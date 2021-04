ZUK-Gründungsmitglied Wolfgang Schröder gibt Einblicke in das Leben des Wolfes

Online-Vortrag

Wildbiologe Wolfgang Schröder, Gründungsmitglied des Benediktbeurer Zentrums für Umwelt und Kultur klärt bei einem Onlinevortrag über den Wolf und seine Rückkehr auf.

Benediktbeuern – Als hätte er zuhören wollen: Kurz vor dem Vortrag „Leben mit dem Wolf: Was haben wir gelernt?“ verbreitete sich die Meldung, ein Wolf sei im Landkreis Miesbach gesichtet worden. Das Video eines Autofahrers zeigte ein Tier, das laut Landesamt für Umwelt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf ist. Wildbiologe Wolfgang Schröder, emeritierter Professor der TU München und Gründungsmitglied des Benediktbeurer Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) klärte bei einem Onlinevortrag nun über das Wildtier auf.

Erst vor kurzem: Wolf im Landkreis Miesbach gesichtet

Zu Beginn machte Schröder eine Umfrage unter den knapp 90 Zuhörern, wer Befürworter und wer Gegner für die Rückkehr des Wolfs ist. Es ergab sich eine gespaltene Meinung mit einer Mehrheit der Befürworter. „Das Ergebnis ist ganz typisch“, erklärte er. Befürworter führten ein eher städtisches Leben, Gegner seien vor allem betroffene Landwirte. Sein Vortrag klärte zunächst auf über Population und Wanderungen von Wölfen. Es sei bewiesen, dass sich Wolfsrudel vor allem auf Truppenübungsgeländen neu ansiedelten. „Das erste Rudel in Österreich war auf dem oberösterreichischen Übungsplatz von Allentsteig. In Bayern war es in Grafenwöhr“, dozierte Schröder. Dort würden die wild lebenden Tiere toleriert und nicht geschossen. Aus solch einem Rudel wanderten einzelne Jungtiere ab und manchmal hunderte von Kilometern weit.

„Der Wolf zahlt einen hohen Preis für seine Rückkehr“

Schröder berichtete von der Beobachtung einer Studentin, die die Route eines jungen Wolfes per GPS-Sender verfolgen konnte: „Von Sachsen-Anhalt lief er bis an die Ostsee bei Rostock. Er machte kehrt und stieß bei Husum in Nordfriesland wieder ans Meer. Von dort durchquerte er Deutschland gen Osten, überquerte die Oder und lief nach Danzig.“ Innerhalb von 50 Tagen legte der einjährige Wolf 1600 Kilometer zurück, überquerte 27 mal Autobahnen und 110 mal Landstraßen. „Es ist ein Wunder, dass er überlebte“, so der Wildbiologe.

+ Wildbiologe Wolfgang Schröder ist emeritierter Professor der TU München und Gründungsmitglied des ZUK. © bib

Der im Nachbarlandkreis Miesbach gesichtete Wolf könne so ein einzelnes, durchziehendes Tier sein. „Viele werden totgefahren. Findet man so einen Kadaver, wird er geröntgt und neben Knochenbrüchen entdecken die Forscher auch oft Schrotkörner“, sagt Schröder. „Der Wolf zahlt einen hohen Preis für seine Rückkehr.“ Sie würden gewildert, aber nicht wegen ihres Fells, sondern „weil sich Rebellen gegen die bestehende Ordnung auflehnen“. Als Beispiel berichtete der Professor aus Italien, wo ein geschossener Wolf neben einer Bushaltestelle aufgehängt worden war.

Landwirte nicht begeistert von der Rückkehr des Wolfes

Der Wolf steht unter Artenschutz. Schröder ist sich aber sicher, dass viele Wölfe künftig abgeschossen werden müssten. „Wenn man allein vom Schaden an den Weidetieren ausgeht, dann wird man eine Zunahme des Wolfes nicht so laufen lassen können.“ Dort, wo Rudel regelmäßig lebten, würden teure Schutzmaßnahmen wie lange Zäune Sicherheit bieten. Das zeigten Projekte im Trentino. Auch in Norddeutschland seien bereits viele Gebiete vom Wolf besiedelt, im Süden hingegen gebe es vorerst nur Wanderwölfe. Übrigens gab es auch diesmal technische Probleme, nachdem der erste Termin des Vortrags ganz entfallen musste (wir berichteten). Laut ZUK-Referent Martin Blösl wurden einige Anmeldungen nicht weitergeleitet. Der Vortrag ist daher auch auf der Internetseite des ZUK (www.zuk-bb.de) zu sehen. (BIRGIT BOTZENHART)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.