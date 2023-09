KSH Benediktbeuern: „Wir setzen alles daran, am 1. Oktober zu starten“

Von: Christiane Mühlbauer

Präsidentin mit Bauhelm: Birgit Schaufler (2. v. re.) war jeden Tag vor Ort, um die nächsten Schritte abzustimmen. Das Bild zeigt sie mit Thomas Mangold (4. v. re., Bibliotheksleiter und Campusmanager) und Pater Bernhard Vondrásek (re., Professor an der KSH) mit einigen Studierenden. © KSH

Auch die Räume der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) am Campus in Benediktbeuern wurden bei dem schweren Hagelunwetter beschädigt. Ein Semesterstart am 1. Oktober scheint aber möglich. Ein Problem sind allerdings weggefallene Studentenzimmer im Kloster-Bereich.

Benediktbeuern – Rund 600 Studierende sind pro Semester an der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) am Campus in Benediktbeuern eingeschrieben. In einem Monat beginnt für sie das neue Semester. Professorin Birgit Schaufler, die Präsidentin der KSH, berichtet im Interview über die aktuelle Situation nach dem Unwetter.

Frau Schaufler, wie stark ist der Hochschulbereich vom Unwetter betroffen?

Wenn man die verheerenden Schäden in der Gemeinde und auf dem Klostergelände sieht, muss man sagen, dass die KSH großes Glück hatte. Zu unserer großen Erleichterung sind der Nordtrakt und auch der Teil des Konventbaus, in dem die KSH ihre Räume hat, weniger stark getroffen als andere Gebäude. Es handelt sich hauptsächlich um Glasbruch und kleinere Wasserschäden. Wir kontrollieren laufend, ob weitere Schäden auftauchen, aber momentan sieht es ganz gut aus.

Einige Studierende haben bei den Aufräumarbeiten auf dem Klostergelände geholfen. Waren Sie auch vor Ort?

Ja, ich war jeden Tag vor Ort, um mir einen Überblick zu verschaffen und die jeweils nächsten Schritte abzustimmen. Richtig angepackt haben aber die jungen Volunteers des Klosters und einige Freiwillige aus dem Kreis unserer Studierenden. Die jungen Leute haben den Hagelsturm unmittelbar miterlebt, und ich hatte den Eindruck, sie waren froh, etwas tun zu können. Mit festem Schuhwerk und Helmen ausgestattet sind sie Tag für Tag auf dem Gelände unterwegs und arbeiten Hand in Hand mit den professionellen Hilfsdiensten und Seite an Seite mit den Beschäftigten vor Ort – die Arbeits- und Lebensgemeinschaft im Kloster funktioniert auch in der größten Krise. Das macht mich wirklich glücklich und dankbar.

Auch Studenten beteiligten sich an den Aufräum- und Abdichtungsarbeiten. Im Westtrakt fallen 30 Zimmer weg. Das ist problematisch. © KSH

Am 1. Oktober beginnt das neue Semester. Können Sie starten?

Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Räume zum Semesterbeginn am 1. Oktober wieder nutzen können. Die zerborstenen Fenster in den Lehrräumen und Büros sind inzwischen mit Holzplatten abgedichtet, so dass wir vor Kälte und Regen geschützt sind. Es müssen jetzt Glassplitter entfernt und die umfangreichen Reinigungsarbeiten koordiniert werden. Die Mensa und Bibliothek wären schon voll funktionsfähig. Jedenfalls setzen wir alles daran, dass unsere Studies und insbesondere die Neuen einen tollen Start haben werden. Man kann sich vorstellen, dass wir uns in diesem Herbst ganz besonders auf die Studierenden freuen.

Was passiert denn mit jenen Studenten, die nicht mehr im Westbau wohnen können? Vermutlich wird dieser Kloster-Bereich ja längere Zeit nicht mehr bewohnbar sein. Wie sehr trifft das die KSH?

Dass etwa 30 Studierende, die im Kloster zur Miete wohnten, ihre Zimmer verloren haben, bedrückt mich sehr. In allen Sitzungen des Krisenstabes wurde das Thema von uns zur Sprache gebracht, und ich bin sehr dankbar, dass die Not dieser Gruppe von den Klosterverantwortlichen sehr ernst genommen wird. Wir haben die Zusage, dass man für die Studierenden alternative Wohnmöglichkeiten im Umfeld des Klosters organisieren werde. Darauf zähle ich. Unabhängig davon ist und bleibt der grundsätzliche Wohnungsmangel in Benediktbeuern für die Hochschule und alle KSH-Studierenden eine enorme Herausforderung. Wir nehmen die großen Sorgen und Bedarfe vor allen in den Beratungen von Studieninteressierten wahr. Die Entscheidung für ein Studium in Benediktbeuern hängt letztlich auch davon ab, ob man vor Ort Wohnraum findet. Das in der Gemeinde geplante neue Wohnheim wäre für die Studierenden eine echte Option und ist dringend notwendig – je früher, desto besser.

