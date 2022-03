Weitere Krippengruppe in ehemaliger Jugendherberge Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

In der ehemaligen Jugendherberge Miriam der Don Bosco Schwestern kann die Gemeinde weitere Räume im Obergeschoß anmieten. Herberge wurde im Herbst geschlossen © arp/a

Das ist eine gute Nachricht für alle Eltern von kleinen Kindern in Benediktbeuern: Die Gemeinde hat eine Möglichkeit gefunden, die Kinderkrippe zu erweitern.

Benediktbeuern – Wie mehrfach berichtet, werden in Benediktbeuern händeringend weitere Kinderkrippenplätze gesucht. Nun wurde eine Lösung gefunden: Wie die Gemeinde am Donnerstag bekanntgab, kann sie das Obergeschoß in der ehemaligen Jugendherberge Miriam anmieten. Dort gibt es bereits einen Kindergarten sowie seit diesem Jahr im Erdgeschoß eine Krippengruppe in Trägerschaft der Don Bosco Schwestern. „Die Lösung ist ideal“, sagt Bürgermeister Anton Ortlieb. „Wir können in einem bestehenden Areal erweitern.“

Zwölf weitere Plätze“

Damit sei auf jeden Fall gesichert, dass jene Eltern, die ihre Kinder schon angemeldet haben, einen Platz bekommen. Es sind genau zwölf. Für die Gemeinde beginnen jetzt die Umbauarbeiten, die sie auch finanzieren wird. „Wie viel es kostet und wann es fertig sein wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht definitiv sagen“, sagt Ortlieb. Wünschenswert sei natürlich ein Start im September. „Ob das möglich sein wird, kann ich nicht versprechen.“ Hergerichtet wird ein Raum für die Kinder sowie ein weiterer Raum, dessen Nutzungsmöglichkeit die Gemeinde derzeit noch offen lassen möchte – eventuell als Bewegungsraum, eventuell aber auch für weitere Krippen- oder Kindergartenkinder. „Das Thema wird uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen“, sagt Ortlieb mit Blick auf die Entwicklung im Dorf.

Beginn der Umbauarbeiten

Auch diese Krippe soll in Trägerschaft der Don Bosco Schwestern geführt werden. „Uns ist wichtig, dass es in der Gemeinde weiterhin eine katholische Kindertagesstätte gibt“, sagt Schwester Anna Feichtner, die Provinzökonomin der Don Bosco Schwestern in München. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei ohnehin sehr gut, freut sie sich. Die Jugendherberge wurde im Herbst vergangenen Jahres geschlossen. Sie war renovierungsbedürftig geworden und konnte nicht mehr die Standards, die das Bayerische Jugendherbergswerk vorgibt, erfüllen. Eine Sanierung konnten die Ordensfrauen finanziell nicht stemmen.

Herberge wurde im Herbst geschlossen

Die Gemeinde brachte daraufhin schon eine erste Krippengruppe nach Sanierung der Räume in dem Gebäude unter, in dem es seit vielen Jahren in einem anderen Trakt ohnehin schon einen Kindergarten gibt. Weitere leer stehende Räume wurden zwischenzeitlich an Studenten vermietet. „Wir haben aber von Anfang an betont, dass es nur vorübergehend ist“, sagt Sr. Anna Feichtner. Die acht Studentinnen hätten nun andere Lösungen gefunden.

