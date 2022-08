Weidenpavillon und Pflasterlabyrinth: Gartenneugestaltung des Aktionszentrums im Kloster im vollen Gange

Teilen

Sind zu einer guten Gemeinschaft geworden: Die Jugendlichen, die bei dem Gartenprojekt mitarbeiten. © Privat

Das Gartenprojekt des Aktionszentrums im Kloster Benediktbeuern nimmt Form an. Die Verantwortlichen hoffen in zwei Jahren mit ihrem Projekt fertig zu sein. Dazu werden Spenden benötigt.

Benediktbeuern – Das Gartenprojekt des Aktionszentrums im Kloster Benediktbeuern schreitet voran. Seit etwa zwei Jahren wird nun schon an der Neugestaltung des 14 000 Quadratmeter großen Gartens gearbeitet. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie die Großprojekte in nochmals zwei Jahren abgeschlossen haben. Jedoch könnte die Finanzierung ein Problem sein. Der Tölzer Kurier hat sich da Projekt angeschaut.

Die Idee, diesen großen Bereich neu zu gestalten, entstand im Zusammenhang mit dem Umbau des Südarkadentrakts des Klosters. Auch die Pandemie sorgte für einen perfekten Zeitraum, da keine Gäste im Aktionszentrum waren und der Garten somit gut umgestaltet werden konnte. Die Umgestaltung übernehmen hauptsächlich Jugendliche im Rahmen des Projekts „Bock auf AZ“ unter der Führung des Projektleiters Lars Fendrich. Dieser schätzt bei seinem Herzensprojekt besonders die Naturverbundenheit und die Beziehung zu den Jugendlichen. Sowohl Fendrich als auch die Jugendlichen berichten, dass sie während der vergangenen zwei Jahre zu einer guten Gemeinschaft geworden sind. „Nach einer gewissen Zeit sind die Kinder auch nicht mehr so viel am Handy, sondern lieber in der Gruppe“, sagt Fendrich und schmunzelt.

Aktionszentrum im Kloster: Neugestaltung des 14 000 Quadratmeter großen Gartens läuft seit zwei Jahren

Bei dem Spaziergang mit dem Kurier durch den Garten erzählt der 15-jährige Gartensprecher Michael Eibl: „Wir sind eine gute Freundesgruppe, die nicht nur zusammenarbeitet, sondern abends oft zusammensitzt und zum Beispiel grillt. Dabei begegnen sich Jung und Alt auf Augenhöhe“. Dabei zeigt der Jugendliche, was sie bereits auf die Beine gestellt haben. Besonders stolz ist er auf den Weidenpavillon, welcher als Outdoorbildungsraum und Rückzugsort für die Gäste dienen soll. Dafür haben die Jugendlichen Weiden aus dem Moor geholt und den Pavillon mit einem „Dach“ aus Weiden und Bänken ausgestattet. Außerdem wurde eine Gartenhütte zur Werkstatt umfunktioniert und ein Fußballplatz angelegt. Zudem entstand auch ein Pflasterlabyrinth. „Das Pflasterlabyrinth ist als ein Ort der Stille gedacht. Auch haben wir eine eigene Wasser- und Stromleitung verlegt“, so Eibl.

Auf den Weidenpavillon, an dem hier gerade gearbeitet wird, sind die Jugendlichen besonders stolz. © Privat

In Zukunft sollen neben dem Fußball- ein Beachvolley- und ein Basketballplatz entstehen. Des Weiteren ist eine Outdoorküche geplant, wo Gruppen gemeinsam kochen und grillen können. Jedoch werden nicht nur neue Elemente angelegt, sondern auch die älteren erhalten. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, welches sich die Jugendlichen sehr zu Herzen nehmen und auch bei ihrem Umbau beachten. Es werden viele Blumen für Bienen angepflanzt, alle Abfälle recycelt und aus Totholz werden Hackschnitzel gemacht. Zudem soll der Garten barrierefrei gestaltet werden und so für jeden zugänglich sein.

Die Werte Glaube, Nachhaltigkeit und Spiritualität werden zum Beispiel bei der Planung des neuen Schöpfungspfades beachtet. Die Jugendliche Elisabeth Karmann hatte die Idee für das Projekt, wobei auf sieben Tafeln die Schöpfungsgeschichte mit Umweltproblemen verbunden wird. Bei der ersten Tafel wird auf die Entstehung des Lichts und die Lichtverschmutzung aufmerksam gemacht. „Damit wollen wir nicht nur warnen, sondern auch zeigen, dass unsere schöne Welt noch da ist, die wir erhalten müssen“, sagt Karmann.

Aktionszentrum im Kloster Benediktbeuern: Engagierte Jugendliche packen mit an

An dem Projekt wird viermal im Jahr für eine Woche während der Ferienzeit gearbeitet. Engagierte Jugendliche kommen auch öfter an Wochenenden, um die Gartenarbeit voranzubringen. „Wir arbeiten bei jedem Wetter, denn es muss ja etwas geschafft werden. Da haben wir aber keinen Druck von außen, sondern unsere eigene Motivation“, berichtet Eibl, der nahe München wohnt. Er ist schon lange mit dem Aktionszentrum verbunden, da er früher oft mit seinen Eltern hier war. Er hat sich für das Gartenprojekt begeistert. „Ich schätze, dass wir etwas zusammen entwickeln und ausprobieren dürfen. Es ist eine gute Lernerfahrung, wobei ich persönlich meine Stärken und Schwächen herausgefunden habe“, berichtet Michael Eibl. Als Werbeteamleiter hat er den Bereich Marketing für sich entdeckt.

Brigitte Hartmann unterstützt das Projekt finanziell und ist seit 1976 immer wieder im Aktionszentrum. Sie findet: „Es ist eine Schau, was die Jugendlichen hier geschafft haben und die Zusammenarbeit funktioniert auch super.“ Die Ehrenamtliche Rebecca betreibt die Spendenseite für das Projekt. „Durch die Pandemie war und ist es schwierig, die Leute zu erreichen, um Spenden zu sammeln, da keine Versammlungen stattfanden“, so die Spendenleiterin Rebecca. Die Kosten für das Projekt haben sich aufgrund der Wertsteigerung durch die Inflation verdoppelt. Statt 100 000 werden nun 200 000 Euro benötigt. Das AZ - Team hat auf der Onlineplattform „Betterplace.org“ eine Spendenkampagne gestartet. Zudem werden auf YouTube und Instagram die ständigen Entwicklungen des Projekts beleuchtet. (von Stefanie Pfleger)

Spenden

sind möglich auf das Spendenkonto Liga Bank eG DE85 7509 0300 0002 1401 60 Zweck : „Garten Aktionszentrum“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.