Trotz Betretungsverbot: Lagerfeuer und Camper auf Insel im Walchensee

Von: Andreas Steppan

Sassau.jpg © Wolfgang Müller

Im Walchensee gibt es eine Insel, auf der Menschen nichts verloren haben. Als Zeugen von dort eine Rauchsäule aufsteigen sahen, rückte die Polizei aus.

Walchensee – Die Insel Sassau im Walchensee ist ein ganz besonderes Naturjuwel. Da dort kein Wild lebt – von Menschen ganz zu schweigen –, konnte sich die Eibe gut ausbreiten, und es brüten viele Vogelarten auf der Insel. Besonders ist auch der Bergmischwald auf Sassau, das Totholz sorgt für eine außergewöhnliche Artenvielfalt. All das sind Gründe, warum Menschen auf der Insel nichts verloren haben. Aus Naturschutzgründen gilt ein ganzjähriges Betretungsverbot, Boote dürfen sich bis auf 50 Meter nicht nähern.

Fünf Personen wollten auf Insel Sassau zelten

Ein Fall für die Polizei war es daher am Sonntag, als Zeugen gegen 16 Uhr meldeten, dass von der Insel Rauch aufstieg. Wie die Polizei berichtet, fuhren daraufhin zwei Beamte der Station Kochel zusammen mit der Wasserwacht Walchensee die Insel mit dem Boot an. Dort trafen sie fünf Personen an, die sich mit einem Zelt für eine Übernachtung eingerichtet hatten.

Anzeige wegen Betretens der geschützten Insel im Walchensee

Bei einer weiteren Absuche der Umgebung machten die Polizisten zudem eine verlassenen Feuerstelle ausfindig, die nur notdürftig abgelöscht war. Von hier war die rauchentwicklung offenbar ausgegangen. Dass die fünf Personen das Lagerfeuer entzündet hatten, konnte die Polizei nach eigenen Angaben bisher nicht nachweisen. Aber auch so erwartet die Naturcamper wegen des Betretens der als Naturschutzgebiet eingestuften Insel eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass offenes Feuer im gesamten Landschaftsschutzgebiet Walchensee verboten ist.

