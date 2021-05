Wie Internet-Plattformen Vögel aus dem Loisachtal bedrohen

Naturschutz

Der Lebensraum der Wiesenbrüter im Loisach-Kochelsee-Moor ist nach wie vor stark bedroht. Spaziergänger, Radfahrer und neuerdings auch Naturfotografen dringen in gesperrte Bereiche vor. Derzeit werden Konzepte zur Besucherlenkung erarbeitet.

Benediktbeuern/Kochel am See – Noch bis zum 15. Juli gibt es Betretungsregeln für bestimmte Bereiche im Loisach-Kochelsee-Moor (LKM). In dem Areal, das zu den größten und wichtigsten Gebieten für Vögel in Europa zählt, leben zahlreiche, stark vom Aussterben bedrohte Arten, die von Mitte März bis Mitte Juli in den Wiesen nisten („Wiesenbrüter“). Dazu gehören Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper, Wachtelkönig sowie der Große Brachvogel. Für Braunkehlchen ist das hiesige Moor das wichtigste Gebiet in ganz Bayern. Doch auch hier ist der Rückgang dramatisch. Zählte man bei der Kartierung 2008 150 Brutpaare, waren es 2020 nur noch 78. Für alle Wiesenbrüter ist es lebensbedrohlich, wenn sie in der Brutzeit gestört werden, sei es durch Mensch oder Tier. Mittlerweile sind alle Arten vom Aussterben bedroht.

Mit dem Auto auf gesperrten Wegen unterwegs

Die ausgeschilderten Schutzzonen im LKM werden jedoch vielfach ignoriert. „Neuerdings haben wir sehr viele Naturfotografen, die sogar mit dem Auto in gesperrte Bereiche fahren“, berichtet Pater Karl Geißinger, der Rektor des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern. Auf verschiedenen Online-Plattformen für Hobby-Ornithologen werde sogar regelrecht Werbung gemacht, wo man seltene Vögel sehen und gut fotografieren könne. „Das ist ein Phänomen, dem wir unbedingt begegnen müssen.“

+ Für das Blaukehlchen ist das Loisach-Kochelsee-Moor das wichtigste Gebiet in Bayern. © LBV/MM-Archiv

Birgit Weis vom Landesbund für Vogelschutz ist eine der neuen Gebietsbetreuerinnen im LKM. Die Kollegin von Elisabeth Pleyl ist beauftragt, ein Konzept zur Besucherlenkung zu erstellen, und zwar für alle drei Landkreise, über die sich das Moor erstreckt (Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen). „Was wir unbedingt behandeln müssen, sind digitale Medien“, sagt Weis. Untersuchungen zeigten, dass sich 40 Prozent der Menschen ihre Ausflugsroute vorab im Internet zusammenstellen und Warnschilder vor Ort ignorieren. „Wir müssen mit den Anbietern der Plattformen zusammenarbeiten, dass diese die gesperrten Bereiche aufnehmen“, sagt Weis. Es sei nämlich ein Domino-Effekt, wenn Ausflügler ihre Routen mit Beschreibungen über die schöne Natur im Internet hochladen.

Idee: Bessere Station zur Vogelbeobachtung

Zur Lösung dieses Problems bringt Pater Geißinger die Idee ins Spiel, im LKM an zentraler und gut erreichbarer Stelle eine Beobachtungsstation für Vögel zu errichten. Die „Moosmühle“ am Kloster Benediktbeuern liege zu abseits, meint er. Eine neue, größere Station – als Beispiel nennt er jene am Chiemsee – müsse so angelegt werden, dass die umgebenden Bereiche gesperrt und geschützt seien. „Es gibt dafür durchaus attraktive Standorte, über die man einfach mal sprechen sollte“, sagt der Pater. Birgit Weis will sich außerdem dafür einsetzen, dass die jetzige Beschilderung größer und vor allem einheitlich für die drei Landkreise werde. „Die Besucher müssen unbedingt besser aufgeklärt werden“, sagt auch Andreas Drexler, zuständig für die Schutzgebiete auf Klosterland. Das sei nicht immer einfach: „Einige Menschen lassen sich nur schwer was sagen.“

Pater Geißinger (ZUK Benediktbeuern): „Die Lage ist dramatisch“

Auch die beiden Wiesenbrüterberater Bettina und Axel Kelm können davon ein Lied singen. Derzeit sind die beiden täglich im Moor unterwegs. „Man muss sich für die Gespräche Zeit nehmen, darf den Besuchern nicht vorwurfsvoll, sondern muss ihnen freundlich entgegentreten“, sagt Bettina Kelm. Der Aufklärungsbedarf sei nicht nur bei Fremden, sondern auch bei Einheimischen groß. Etwa am Nordufer des Kochelsees, wo häufig starker Besucherandrang herrsche. „Da gibt es Bereiche mit ganz wichtigen Brutplätzen der Vögel.“ Aber wenn die Leute dann etwas über die Tiere wüssten, sagt ihre Kollegin Rosella Roth, „dann sind sie sehr interessiert und erzählen davon auch im Freundeskreis weiter“. Es lohne sich also allemal, sich die Zeit zu nehmen.

Ehrenamtliche Naturschützer gesucht Besucher wundern sich manchmal, dass an einigen Stellen im Loisach-Kochelsee-Moor entbuscht wurde, etwa nahe Schlehdorf. Das geschehe nur nach sorgfältiger Abwägung zum Schutz der besonderen Arten, sagt Gebietsbetreuerin Elisabeth Pleyl. Gehölze würden Beutegreifern wie Fuchs oder Greifvögeln einen Unterschlupf bieten. Sie hätten aber auch andere Rückzugsgebiete. Es sei zu beobachten, dass nach dem Ausholzen die Wiesenbrüter diese Bereiche für ihre Brutplätze nutzen würden, berichtet Pleyl.

Das Naturschützer-Team – unter ihnen sind auch Senioren des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) – ist derzeit an schönen Tagen an fünf bis sieben Stellen im Moorgebiet unterwegs. Zur Unterstützung werden noch Ehrenamtliche gesucht. Wer Interesse hat, kann sich mit Pleyl per Mail in Verbindung setzen und bekommt dann weitere Informationen: elisabeth.pleyl@zuk-bb.de.

Im Landkreis ist die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“ angelaufen (wir berichteten). In diesem Rahmen wird es in Kürze auch spezifische Kampagnen – vor allem online – fürs Loisach-Kochelsee-Moor geben, berichtet Franz Steger von der Unteren Naturschutzbehörde im Tölzer Landratsamt. „Es ist wichtig, dass bei diesem Thema alle an einem Strang ziehen.“

Für Pater Geißinger ist die Wiesenbrüter-Lage dramatisch: „Es gilt zu retten, was noch zu retten ist“. Das Loisach-Kochelsee-Moor sei ein Kleinod. Die jetzigen Maßnahmen zum Erhalt der Lebensräume bedrohter Vögel seien ein „Tropfen auf den heißen Stein“: „Mit unserer personellen Ausstattung erreichen wir nur einen Bruchteil.“ Es gelte, auch andere stärker einzubinden, etwa Gemeinden und Verkehrsämter, fordert der Pater: „Auch sie sind Multiplikatoren, wenn es um den Schutz bedrohter Lebensräume geht.“

