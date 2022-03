„Wir versuchen, sehr schnell zu handeln“

Von: Christiane Mühlbauer

In der Stadt Winnyzja sortieren Menschen die gesammelten Hilfsmittel im regionalen Hauptquartier für humanitäre Hilfe. © Quelle: dpa/MM

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist groß. Auch die Kirchen in Deutschland organisieren sehr viel. Bei Sebastian Bugl laufen viele Fäden zusammen. Der Benediktbeurer leitet die Abteilung Weltkirche der Erzdiözese München-Freising.

Benediktbeuern – Mit Entsetzen schaut die Welt gerade auf die Entwicklung in der Ukraine. Seit Ausbruch des Kriegs sind überall Hilfsprojekte angelaufen. In der Erzdiözese München-Freising ist unter anderem der Benediktbeurer Sebastian Bugl damit betraut. Der 46-Jährige leitet die Abteilung Weltkirche.

Im Rahmen dieser Tätigkeit war Bugl 2010 zu einem Informationsbesuch in der Ukraine. Deshalb kennt er einige Projektpartner persönlich. Die Erzdiözese, berichtet Bugl, unterhalte Kontakte zur ukrainisch griechisch-katholischen Kirche, die mit der römisch-katholischen Kirche uniert ist. Seit Ende des Kalten Kriegs wurde geholfen, in der West-Ukraine kirchliche Strukturen aufzubauen. Dafür gebe es – wie in anderen Diözesen auch – einen Projektfonds für weltkirchliche Anliegen, erklärt Bugl. Damit werde zum Beispiel der Aufbau kirchlicher Infrastruktur unterstützt sowie Schulen und Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft. Diese Strukturen seien jetzt aber ziemlich gefestigt. „Das gilt auch für die örtlichen und nationalen Caritas-Strukturen in der Ukraine, die stark geworden sind und jetzt helfen können.“

Viele Ukrainer sind sehr gläubige Menschen

Bei seinem Besuch vor zwölf Jahren hat Bugl selbst erfahren, wie gläubig die Menschen in dem Land sind. „Auch die Jungen“, weiß er. Der Benediktbeurer erinnert sich gerne an den Besuch: „Die Gastfreundschaft war groß.“

Seit 2014, als Russland die Krim annektierte und prorussische Separatisten in die Donbass-Gebiete eindrangen, wurde aber zunehmend auch um Unterstützungsgelder für andere Projekte gebeten: „Es ging um psychosoziale Beratung, etwa für die Familien von Soldaten, und um Traumabewältigung.“

Bitte um schnelle Hilfe

Nun, seit Ausbruch des Kriegs, meldeten sich Pfarreien, Diözesen und Ordensgemeinschaften mit der Bitte um schnelle Hilfe. Es geht um die Versorgung von Flüchtlingen sowie medizinisches Material, Treibstoff und Dieselgeneratoren. In einer Sondersitzung am Donnerstag bewilligte man im Ordinariat zwölf konkrete Nothilfemaßnahmen. Die Erzdiözese verfügt auch über einen Katastrophenfonds. Hier sei man mit „Caritas International“ in Gesprächen, sagt Bugl. „Wir greifen auf eine verlässliche Partnerstruktur und eine jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück.“

Den Kontakt in die Ukraine hält Bugl derzeit per Mail, die Gelder laufen über deutsche, ukrainische und polnische Banken. „Wir versuchen, sehr schnell zu handeln.“ Zudem versuche man, eine Transportlogistik an die Grenze zu organisieren. „Auf der anderen Seite sind die Ukrainer und transportieren es weiter.“

Berichte von Betroffenen gehen unter die Haut

Die Mails, die Bugl derzeit von den Projektpartnern erhält, gehen unter die Haut. „In vielen Schulen, Kindergärten, Universitäten und Sportstudios wohnen bereits Menschen“, berichtet ihm ein Kaplan. „Unsere Menschen vor Ort kümmern sich mit großer Fürsorge um ihre Nöte, bringen Essen und Kleidung und geben menschliche Nähe.“ Der Kaplan berichtet von herzzerreißenden Abschiedsszenen an der Grenze, weil Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen. Die Tränen der Familien könne man nicht abtrocknen, schreibt er, „man versucht es mit ihnen auszuhalten“. Und noch etwas hat er beobachtet: „In kommunistischen Zeiten war die katholische Kirche in der Ukraine verboten, weil sie antikommunistische Propaganda verbreitet hat. Heute sieht uns Putin als prowestlich, prodemokratisch und antirussisch an. Wir sind für ihn ein Dorn im Auge.“

In weiteren Mails bedanken sich die Projektpartner innigst. Ein Pfarrer berichtet, dass man noch jeden Tag eine Messe feiern könne. Viele bitten um Gebete. „Heute früh war wieder starker Beschuss. Aber ich bleibe hier, mit Priestern und mit Leuten“, schreibt ein Bischof aus dem Süden des Landes.

Verschiedene Kooperationen

Die Erzdiözese werde in Kooperation mit Renovabis (Hilfswerk der deutschen Katholiken für Menschen in Mittel- und Osteuropa, Anm. d. Red.), der Caritas, der ukrainisch griechisch-katholischen Gemeinde in München sowie anderen Organisationen die Lage weiter beobachten. „Wir werden alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um möglichst koordiniert und zielgerichtet Hilfen auf verschiedenen Ebenen zu geben“, sagt Bugl. „Die Hilfe wird ja nicht nur jetzt gebraucht, sondern auch später.“

Spenden: Wer die Arbeit unterstützen will, kann auf folgendes Konto einzahlen: Caritas International, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL Stichwort: Ukraine-Krieg, CY01026

