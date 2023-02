Zerstörte Teichmuscheln im Benediktbeurer Moos

Von: Christiane Mühlbauer

Weil der Spatzenpointweiher abgelassen wurde, sind viele Teichmuscheln an die Oberfläche gekommen. © ZUK

Dutzende zerstörte und geöffnete Teichmuscheln entdeckte vor wenigen Tagen eine Kurier-Leserin im Benediktbeuer Moos. Was da wohl passiert sein könnte, fragte sie in einer Mail mit Fotos an unsere Zeitung.

Benediktbeuern - Pater Karl Geißinger vom Zentrum für Umwelt und Kultur kann erklären, was es damit auf sich hat. Denn vor allem im Bereich des Spatzenpointweihers westlich des Klosters finden sich derzeit viele solcher Muscheln. Um dort ein Gitter gegen den Biber einzusetzen, sei der Weiher vom betreuenden Fischereiverein Penzberg abgelassen worden, weiß Geißinger. Deshalb sei eine große Population von Teichmuscheln zu sehen.

Das Problem ist nicht der sinkende Wasserstand, sondern die Kälte in der Nacht

Eigentlich, sagt Geißinger, sei ein sinkender Wasserstand in einem Gewässer für die Teichmuschel kein Problem, weil sie eine gewisse Zeit auch im Schlamm überleben könnte. Das Problem sind jetzt jedoch recht kalte Nächte gewesen. „Dabei dürften viele Muscheln kaputt gegangen sein“, sagt der Pater. Das sei bedauerlich. Andererseits dürften aber auch einige überlebt haben, und der Bestand werde sich sicherlich wieder erholen.

Das Innere der Muscheln wird gerne von Rabenkrähen gefressen. Deshalb findet man gerade viele Schalen in der Umgebung. Die Vögel lassen sie auf Beton fallen, damit sie aufplatzen. © Leutenstorfer

Muscheln dienen Rabenkrähen als Nahrung

Das man die Muscheln auch in der Umgebung finde, liege daran, dass sie Rabenkrähen als Nahrung dienen, erklärt der ehemalige Rektor des Zentrums für Umwelt und Kultur. „Die Vögel kommen an das Innere, in dem sie die Muscheln auf den Boden fallen lassen. Dabei brechen sie auf, und die Vögel fressen das Muschelfleisch.“

Pater Geißinger zufolge handelt es sich um die Gemeine Teichmuschel. Ebenso wie die Große Teichmuschel, ist sie geschützt. Muscheln spielen für das ökologische Gleichgewicht von Teichen und Tümpeln eine wichtige Rolle. „Sie sorgen dafür, dass das Wasser nicht umkippt“, sagt der Pater. Fischer würden sie sehr schätzen, weil sie wie ein riesiger Filter das Wasser reinigen.

Teichmuscheln vermehren sich, indem sie kleine Larven ausstoßen

Teichmuscheln vermehren sich, indem sie kleine Larven ausstoßen. „Es können bis zu 1000 Stück aus der Mantelhöhle kommen“, sagt Geißinger. Sie treiben durch das Wasser und werden von Fischen als Beute aufgenommen. Weil diese Larven – in der Fachsprache nennt man sie Glochidium – kleine Häkchen haben, verankern sie sich in den Kiemen der Fische. So nehmen sie das Blut der Fische auf und wachsen weiter. „Es sind quasi Parasiten an den Fischen“, sagt Geißinger.

„Ab einer bestimmten Größe werden sie von den Fischen ausgespuckt“, erklärt der Pater weiter. Dann fallen sie auf den Boden des Weihers und leben dort als kleine Muscheln. Sie ernähren sich von organischem Material im Wasser, etwa Plankton und Algen. „Eine Muschel saugt das Wasser ein und gibt es über eine Art Siphon gefiltert wieder zurück“, erklärt er vereinfacht.

Teichmuscheln können Jahrzehnte alt werden

Teichmuscheln können sehr alt werden, sogar einige Jahrzehnte. „Man kann es an den Jahresringen auf der Schale ablesen.“ Das Muschelfleisch sei eigentlich „ein großer Muskel“, sagt Geißinger. Die Muschel könne ihn ausstülpen und wie eine Art Fuß verwenden. „So schiebt sie sich entweder in den Schlamm hinein oder zieht ihren Körper, also die Schale, langsam vorwärts.“

Muscheln in einem Teich seien ein Zeichen für gesundes Gewässer. Im Loisach-Kochelsee-Moor finde man verschiedene Muscheln auch am Kiebitz- und in den Erlebnisbiotopen. Zudem gebe es einen sehr alten Muschelbestand in den Teichen an der Moosmühle sowie im Benediktbeurer Dorfbach. Auch im Kochel- und Karpfsee seien Muscheln zu finden. Was den Spatzenpointweiher anbelangt, geht Geißinger davon aus, dass einige Muscheln in der tieferen Schlammschicht überlebt haben, sollte es jetzt nicht noch einmal sehr kalt werden. „Trotzdem, es ist zu hoffen, dass der Weiher schnell wieder befüllt wird.“

