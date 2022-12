„Wir haben diesen Christkindlmarkt so vermisst“

Von: Christiane Mühlbauer

Musikgruppen sorgten immer wieder für schöne festliche Momente. © Krinner

Benediktbeuern war am Sonntag der Publikumsmagnet im Tölzer Land. Tausende Besucher aus der ganzen Region strömten ins Klosterdorf, um endlich wieder über den bekannten Christkindlmarkt zu flanieren. Die Aussteller waren gerüstet und freuten sich über die große Nachfrage.

Benediktbeuern – „Endlich ist wieder Christkindlmarkt in Benediktbeuern“, strahlte ein Ehepaar aus Weilheim, das schon gegen 11 Uhr mit vollen Einkaufstaschen durch die Dorfstraße ging. Selbstgemachte Marmelade und Brot hätten sie gekauft, außerdem besondere Wurst und Mistelzweige. „Wir kommen jedes Jahr“, berichteten sie. „Und wir haben es in der Corona-Zeit so vermisst.“

Die beiden waren nicht die Ersten, die am Vormittag unterwegs waren. Als der Altbayerische Christkindlmarkt um 10 Uhr von einer Bläsergruppe am Dorfplatz offiziell eröffnet wurde, waren alle Parkplätze in Markt-Nähe schon belegt. Schon gegen Mittag drängten sich Trauben von Menschen durch den Markt. Auch die Essensstände waren dicht umlagert.

300 Liter „Hirtentrunk“ vorbereitet

Die Aussteller hatten sich auf den Ansturm vorbereitet. Beim Skiclub, der an zwei Ständen mit Kuchen, Schupfnudeln und heißen Getränken aufwartete, standen rund 300 Liter „Hirtentrunk“ bereit, erzählte Martin Schillinger, Sportwart alpin. Dutzende Kuchen lagen in der Auslage, alles natürlich selbst gebacken von Mitgliedern und Eltern. „Der Reinerlös kommt der Nachwuchsarbeit zugute“, sagte Schillinger. „Wir sind froh, dass heuer wieder ein Markt ist.“

Ein paar Meter weiter, bei den Pfadfindern, gab es „Schifferl“, eine Art Flammkuchen, verkauft von Mitgliedern des Fördervereins und Aktiven. Sie hatten sich vorbereitet mit rund 600 Teiglingen, 80 Litern Sauerrahm und 30 Kilogramm Speck. „Wir rechnen damit, ausverkauft zu sein, so wie in den vergangenen Jahren auch“, sagte Maximilian Wolff, Schriftführer im Förderverein. „Sollte was übrig bleiben, würde es uns ein örtlicher Gastronom abnehmen.“ Auch die „Pfadis“ finanzieren mit den Erlösen Projekte in der Jugendarbeit.

Am Stand des Benediktbeurer Musikvereins gab es nicht nur Selbstgebackenes und -eingekochtes, sondern auch Trachtenaccessoires. Die Besucher warfen gerne einen Blick darauf und kauften ein. © Krinner

Viele schöne Deko-Artikel handgemacht

Rund 60 Stände gab es heuer verteilt über den ganzen Markt, dazu einige geöffnete Geschäfte sowie den „Oberschmied“, wo es weihnachtliche Deko-Artikel aus Metall gab. Das zog die Besucher an. In Scharen standen die Menschen aber auch vor den vielen Ständen von Vereinen mit selbst Gebasteltem, Gestricktem und Gekochtem. Ein ziemlich großes Angebot gab es beim „Fanclub Freundeskreis“ des EC Bad Tölz: Bestickte Tischdecken und Türschleifen, gehäkelte Babydecken und Topflappen oder Socken. „Wir haben sehr viel, weil wir ja zwei Jahre nicht verkaufen konnten“, sagt Lucia Bernhardt. Rege nachgefragt würden immer Socken.

Hirten und Engel am Lagerfeuer der lebenden Krippe. Viele Familien freuten sich auch über die Tiere. © Krinner

Bei den Fußballern gab es auch Krippen zu kaufen, der Förderverein der Schule hatte Schlüsselanhänger gebastelt und Taschen bedruckt. Die Katholische Hochschulgemeinde sammelte mit kleinen Deko-Artikeln wie Duftlampen und dem Verkauf von Waffeln Geld für Jugendprojekte der Salesianer Don Boscos in Indien.

Gewerbliche Anbieter freuen sich über Stammkunden

Auch die gewerblichen Anbieter freuten sich über die vielen Kunden. Zum ersten Mal war Christina Später aus Walchensee mit ihrer Seifenwerkstatt beim Christkindlmarkt. „Ich freue mich sehr, dass meine Bewerbung hier angenommen wurde“, sagte sie. Vor allem Haarseife sei gefragt, konnte sie berichten.

Auf das Wiedersehen mit ihrer Stammkundschaft freute sich hingegen Sabine Sziedat. Die Benediktbeurer Friseurmeisterin von „hairg’richt“ ist bekannt dafür, dass sie kunstvolle Trachtenfrisuren machen kann. An ihrem Stand gab es viel Zubehör für den Haarschmuck. „Ich habe Nadeln, die gibt es sonst kaum noch“, sagte sie. „Einige Frauen kommen deshalb extra her.“

Polizei: Ruhiger Marktverlauf

Man merke sehr, wie die Leute den Markt vermisst hätten, berichtete auch Friederike Hüttner am Stand von Schreibwaren Baader. Was besonders gefragt sei? Hüttner deutete lächelnd auf einen kleinen Christbaumanhänger in Form eines lilafarbenen Dinosauriers mit Glitzer: „Was Ausgefallenes geht immer.“

Über den ruhigen Marktverlauf freute sich am Sonntag auch die Polizei, die sich immer wieder einen Überblick verschaffte. Bis Redaktionsschluss war kein Einsatz zu verzeichnen.

