Zu Ehren der Mutter Gottes: 1000 chaldäische Christen feiern im Kloster Benediktbeuern

Ein besonderes Treffen fand am Feiertag im Kloster Benediktbeuern statt: Chaldäische Christen aus Bayern begingen Mariä Himmelfahrt.

Benediktbeuern– Ja, was ist denn da los – das dürfte sich so mancher Spaziergänger am Mittwochnachmittag gedacht haben: Auf der Wiese am Fußballplatz vor dem Kloster Benediktbeuern reihten sich Zelte aneinander, es wurde gepicknickt und getanzt: Rund 1000 Besucher, so schätzt Pater Claudius Amann vom Kloster Benediktbeuern, feierten den Feiertag Mariä Himmelfahrt dort auf eine ganz besondere Weise.

Es handelt sich um chaldäische Christen, die sich schon vier, fünf Mal im Kloster Benediktbeuern getroffen haben. Die Chaldäer bilden einen Zweig der katholischen Kirche und unterstehen dem Papst in Rom (siehe Kasten). „Die Chaldäer sind marianisch orientiert, das heißt, die Gottesmutter Maria spielt in ihrem Glauben eine große Rolle“, erklärt Pater Amann. Deshalb sei auch Mariä Himmelfahrt für die Gläubigen ein besonderer Tag.

Das Kloster und auch die Pfarrei stünden der Gemeinschaft aufgeschlossen gegenüber und hätten dieses Treffen wieder ermöglicht, sagt der Pater. Die chaldäisch-katholische Gemeinde hat einen Sitz in München, die Gäste beim Fest in Benediktbeuern kamen jedoch bis aus Nürnberg und Augsburg. Angekündigt waren eigentlich 500 Besucher, „doch dann waren es schätzungsweise doppelt so viele“, sagt Amann, der zu der Feier eingeladen war und daran teilnahm.

Zuerst fand mittags ein Gottesdienst in der Basilika statt, abgehalten von einem eigenen Priester. „Die Kirche war brechend voll“, sagt der Pater. Die Liturgie werde in aramäischer Sprache gefeiert. „Das ist die Sprache, die auch Jesus Christus gesprochen hat.“ Die Messe dauerte gut eineinhalb Stunden. „Dabei wurde sehr viel gesungen.“

Wie bei anderen religiösen Gemeinschaften auch, folgte nach der liturgischen die weltliche Feier. „Die Menschen haben sich versammelt, um zu essen und zu trinken.“ Dabei gab es unter anderem gefüllte Fladenbrote, reichlich Gemüse und Obst sowie Fruchtsäfte, berichtet der Pater. Nachmittags wurde nach traditioneller Art zu orientalischer Musik in Gruppen getanzt.

Die Veranstaltung sei „ein schönes, fröhliches und friedliches Fest des Glaubens gewesen“, berichtet der Pater. Die Teilnehmer stammten überwiegend aus dem Iran, Irak, Syrien und der Türkei. „Die Menschen leben jetzt in Deutschland, sind integriert und dankbar, dass sie ihren christlichen Glauben leben dürfen“, sagt der Pater. Die Kinder hätten Fußball gespielt, die Erwachsenen sich unterhalten oder getanzt. „Die Verständigung war gut. Viele junge Leute sprechen bestens Deutsch.“

Als der chaldäische Pfarrer um 20 Uhr das Ende des Fests verkündete, hätten alle sofort mit dem Aufräumen begonnen. „Der Pfarrer genießt dort große Autorität“, sagt Pater Amann schmunzelnd. Zum Schluss sei der Pfarrer selbst mit ein paar Jugendlichen über das ganze Areal geschritten, um zu schauen, „dass dort wirklich kein Müll zurückgelassen wird“.

Auch für den Salesianer-Orden ist Mariä Himmelfahrt ein besonderes Tag, und so wurde zu gleicher Zeit in der Mitbrüdergemeinschaft im Kloster gefeiert – Direktor Pater Lothar Bily beging das Jubiläum seiner Ewigen Profess vor 40 Jahren.