„Wir brauchen dringend Unterkünfte“: Kriegsflüchtlinge stellen Benediktbeuern vor Herausforderungen

Von: Franziska Seliger

Hunderttausende Ukrainer sind derzeit auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat. © dpa

Der Krieg in der Ukraine und die Flüchtlinge waren Thema am Ende der Sondersitzung des Benediktbeurer Gemeinderats. Die Gemeinde hat zwei potenzielle Unterkünfte gemeldet.

Benediktbeuern - Wie Bürgermeister Anton Ortlieb mitteilte, habe seine Gemeinde ihre Obdachlosenunterkunft an der Münchener Straße als potenzielle Flüchtlingsunterkunft bereits angeboten. Auch das alte Feuerwehrhaus habe man gemeldet. Hier sei allerdings fraglich, ob das Haus baurechtlich als Wohnraum genutzt werden könne – unter anderem aus Gründen des Brandschutzes.

Altes Feuerwehrhaus und Energiepavillon des ZUK als Unterkunftsmöglichkeiten

Wie der Bürgermeister weiter informierte, wolle das ZUK im Kloster außerdem seinen Energiepavillon als Unterkunft anbieten. Weitere mögliche Unterbringungsmöglichkeiten in der Klostergemeinde würden derzeit geprüft, aber: „Corona macht es gerade nicht einfacher.“ Denn wegen der Pandemie sei es schwierig, die Geflüchteten in Großunterkünften unterzubringen.

Geldspenden sind jederzeit willkommen

Ortlieb wies darauf hin, dass Sachspenden für die Menschen in der Ukraine nicht gesammelt werden sollten, da sie nicht ins Kriegsland transportiert werden könnten. Geldspenden seien aber willkommen. Spenden könne man etwa über die AWO oder die Caritas. Auch die Salesianer Don Boscos hätten eine Niederlassung in der Ukraine. „Hier kann auch Geld gespendet werden.“

Bürgermeister appelliert an Bürger, weiteren Wohnraum zu melden

Ortlieb appellierte an die Bürger, sich beim Landratsamt zu melden, wenn man Wohnraum anbieten könne, denn: „Wir brauchen dringend Unterkünfte.“ Mieter wäre der Freistaat. Die Dauer des Mietverhältnisses solle drei bis fünf Jahre betragen. „Wir müssen alle zammhalten in Europa“, appellierte Ortlieb. Da vor allem Frauen und Kinder flüchteten, könnte sich dadurch die angespannte Lage bei den Kindergartenplätzen im Dorf allerdings weiter verschärfen, so Ortlieb. Wie berichtet, gibt es schon jetzt zu wenige Krippenplätze für das kommende Kindergartenjahr.

Rudi Mühlhans informierte darüber, dass sich die Steuerungsgruppe Asyl in Kürze treffen werde, um zu beraten, wie man den Geflüchteten in Benediktbeuern helfen kann.

