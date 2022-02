„Naturschutz beginnt mit Dir.“ – Achtsam unterwegs in der kalten Jahreszeit dank simpler Bergsport-Regeln

Seit Mai 2021 läuft die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“. © Tourist Information Kochel a. See/Thomas Kujat

Initiative im Tölzer Land appelliert an Wintersportler – so zollen Sie der Natur Respekt!

Das Tölzer Land – ein herrlicher Flecken Erde. Ursprüngliche Landschaft lockt Einheimische, aber auch zunehmend immer mehr Erholungssuchende von außerhalb. Gerade in der aktuellen Situation kein Wunder, beschränkt doch seit zwei Jahren die Pandemie Reiseplanungen drastisch. Mit großen Besuchermassen kämpfen seitdem viele Regionen, wo Menschen Erholung in einer intakten Natur suchen. Da sind Probleme oft vorprogrammiert.

Seit Mai 2021 setzt man im Tölzer Land daher auf die Sensibilisierung der Naturfreunde und Bergsportler. „Naturschutz beginnt mit Dir.“ lautet der Appell. Oberste Prämisse der gleichnamigen Kampagne ist es, Urlauber und Einheimische im Umgang mit der Natur zu sensibilisieren, ihnen die Besonderheit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie Spielregeln in den Schutzgebieten zu kommunizieren. Dazu gehört auch respektvoller Umgang untereinander – schließlich sollten alle gemeinsam an einem Strang ziehen, zum Schutz von Tier- und Pflanzenwelt.

Rückmeldungen auf die Aktion sind bislang durchwegs positiv!

Jetzt klärt die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir.“ darüber auf, warum es speziell im Winter ungemein wichtig ist, naturverträglich unterwegs zu sein. Auch in der kalten Jahreszeit zieht es Menschen in die Natur, vor allem in die Berge - einem sensiblen Lebensraum, der so viel mehr ist als reine Kulisse für Sport- und Freizeitaktivitäten!

Geführte Wintertouren mit Rangern und Gebietsbetreuern im Tölzer Alpenraum Unterwegs am Wasserberg: Tagestour auf die Hochalm (700 hm): 18.3.22 und 1.4.22

Geführte Wanderung ab Sylvenstein-Stausee. Wir entdecken den Lebensraum von Auerhuhn und Baummarder. Mit viel Glück sieht man den Steinadler vom Söllbachtal. Zum Abschluss Besichtigung des Naturdenkmals Walchenklamm. Relikte aus der Eiszeit: Wanderung auf den Jochberg (700 hm): 18.2.22 und 25.3.22

Die steile Nordwand des Jochbergs und die vorliegenden Felszapfen sind ein wichtiges Vogelschutzgebiet, der Kochelsee selbst ein Relikt aus der Eiszeit, ebenso die davorliegenden Loisach-Kochelseemoore. Informationen zur Bedeutung des Bergwalds, ein Blick in die Vergangenheit und auf die Entstehung dieser Landschaft. Von verwegenen Flößern und dem versunkenen Dorf: Führung am Sylvenstein (ca. 8 km, 50 hm): 3.3.22 (16 Uhr)

Bei einem Spaziergang von Fall entlang des Isarstausees zur Mündung der Dürrach, einem Wildbach aus dem Karwendel, erfahren wir von den Vor- und Nachteilen des Sylvensteinspeichersees für Mensch und Natur und hören Geschichten von verwegenen Flößern und vom versunkenen Dorf Fall. Abschluss am Lagerfeuer. Anmeldung bis spätesten 3 Tage vorher unter umwelt@lra-toelz.de

Jetzt mitmachen Die neue Online-Plattform www.dein-toelzer-land.de kombiniert Wissenswertes rund um den Naturschutz mit aktuellem Ausflugsticker und umfangreichen Freizeittipps.

Impressionen: „Naturschutz beginnt mit Dir.“ Fotostrecke ansehen

Bergsport und Umweltschutz: Warum braucht die Natur im Winter unseren besonderen Schutz?

Nahrung ist knapp, deshalb reduzieren viele Wildtiere ihren Stoffwechsel erheblich, legen sich Fettschicht oder Winterpelz an, beschränken ihre Aktivitäten auf ein Minimum. Sie halten sich dort auf, wo sie Nahrung und zugleich Deckung vor Fressfeinden sowie Schutz vor Kälte finden.

In vielen Arealen überschneiden sich Lebensräume mit alpinen Tourengebieten oder Ausflugszielen. Stören Wanderer, Skitourengeher oder Schneeschuhwanderer das Wild, bedeutet das für die Tiere Stress und oft sogar Lebensgefahr. Denn Flucht raubt dringend benötigte Energie, um durch den Winter zu kommen, so Franz Steger, Leiter des Sachgebiets Umwelt am Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Ob Gams- und Rotwild, Schneehühner, Auer- und Birkwild oder Schneehasen – viele Tiere sind im Winter erheblich störungsempfindlich, werden durch Wintersport abseits der Wege stark beeinträchtigt. Ebenso gilt es auf Wasservögel und Fische an Flüssen und Seen Rücksicht zu nehmen.

Achtsam unterwegs – auch im Winter. © Tölzer Land Tourismus

Bleiben Sie auf den ausgewiesenen Wegen

Achtsamer Umgang mit der winterlichen Natur – das sollte oberstes Gebot bei allen sportlichen Aktivitäten sein!

Ob Wandern, Skitouren oder Schneeschuhwandern – man bleibt auf ausgewiesenen Forst- oder Wanderwegen bzw. Ski- und Schneeschuh-Routen, beachtet generell ausgewiesene Wald- und Wildschongebiete und meidet diese. Am besten beobachtet man Wildtiere aus der Ferne. Jeder Wintersportler abseits der Wege wird von ihnen als Bedrohung realisiert - ebenso wie das Licht von Stirnlampen, die dank modernster Technologien in der Dunkelheit taghell scheinen und einen extremen Eingriff in die Nachtruhe der Tiere darstellen. Um Tiere nachts nicht zu stören, gilt es, das Tageslicht zu nutzen, Touren zwischen 10 Uhr vormittags und 16 Uhr zu planen. In Landschafts- und Naturschutzgebieten gelten aus gutem Grund besondere Regeln zum Schutz von Flora und Fauna, die auf entsprechenden Schildern dargestellt sind. Dass man generell Lärm vermeidet, Hunde anleint, Müll mit nach Hause nimmt, nach Möglichkeit mit Bus und Bahn anreist und ausschließlich ausgewiesene Parkplätze nutzt – all das sollte für Wintersportler, die die Freuden der Natur genießen möchten, selbstverständlich sein.

Bernd Ritschel appelliert an Bergsportler:

Nachhaltig in die Berge: Gute Vorbereitung ist das A und O

Nicht nur im Hinblick auf Tiere und Pflanzen gehört eine Wintertour perfekt geplant. Grundvoraussetzung, um sie auch für Erholungssuchende zum ungetrübten Erlebnis werden zu lassen, ist optimale Vorbereitung. Angefangen bei Karte oder GPS-Gerät zur Orientierung über Brotzeit und Tee, passende Kleidung und Ausrüstung bis hin zu Lawinenverschüttetensuchgerät, Sonde und Schaufel – wer auf eigene Faust unterwegs ist, muss die Tour sorgfältig planen, um nicht selbst in Lebensgefahr zu geraten. Skitouren bei Nacht – auch im vermeintlich sicheren Skigebiet – sollten unbedingt vermieden werden! Pistenraupen und deren Sicherungsseile können für den Sportler selbst zur tödlichen Gefahr werden, wie ein Video der Brauneck Bergbahn veranschaulicht. Das Online-Portal www.dein-toelzer-land.de gibt Tipps für die individuelle Tourenplanung von Ski- und Schneeschuhtouren.

Wer lieber sorglos mitmachen und genießen will, vertraut sich den Profis an!

Im Tölzer Land bieten professionelle Bergschulen geführte Winterwanderungen, Ski- und Schneeschuhtouren an. Die Guides kennen alle Wege, die schönsten Winkel und wissen, wo man sich wie bewegt, um Natur und Tiere nicht zu stören. Geführte Angebote wahrzunehmen, statt auf eigene Faust loszustampfen und wild im Gelände herumzulaufen – eine tolle Alternative für den echten Naturfreund.

Naturschutz-Ranger im Tölzer Land lassen sich bei ihrer Arbeit gern über die Schulter blicken, nehmen auch im Winter Gäste mit auf Tour an Isar, Sylvensteinsee und Walchensee. Oberstes Anliegen und Bestreben der Ranger ist es schließlich, Verständnis bei Wintersportlern zu wecken, schützenswerte Natur- und Tierwelt mit menschlichen Freizeitbedürfnissen in Einklang zu bringen. Termine und Details zu den Führungen sind im Eventkalender der Region abrufbar

Bergsport aktuell: Immer informiert – online und offline

Das Informationsportal www.dein-toelzer-land.de hält hilfreiche Informationen zur naturverträglichen Reiseplanung, Besonderheiten von Flora und Fauna im Tölzer Land, Schutzgebieten, Tourentipps und vielem mehr bereit.

Eine Karte mit sämtlichen Winteraktivitäten der Region ist kostenfrei in den Tourist-Informationen erhältlich. Zudem sind alle ausgewiesenen Winterwanderwege, Skitourenaufstiege und Rodelstrecken im Online-Tourenportal der Region zusammengefasst. Neben Tourenvorschlägen samt GPS finden sich dort auch die Naturschutzgebiete sowie Wildschutzgebiete und Wild-Wald-Schongebiete.

Oberstes gemeinsames Ziel: Verständnis wecken, nicht belehren!

Naturverträgliche Winterangebote im Tölzer Land: Eine Übersicht

„Naturschutz beginnt mit Dir“: Partner und Unterstützer Fotostrecke ansehen

Tölzer Land Tourismus mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

Stadt Bad Tölz

Stadt Geretsried

Stadt Wolfratshausen

Zwei-Seen-Land Kochel a. See / Walchensee

Lenggries

Wirtschaftsforum Oberland

Weitere Partner und Unterstützer

Kontakt

Tölzer Land Tourismus

Prof.-Max-Lange-Platz 1

83646 Bad Tölz

Telefon: 08041/505-206

eMail: info@toelzer-land.de

www.toelzer-land.de