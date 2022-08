„Wir haben Zulauf ohne Ende“: Aufnahmestopp bei den Mountainbikern

Marcus Klingler, Abteilungsleiter © esc

Bei der Skiabteilung des TSV Benediktbeuern-Bichl läuft es gut. Vor allem die Sparte Mountainbike boomt. Nur ein Problem gibt: Für die Abteilungsführung braucht es Nachfolger.

Benediktbeuern – Wenn es alleine um sportliche Erfolge geht, dann ist die Abteilung Ski im TSV Benediktbeuern-Bichl sicher die mit Abstand erfolgreichste. Und es ist vor allem deren Sparte Mountainbike (MTB), die den Beurer Ruf zumindest europaweit hinausträgt. Mit Paula Weigelt (U15) und Carla Hahn (U17) radeln hier zwei Jugend-Deutsche- und Europa-Meisterinnen in dem Verein, und bei den Burschen holte Jakob Duckeck zuletzt den Bayerischen Vize-Meistertitel in der Klasse U19. Ganz aktuell gewann Andrea Krawanja zudem den Titel einer Bayerischen Meisterin bei den Damen.

64 Kinder sind in der Sparte Mountainbike aktiv

Auch sonst läuft es in der Abteilung derzeit ziemlich gut, wie in der Jahresversammlung den Berichten zu entnehmen war. „Zwei Mega-Veranstaltungen konnten wir im Vorjahr mit einem sehr aufwendigen Hygiene-Konzept ausrichten. Das Benediktbeurer MTB-Uphill-Rennen war als einzige Veranstaltung weit und breit richtig gut. Und beim Kirtalauf 2021 haben wir mit 172 Teilnehmern einen Rekordwert erreicht“, freute sich Abteilungsleiter Marcus Klingler. „Wir haben Zulauf ohne Ende“, bestätigte dann auch MTB-Spatenleiter Stephan Kueß und erklärte, dass man derzeit sogar einen Aufnahmestopp verhängen musste. Insgesamt 64 Kinder werden hier regelmäßig von 16 Trainern betreut.

Für den „Wurz-Cup“ sieht es heuer wieder gut aus

Auch für das eigene MTB-Rennen um den „Wurz-Cup“ sieht es heuer wieder gut aus. In der Vergangenheit hatte man die Probleme in Sachen Genehmigung mit dem Forst und der Naturschutzbehörde am Landratsamt ausräumen können. In Sachen Finanzen bezeichnete der Abteilungsleiter die Durchführung von Ski-Basar und Stand am Christkindlmarkt als „überlebensnotwendig“. Beide Veranstaltungen waren in den zurückliegenden zwei Jahren in Folge der Corona-Pandemie ausgefallen.

Für die Alpinen war es eine „fast ganz normale Saison“

Von Zuwächsen, sowohl beim aktiven Nachwuchs als auch bei den ausgebildeten Übungsleitern, konnten dann die Sportwarte Marcus Hofmann (Nordisch) und Martin Schillinger (Alpin) berichten. Während die Langläufer schon etwas unter den wegen Schneemangels kaum vorhandenen Trainings-Möglichkeiten vor Ort litten, hatten die Alpinen wieder ihre regelmäßigen Trainingsfahrten nach Christlum aufgenommen, „also eine fast ganz normale Skisaison“. So plane man zudem für den Winter wieder einen Skikurs für Zwergerl einzurichten.

Abteilungsleiter und sein Vize wollen aufhören - kein Nachfolger in Sicht

„Das ist schon beeindruckend, wie gut die Abteilung da steht“, freute sich Bürgermeister Toni Ortlieb in seinem Grußwort. Dabei unterstrich er, dass es immer schwieriger werde, Leute für ein Ehrenamt zu begeistern. Diese Erfahrung musste auch Klingler auf der Suche nach einem Nachfolger machen. Nach zwölf Jahren wollen er und sein Vize Thomas Braun bei den im kommenden Jahr anstehenden Wahlen zur Abteilungsführung nicht mehr antreten. Doch bislang verlief seine Suche nach potenziellen Nachfolgern ziemlich ergebnislos. So appellierte der Abteilungsleiter eindringlich an alle Mitglieder, sich ernsthafte Gedanken zu machen, wer denn die Sparte ab dem kommenden Jahr weiterführen könnte.

