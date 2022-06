Werbung mit der Benewand: Pächter der Tutzinger Hütte entwerfen Caps und Shirts

Von: Christiane Mühlbauer

Caps mit selbstentworfenen Stickereien und T-Shirts kann man auf der Berghütte erwerben. © Fb

Die Tutzinger Hütte wirbt mit T-Shirts und Caps mit ihrem Motiv und der Benediktenwand. Das kommt scheinbar gut an. Es gibt eine hohe Nachfrage.

Benediktbeuern – Auf T-Shirts oder Caps kann man einiges mitteilen – zum Beispiel, wo man gewesen ist oder auf welche Berghütte man gerne geht. Diesem Trend folgt auch das Team auf der Tutzinger Hütte und bietet in Zusammenarbeit mit „Stick-Arena“ in Bad Tölz in diesem Sommer wieder Shirts und Caps auf der Hütte zum Verkauf an. „Ganz offline“, wie das Team kundtut.

Selbstentworfene Stickereien

Bei den Hüttenbesuchern komme die Idee recht gut an, berichtet Tini Seemüller vom Pächter-Team. Es begann damit, dass sie für das Team Arbeitsshirts hatten machen lassen. „Dann kam die Idee, die Shirts auch Stammgästen anzubieten.“ Seit vorletztem Jahr gibt es Caps, und seit vergangenem Jahr auch Funktionsshirts für alle Besucher. „Die Gäste sind eigentlich recht interessiert, wir haben immer wieder Anfragen“, sagt Seemüller. Manche wollten die Sachen als Erinnerung für sich, andere als Geschenk. Preislich liegen sie zwischen 25 und 35 Euro.

Die Stickereien haben sie selbst entworfen. „Helfende Hände aus der Familie“, sagt Seemüller lächelnd. Auch mit der „Stick-Arena“ in Tölz zusammenzuarbeiten, sei ihnen wichtig. „Es soll alles lokal sein.“ An einen „Ausbau“ der Produktpalette denke man derzeit aber nicht.

