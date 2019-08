Winter-Wetter 2019/20: Kult-Orakel wagt mit uralter Methode Schnee-Vorhersage

Da Sepp is Kult!

Wenn schon täglich über die idiotischen britischen und sonstigen Adelsgeschlechter berichtet wird, dann bitte auch über den Sepp seine Schneeprognose. Verstehe eh nicht, weshalb der Sepp noch nicht bei "Scientists for Future" mit am Start ist. Mehr geballte Klimakompetenz ist in Deutschland schwer auffindbar. Der Sepp schlägt doch unsere Langstrecken Luisa Neubauer sowohl im Wissen, als auch in seiner umweltschützenden Lebensweise um Welten. Glaub nicht, dass der Sepp mit 23 schon um die ganze Welt gejettet ist....