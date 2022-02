Ehemaliges Post-Verteilzentrum in Benediktbeuern: So soll das Gebäude künftig genutzt werden

Von: Franziska Seliger

Nachdem die Deutsche Post das Gebäude an der Kocheler Straße verlassen hat, möchte der Eigentümer hier jetzt Platz für Gewerbe und Wohnen schaffen. © Franziska Seliger

Die Deutsche Post hat sein Verteilzentrum in Benediktbeuern geschlossen. Der Gemeinderat hat nun den Weg für Wohnen und Gewerbe an der Stelle freigemacht.

Benediktbeuern – Seit die Deutsche Post ihr Verteilzentrum in Benediktbeuern an der Ecke Kocheler/Prälatenstraße im vergangenen Jahr aufgegeben hat, steht das Gebäude leer. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun den Weg für eine künftige Nutzung des Hauses geebnet.

Anlass war der Antrag des Eigentümers, der eine Änderung des geltenden Bebauungsplans für das Areal unweit des Rathauses beantragte. Wie Bürgermeister Anton Ortlieb erläuterte, ist das Grundstück derzeit explizit als Fläche für die Post ausgewiesen.

Die Post wird in dem Haus in Benediktbeuern sicher nicht mehr einziehen

Doch die Post werde hier sicher nicht mehr einziehen, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt. „Die Tendenz geht eher dazu, dass es im ländlichen Raum konzentriert wird“, sagte Ortlieb unter Verweis auf das neue Verteilzentrum, das die Deutsche Post im Habacher Gewerbegebiet errichtet hat. Dieses große Zentrum ist der Grund, weshalb der Konzern seine kleineren Verteilzentren in Benediktbeuern oder Kochel geschlossen hat.

Wie Ortlieb erläuterte, schwebe dem Eigentümer der Immobilie nun vor, das Gebäude um eine Etage aufzustocken und dort Wohnraum zu schaffen. Im Erdgeschoss soll Gewerbe angesiedelt werden. Der Bürgermeister betonte aber, dass nur so genanntes stilles Gewerbe in Frage komme. Auch ein Freiberufler könnte sich hier ansiedeln.

Wohnen und Gewerbe im früheren Post-Verteilzentrum in Benediktbeuern

Leonhard Hundegger (FWG) regte an, dass man eine künftige Wohnnutzung nicht ausschließlich für das Obergeschoss gestatten solle. Besser sei es, festzulegen, dass in dem Gebäude künftig „mindestens 50 Prozent“ der Fläche gewerblich genutzt werden sollen – egal, ob im Erd- oder Obergeschoss. Der Rest solle Wohnnutzung werden. Unter dieser Voraussetzungen war der Gemeinderat einstimmig für die Bebauungsplan-Änderung.

Wie berichtet, hatte das Gremium bereits vor rund einem Jahr über die Zukunft des Gebäudes beraten. Damals schwebte den Gemeinderäten noch vor, in dem Haus eine zusätzliche Kinderbetreuung zu schaffen. Doch dadurch, dass eine weitere Betreuungsmöglichkeit kürzlich in der ehemaligen Don-Bosco-Jugendherberge geschaffen worden sei, werde die ehemalige „Post“ dafür nicht mehr benötigt, so Ortlieb.

