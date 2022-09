Zwei Radfahrer bei Unfällen in Tölz und Benediktbeuern verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In Benediktbeuern und Bad Tölz haben sich am Sonntag Radlunfälle ereignet. Zwei Männer trugen dabei Verletzungen davon.

Benediktbeuern/Bad Tölz - Verletzt wurde ein Radfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Bad Tölz. Nach Angaben der Polizei wollte ein 14-jähriger Lenggrieser gegen 13.50 Uhr mit seinem Mountainbike aus dem Kurpark kommend über die Treppen auf der gegenüberliegenden Seite fahren und kreuzte hierfür die Ludwigstraße. Dabei übersah er einen von links kommenden Rennradfahrer, der die Ludwigstraße in Richtung der Tourist-Info befuhr, und schnitt diesen.

Radler aus Wolfratshausen bleibt verletzt am Boden liegen

Der 52-jährige Rennradfahrer aus Wolfratshausen stürzte über seinen Lenker und blieb verletzt am Boden liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Tölzer Krankenhaus. An beiden Fahrrädern entstand Schaden in Höhe von rund 850 Euro

Mit Pedal an Bordstein hängen geblieben: Überschlag

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.15 Uhr in Benediktbeuern. Laut Polizei bebefuhr der 27-jährige Benediktbeurer mit seinem Mountainbike die Asamstraße in Richtung Bundesstraße. Als er einen Parkplatz überquerte, blieb er mit dem Pedal am Bordstein hängen und überschlug sich. Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer Platzwunden am Kopf sowie eine Verletzung im rechten Schulterbereich. Der Rettungsdienst brachte in in die Murnauer Unfallklinik.

