„Wie in einer Achterbahn“: Abschlussklasse der Mittelschule Benediktbeuern blickt auf vergangene Jahre zurück

Von: Franziska Seliger

Erfolgreicher Schulabschluss: Die Neuntklässler der Mittelschule Benediktbeuern mit ihrem Klassenlehrer Florian Ehrle (2. Reihe 2. v. re.). © Seliger

Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Benediktbeuern haben am Donnerstagabend ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Benediktbeuern – Bei der offiziellen Abschlussfeier, die von Einlagen der Schüler umrahmt wurde, verglich ihr Klassenlehrer Florian Ehrle die zurückliegende Schulzeit der Neuntklässler mit einer Achterbahnfahrt, bei der es mitunter recht rasant zugegangen sei: Hin und her gerüttelt wurden die jungen Menschen dabei, der Wind blies manch einem auch mal steif ins Gesicht, und der ein oder andere Looping musste auch gemeistert werden. „Aber aus einem fahrenden Zug kann man schlecht aussteigen“, so Ehrle in seiner Rede vor den zahlreich erschienenen Familienangehörigen. Also seien alle weitergefahren. „Eine Notbremsung war nie nötig“, und jetzt seien die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 a durchs Ziel gefahren. „Aber es ist nur ein Zwischenziel“, prophezeite Ehrle. Das Leben werde für die Jugendlichen weitere Loopings und rasante Fahrten parat haben, denn: „Ab morgen steigt ihr in eine neue Achterbahn.“ Er werde sich auf jeden Fall bei dieser Klasse immer daran erinnern, „wie hilfsbereit und einfühlsam Ihr Euch gezeigt habt“.

Schulleiter: „Bleibt neugierig und geht auf andere zu“

Für Schulleiter Peter Mückstein ist der diesjährige Abschlussjahrgang ein ganz besonderer. Denn er habe zusammen mit den damaligen Fünftklässlern seine Stelle an der Schule angetreten und die jetzigen Neuntklässler damals in Musik unterrichtet, wie er sich in seiner Rede erinnerte. Daher wusste er aus eigener Erfahrung zu berichten: „Die Klasse ist sehr künstlerisch.“ Zum Abschluss wünschte er den Jugendlichen, „dass Ihr ein Stück weit immer Kind sein mögt“. Und: „Bleibt neugierig, geht auf andere zu.“

Bürgermeister Anton Ortlieb erinnerte an die schwierige Phase der Corona-Pandemie, die für die Schüler, aber auch ihre Eltern zahlreiche Einschränkungen und Schwierigkeiten mit sich gebracht habe, aber: „Ihr habt es gut gemeistert.“ Ortlieb appellierte an die Schulabgänger, sich während ihrer bevorstehenden Ausbildung kräftig anzustrengen, denn: „Jeder Betrieb kann nur so gut sein, wie seine Mitarbeiter. Nutzt die Möglichkeiten, die Euch Eure Ausbildungsbetriebe bieten.“ Ortlieb warb außerdem dafür, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Bringt Euch in die Gesellschaft ein, gestaltet eure Heimat.“ Denn: „Nur gemeinsam schaffen wir was für unsere Region.“ Für die Zukunft wünschte Pfarrer P. Heiner Heim den jungen Menschen: „Dass Ihr behütet und beschützt seid. Dass es Menschen gibt, die es gut mit Euch meinen.“

