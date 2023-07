Was tummelt sich im Wasser? TU-Studenten untersuchen Gewässer am Kloster

Von: Melina Staar

Untersuchen die Wasser-Proben: (v. li.) Die Studenten Alex Mühlbauer, Sabine Viteri und Anna Preußner. © arp

In welchem Zustand befinden sich die Gewässer rund um das Kloster Benediktbeuern? Dieser Frage sind einige Studenten und ihre Betreuer der TU München nachgegangen.

Benediktbeuern – Um eine Antwort auf die Frage nach dem Zustand zu finden, nahmen die Studenten Proben sowohl aus stehenden als auch fließenden Gewässern und untersuchten sie auf die dort lebenden Tierarten. Im ZUK stellten sie nun die ersten Ergebnisse vor.

„Es ist unser Interesse vom ZUK aus, dass die Lebensräume untersucht und verbessert werden“, erklärte Pater Karl Geißinger die Hintergründe des Projekts. In den vergangenen Jahren habe man sich intensiv mit den landwirtschaftlichen Flächen beschäftigt, habe Falter, Heuschrecken, Amphibien und Vogelarten beobachtet. „Gewässer haben wir bisher als Stiefkind behandelt“, gibt er zu. Es sei eine glückliche Fügung gewesen, dass sich über ZUK-Urgestein Wolfgang Schröder der Kontakt zum Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der TU München ergab. Im Rahmen eines Praktikums kamen vier Studenten nach Benediktbeuern. „Wir sind dankbar, dass es so schnell zustande gekommen ist“, sagte Geißinger.

Makrozoobenthos geben Aufschluss über die Qualität des Wassers

Die Studenten fischten mit speziellen, feinen Netzen vor allem an der Gewässersohle nach Organismen des sogenannten Makrozoobenthos. Dieses griechische Wort bezeichnet wirbellose Lebewesen, die auf dem Grund von Gewässern leben. Sie sind ein wichtiger Indikator für deren Qualität. Die Proben wurden zunächst nach Tiergruppen sortiert, um dann jedes einzelne zu untersuchen und die Art zu bestimmen. „Man muss sehr genau hinschauen, um das zu differenzieren“, erklärte Josef Knott, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut.

Aus Kieselsteinen hat sich diese Köcherfliegen-Larve einen Köcher gebaut, der sie schützen soll. © arp

Einen ersten Einblick, was in den Gewässern alles gefunden wurde, gab es im Biolabor. Knott zeigte Libellenlarven und Bachflohkrebse. Letztere seien „wichtig, weil sie organische Substanzen fressen. Sie sind bedeutend für die Sauberkeit der Gewässer“. Interessant waren auch die Fakten über die Köcherfliege, deren Larve Knott ebenfalls unter dem Mikroskop zeigte: „Die Tiere bauen sich ihren Köcher selber und verbinden Teile mit Spinnenseide.“ Im gezeigten Fall, hatte sich das Tier aus kleinen Steinchen einen Köcher hergestellt. Dieser dient der Larve als Schutz. Das erwachsene Tier verlässt dann das Gewässer.

Spezielle Eintagsfliege ist ein Indiz für sauberes Wasser

Romy Wild, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin, erklärte, dass eine spezielle Eintagsfliege, die man im Dorfbach gefunden habe, besonders an schnell fließende Gewässer angepasst sei. „Das zeigt sich an ihrem Körperbau.“ Dieses Tier sei ein Indiz für sauberes Wasser. Ebenso eine kleine Bachforelle, die dort entdeckt wurde. „Das zeigt, dass sich die Bachforellen im Dorfbach fortpflanzen können“, sagte Knott. „Ein gutes Zeichen, denn sie brauchen sauerstoff- und kiesreiches Wasser.“ Bäche in der Umgebung von stark landwirtschaftlich genutzten Flächen hätten meist eher einen geringeren Sauerstoffgrad. Dies sei ein Nachteil für die Fortpflanzung spezieller Arten. In Benediktbeuern zeige das Vorkommen bestimmter, sensibler Arten, dass die Gewässer in einem guten Zustand sind.

Ungewöhnlich: Auch auf Goldfische stießen die Studenten

Insgesamt hat man laut Knott hauptsächlich Organismen gefunden, die man erwartet hatte, darunter etwa zehn Fischarten. Ungewöhnlich seien einzig Goldfische und Goldfisch-Kreuzungen – ein Zeichen, dass jemand diese Tiere in den Gewässern ausgesetzt habe. Wie Geißinger sagte, seien verschiedenste Gewässertypen untersucht worden – neben dem Dorfbach und den Tümpeln auch ein Gewässer, das vor längerer Zeit zur Fischzucht genutzt worden war und frühere Entwässerungsgräben.

„Wenn der Zustand der Gewässer zufriedenstellend ist, heißt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unseren Maßnahmen“, sagte Geißinger. In der Vergangenheit habe man versucht, die Landwirtschaft im Klosterland zu extensivieren. Weitere Maßnahmen sollen sich ergeben, wenn die endgültigen Ergebnisse der Forscher vorliegen. „Wenn wir eine wissenschaftliche Basis haben, können wir motivierend tätig werden“, so Geißinger.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Gelegenheit haben, diese Kleingewässer zu untersuchen. Denn sie werden immer seltener“, sagte Knott. Manche Gewässer, die aufgrund der Brutzeit einiger Vogelarten nicht aufgesucht werden konnten, sollen im Herbst untersucht werden. Dann wollen die Forscher wiederkommen.

