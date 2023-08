Wasserbüffel leben sich im Benediktbeurer Moor ein

Von: Christiane Mühlbauer

Beim Pressetermin: Franz Sindlhauser lockt die Wasserbüffel Emma und Molly sowie Blondie (Mitte, erkennbar am hellen Schopf) mit Heu an. Die Tiere sind neugierig, wollen aber stets auf Distanz bleiben. © Arndt Pröhl

Fünf Wasserbüffel leben seit Kurzem im Loisach-Kochelsee-Moor. Sie gehören zum landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Sindlhauser aus Benediktbeuern. Sie will testen, wie die Tiere auf den wiedervernässten Flächen zurechtkommen.

Benediktbeuern – Nur mit etwas Glück bekommt man die fünf Wasserbüffel nordwestlich des Klosters Benediktbeuern überhaupt zu Gesicht. Die Tiere mit dem dunklen Fell bewegen sich auf einer rund 20 Hektar großen, sumpfigen Fläche, und wenn es heiß ist, liegen sie ohnehin am liebsten in einem der Tümpel, um sich abzukühlen. Die Fläche hat Franz Sindlhauser vom Kloster gepachtet. Für den Bio-Bauern, der eine Weideochsenhaltung betreibt, sind die Wasserbüffel ein Hobby. „Wir wollen mal schauen, wie sie bei uns zurechtkommen“, sagt der 64-Jährige. „Wirtschaftlich haben sie noch keine Funktion.“

Europäische Wasserbüffelart ist kleiner als die asiatische

Zwei Wasserbüffel hat Sindlhauser 2022 aus dem Donaumoos geholt, die drei jüngeren heuer im Frühjahr aus dem Bayerischen Wald. Alle sind weiblich und eineinhalb bis zwei Jahre alt. Auf der sumpfigen Fläche im Moos würden sich die Tiere wesentlich besser fortbewegen können als einheimische Rinder, sagt Sindlhauser. „Das liegt daran, dass sie gespreizte Klauen haben.“ Der europäische Wasserbüffel stammt vom asiatischen Sumpf- oder Flusswasserbüffel ab. In Asien sind die Tiere in Ländern wie China und Indien als Arbeitstiere weit verbreitet. Die europäische Büffelart ist allerdings kleiner. Sindlhausers Wasserbüffel ähneln in der Größe einheimischen Rindern und wiegen circa 600 bis 800 Kilogramm.

Tiere wollen Abstand zu Menschen halten

Charakteristisch für die Tiere ist das fast schwarze, glänzende Fell, die sehr dunklen Augen und die aufgebogenen Hörner. Die drei jüngeren Tiere haben noch ein längeres, dickeres Haarkleid. „Aber das verliert sich, wenn sie älter werden“, sagt Sindlhauser. Die Tiere seien sehr entspannt. „Das mag ich“, sagt der Benediktbeurer. Angriffslustig seien sie nicht – allerdings neugierig, aber auf Distanz bedacht. Beim Termin mit unserer Zeitung lockt sie der Bauer mit Heu an. Die Wasserbüffel kommen durchaus nahe, wollen aber Abstand halten. Streicheln lassen sie sich nicht. Um ihren Widerstand auszudrücken, bewegen sie den Kopf schnell auf und ab.

„Wenn sie aus den Tümpeln schauen, erinnert das ein bisschen an Krokodile“

Die Wasserbüffel lieben die kleinen Tümpel, die sich auf der Fläche befinden. Dort legen sie sich rein und suchen Schutz vor der Hitze. Es kann auch vorkommen, dass sie sich selbst Wasserlöcher graben. „Wenn sie rausschauen, erinnert das ein bisschen an Krokodile“, sagt Sindlhauser lächelnd. Wenn ihnen die Fliegen lästig sind, tauchen sie ganz unter Wasser. In Kürze will ihnen Sindlhauser noch einen Unterstand errichten. Die Tiere sind sommers wie winters draußen. „Mit den Temperaturen hier kommen sie gut zurecht“, sagt der Bauer. Die Wasserbüffel fressen normales Gras, Schilf, Mooskolben und Binsen. „Sie sind sehr genügsam. Trotzdem beobachten wir eine gute Gewichtszunahme.“

Genügsame Tiere mit geringer Milchleistung

Sindlhauser weiß mittlerweile einiges über die Tiere. Würde er sie melken, läge die Jahresleistung bei rund 3000 Litern Milch, sagt er. Zum Vergleich: Einheimische Rinder liefern rund 8000 Liter. „Wasserbüffel sind beim Melken sehr sensibel. Wenn sie nervös werden, geben sie keine Milch mehr.“ Diese hat übrigens acht Prozent Fett. Die Familie überlegt derzeit, die Wasserbüffel im kommenden Jahr decken zu lassen. Eventuell kommt später eine Fleischverarbeitung in Betracht. „Das Fleisch ist sehr cholesterin- und fettarm“, sagt der Bauer.

Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. In den kommenden Monaten werden die Büffel auf dem Areal ihre Runden ziehen. Soweit Sindlhauser weiß, ist er der einzige Landwirt im Landkreis, der sich Wasserbüffel hält. Einzig die Stiftung Kunst und Natur im Heilbrunner Ortsteil Nantesbuch hat noch welche auf ihren Flächen. „Die Tiere sind sehr herdentreu“, sagt Sindlhauser.

„Respektvoller Umgang“ mit den anderen Rindern

Mit seinen anderen Rindern würden die Büffel „respektvoll“ umgehen. Auf der gleichen Fläche hält Sindlhauser im Sommer eine gemischte Herde mit alten gefährdeten Rassen. Sie besteht aus Murnau-Werdenfels-Rindern, Pinzgauern, Tiroler Grauvieh, Pustertaler Sprinzen und schottischen Hochlandrindern, insgesamt sind es 14 Tiere. „Mit den Wasserbüffeln werden sie keine besten Freunde, aber es passt schon.“

„Wasserbüffel sind nicht für jeden Bauern geeignet“

Sindlhauser will nun schauen, wie es in den kommenden Jahren läuft. „Wasserbüffel sind eine kleine Marktnische und nicht für jeden Bauern geeignet“, sagt der Benediktbeurer. Für ihn sei es eben ein Versuch auf der sumpfigen Fläche im Moos. Er hat sich einem Projekt des Freistaats angeschlossen, das die extensive Beweidung von solchen Flächen fördert. Insgesamt, sagt der langjährige Gemeinderat und Vorsitzende des örtlichen Wasser- und Bodenverbands, müsse man aber weiterhin unbedingt darauf achten, dass reguläre landwirtschaftliche Futterwiesen erhalten bleiben.

