nach zwei Jahren Pause wegen Corona findet wieder der altbayerische Christkindlmarkt statt. Die Vorbereitungen laufen seit Herbst.

Benediktbeuern – Endlich wieder alles so wie früher: Das ist der große Wunsch aller Beteiligten am Benediktbeurer Christkindlmarkt an diesem Sonntag. Zum letzten Mal hatte er 2019 stattgefunden. Aber auch 2018 war er wegen eines Sturms ausgefallen, allerdings gab es ein paar Tage später eine verkleinerte Version. Die Ausfälle haben allen beteiligten Vereinen, die sich damit beispielsweise ihre Nachwuchsarbeit finanzieren, zugesetzt. Alle hoffen deshalb heuer auf einen guten Verkauf, die zahlreichen gewerblichen Händler aus der Region natürlich auch.

Heuer gibt es rund 60 Stände, berichtet Michael Bauer, Vorstand des Christkindlmarkt-Vereins. Die größte Änderung, von der die Besucher freilich nichts merken werden: Aus der „Interessensgemeinschaft Christkindlmarkt“ ist ein eingetragener Verein geworden, vor allem aus Haftungsgründen. Bauer kümmerte sich auch in den vergangenen Jahren um die Durchführung. Und es bleibt dabei, dass Geld für karitative Zwecke gespendet wird. 2019 gingen rund 4000 Euro an Kindergärten.

„Das ganze Dorf hilft beim Markt zusammen“

Wie gewohnt, gibt es auf dem Markt viel selbst Gebasteltes und Gebackenes, dazu weihnachtliche Dekorationsartikel aller Art. Die Stände stehen entlang der Dorfstraße und der Alexander-Thalhuber-Straße. Am Pfarrhof steht eine lebende Krippe. Um 10 Uhr eröffnet eine Gruppe der Benediktbeurer Blasmusik den Markt, weitere Musikdarbietungen sind im Laufe des Tages geplant. Nachmittags kommt als Überraschung der Nikolaus, der an Kinder Mandarinen und Nüsse verteilt.

Für die Besucher, die mit dem Auto kommen, gibt es Parkplätze auf den umliegenden Wiesen. Auch Busgruppen werden erwartet. „Wir rechnen mit sehr vielen Besuchern, wenn das Wetter mitspielt“, sagt Michael Herrmann, der Geschäftsleitende Beamte der Gemeinde. „Das hat man ja am vergangenen Wochenende auf dem Tölzer Christkindlmarkt gesehen.“ Für die Großveranstaltung wurde ein Brandschutz- und Sicherheitskonzept erstellt. Zudem sind die Standbetreiber angehalten, auf Mehrweggeschirr zu achten.

Die Vereine stecken mitten in den Vorbereitungen. Die Vorfreude ist bei allen groß. Die Ministranten zum Beispiel sind seit Oktober mit den Vorbereitungen beschäftigt, ein Team aus 40 bis 45 Leuten, berichtet Veronika Höck vom Organisationsteam. Zu kaufen gibt es unter anderem Türkränze, besondere Kerzen und Metallschmuck fürs Fenster. An dem Stand sind außerdem Weihrauchsorten und Plätzchen, die die Eltern der Kinder gebacken haben, zu bekommen. „Und natürlich wie immer unsere heiß begehrte Gulaschsuppe“, sagt Höck schmunzelnd. Von den Erlösen spenden die Kinder jedes Jahr 500 Euro an ein Hilfsprojekt der Salesianer Don Boscos in Sierra Leone, das weitere Geld wird für Zeltlager und Ministrantenarbeit verwendet. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder was machen können.“

Benediktbeuern: 60 Stände warten auf die Besucher

Ähnlich sieht es bei der Bergwacht aus. An deren Stand sind Maroni, Misteln und Glühwein zu haben. „Wir finanzieren mit dem Erlös unsere Nachwuchsarbeit und Rettungsmaterial“, sagt Pressesprecher Tobias Döring. Der Trachtenverein „Barmstoana“ lockt mit Bratwurstsemmeln sowie Krippenzubehör an seinen Stand. „Der Markt ist die Haupteinnahmequelle für unsere Jugendarbeit“, sagt Vorstand Kilian Wüchner. Über den Tag verteilt werden sich um die 25 Helfer engagieren, um möglichst viel zu verkaufen. Mit vier Ständen ist der Benediktbeurer Frauenbund jedes Mal auf dem Markt vertreten. An den beiden Essensständen am Schäfflerweg sowie an der Dorfstraße engagieren sich viele Frauen. Einer der „Verkaufsschlager“ sei jedes Jahr unter anderem das Suppengewürz, berichtet Edeltraud Nebl. Wie immer gibt es auch allerlei selbst Gebasteltes und Gestricktes. „Es gibt Männer, die kommen extra aus München zu uns, um unsere Socken zu kaufen“, sagt sie schmunzelnd.

Hinter all dem steckt viel Arbeit. Seit Anfang November sind die Frauen damit beschäftigt, die Waren mit kleinen Preisanhängern zu versehen. Und gebastelt und gestrickt wird beim Frauenbund ja das ganze Jahr über. „Wir hatten das Glück, dass in den Corona-Jahren vier Geschäfte im Dorf unsere Sachen verkauft haben, so dass wir weiterhin an Vereine und Bedürftige spenden konnten“, sagt Nebl dankbar. Und überhaupt: Viele Männer würden sich am Montag frei nehmen, um beim Abbau zu helfen. „Es hilft das ganze Dorf zusammen. Das ist ein schönes Miteinander.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.