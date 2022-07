Vorfreude auf die „Carmina“ im Maierhof: Viele Einheimische auf der Bühne

Von: Christiane Mühlbauer, Magnus Reitinger

110 Laiensängerinnen und -sänger aus der Region sowie Kinderchöre aus Tölz, Iffeldorf und Gräfelfing wirken an der Aufführung mit. Auch Bilder – wie hier bei einem Konzert in früheren Jahren zu sehen – werden wieder projiziert. © Hoche

Die „Carmina Burana“ dort hören, wo sie einst gefunden wurden, das ist immer ein Erlebnis. Besonders mitreißend bringt nun der KlangKunst-Chor das berühmte Werk am 24. Juli im Kloster Benediktbeuern auf die Bühne.

Benediktbeuern/Iffeldorf – Carl Orffs „Carmina Burana“ („Lieder aus Benediktbeuern“) sind eines der beliebtesten Chorwerke der Welt. Die Sammlung wurde 1803 in der Bibliothek des Klosters Benediktbeuern gefunden, in den 1930er-Jahren hat Carl Orff Teile davon vertont. Und sie waren für Andrea Fessmann, die aus Bad Tölz stammende Leiterin des „KlangKunst-Chors Iffeldorf, „so etwas wie Liebe auf den ersten Blick“: Als sie die „Carmina“ vor Jahren erstmals sang – im Chor des BR –, hatte sie kaum Zeit zum Einstudieren. Der Chor kannte das Werk quasi auswendig, doch sie war neu dabei.

„Magische Augenblicke“

Drei Tage später dann schon die erste Aufführung auf dem Münchner Königsplatz. „Der komplette Chor zog mit Mönchskutten und brennenden Fackeln über den ganzen Platz auf die Bühne unterhalb der Propyläen“, erzählt die Iffeldorferin: „Es waren magische Augenblicke. Wie zurückversetzt ins Mittelalter oder in ein anderes Leben.“

2007 studierte Fessmann die „Carmina Burana“ erstmals als Chorleiterin in Iffeldorf ein – mit unvergesslichen Wirkungen: „Das ganze Dorf war verzaubert und die Kinder sangen auf der Straße die eingängigen Melodien“, erinnert sich die Dirigentin. Beim Probenwochenende klopfte es dann plötzlich an der Tür, draußen stand der komplette Jugendchor und bat: „Dürfen wir auch mitsingen? Das klingt so cool!“ Fessmann heute: „Wenn das kein Kompliment an diese Musik ist!“

Über 150 Mitwirkende

Mittlerweile hat ihr KlangKunst-Chor die „Carmina“ schon oft aufgeführt, auch im Kloster Benediktbeuern. Am Sonntag, 24. Juli, ist es wieder soweit: Auf der Bühne stehen diesmal 110 Sängerinnen und Sänger, alle sind aus der Region und viele davon aus dem Tölzer Land. Zudem wirken 40 Kinder mit, unter ihnen der Tölzer Kinderchor „Gsingsl Gsangl“, den Stephanie Waldherr an der Tölzer Musikschule betreut. Auch ihr Iffeldorfer Kinderchor ist dabei. Geplant war zunächst auch eine Beteiligung des neuen ukrainischen Kinderchores aus Kochel, „doch das wird jetzt leider doch nicht klappen“, sagt Fessmann.

Bis Ende Juli finden zahlreiche Großveranstaltungen auf der Bühne im Maierhof statt, es kommen unter anderem Helge Schneider und Jonas Kaufmann (wir berichteten). Sich so einzureihen, sei „sehr schön“, sagt Fessmann augenzwinkernd. Schließlich weiß die Konzertveranstalterin, wie teuer es ist, eine Bühne aufstellen zu lassen. „Jetzt freuen wir uns über die Kooperation“, sagt sie.

Proben laufen seit April

Seit April studiert sie mit den Laiensängern die Aufführung ein. „Alle freuen sich schon sehr, schließlich musste man in der Corona-Zeit auf vieles verzichten.“ Die hochkarätigen Solisten sind Sopranistin Roswitha Schmelzl, Bariton Elmar Andree und Tenor Martin Petzold, an zwei Flügeln spielen Anne Horsch und Klaus Fessmann, das Schlagzeugensemble „Langanki“ ist mit fünf Schlagwerkern dabei. Besonderes Highlight ist eine Ballettgruppe, angeleitet von der Choreografin Katharina Torwesten von der Oper in Detmold. Zudem tragen Bilder auf einer Leinwand zum Sinnes-Erlebnis bei. Zu sehen ist zum Beispiel das Innere von Steinen. Etwas Ähnliches hatte Fessmann schon mal gemacht. „Es kam beim Publikum sehr gut an. Die Bilder haben eine magische Wirkung.“

Karten für das Openair am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, in Benediktbeuern gibt es bei Christa Clauss (Telefon 08 8 56/36 95, E-Mail christa-clauss@t-online.de), bei „München Ticket“ und online auf www.klangkunst-im-pfaffenwinkel.de. Die Sitzplätze sind nummeriert.

