Bad Heilbrunn hätte beim Derby gern das Momentum, das Wolfratshausen den Höhenflug beschert

Von: Nick Scheder

Teilen

Den Tabellenzweiten ins Straucheln bringen: Ludwig Buchmair (re.) und seine Heilbrunner (li. Maximilian Schnitzlbaumer) wollen den Höhenflug des BCF Wolfratshausen im Derby am Sonntag stoppen, doch ihnen fehlt derzeit das Spielglück. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Die Vorzeichen sind klar: Während die Fußballer des BCF Wolfratshausen mit breiter Brust und ohne eine einzige Saisonniederlage anreisen, muss Gastgeber SV Bad Heilbrunn ständig Wunden lecken.

Bad Heilbrunn/Wolfratshausen – Nach zuletzt zwei unnötigen Niederlagen in Folge und erst sieben Punkten hält sich das Team von Walter Lang nur knapp oberhalb der Abstiegsrelegationsplätze der Bezirksliga. „Wir sind sicher nicht Favorit“, sagt der Trainer vor dem Duell am Sonntag (14.15 Uhr). „Wir haben vor, unsere Erfolgsserie fortzusetzen“, verspricht dagegen Tarkan Demir, der Coach des Tabellenzweiten.

Trotz der ungleichen Ausgangslage könnte es ein heißes, spannendes Derby bei wieder schönem Fußballwetter werden. „Es wird sicher jeder 100 Prozent geben“, ist sich Demir sicher. Es sind schließlich nur Kleinigkeiten, die für die derzeit scheinbar große Distanz zwischen beiden Vereinen sorgen. „Momentan läuft alles gegen uns, jeder Schuss ein Gegentreffer, wir selbst tun uns schwer mit dem Toreschießen“, meint Lang. Bei den Wolfratshauser ist es gerade umgekehrt: „Wir sind hinten stabil, haben nicht allzu viele Chancen, aber nutzen diese konsequent“, freut sich Demir.

Bezirksliga Süd: BCF Wolfratshausen erwartet mitspielendes SV Bad Heilbrunn

Da macht es nichts, dass der Wolfratshauser Kader aufgrund von Verletzungen und Urlauben immer noch nicht komplett ist. Diesmal gibt es sogar weitere Ausfälle: Justi Kantar ist in den Ferien, Fatih Koicigyt ist rot-gesperrt. Auch Demir selbst droht eine Sperre aus dem Landsberg-Spiel, als ihm in der Hitze des Gefechts sein Regenschirm auf das Spielfeld segelte. Allerdings hat der Tölzer noch kein Urteil bekommen, nachdem er seine Stellungnahme eingereicht hat. Es ist also nicht ganz klar, ob er beim Derby den Kontakt zu seiner Mannschaft eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel sowie in der Pause meiden und sich während der Partie hinter der Bande aufhalten muss.

Seine Mannschaft hat er aber schon vorher eingestellt. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich Heilbrunn hinten reinstellen wird.“ Also verlässt sich der BCF auf sein gewohntes Rezept: Hinten kompromisslos verteidigen, zielstrebig nach vorne arbeiten. Lang will sich nicht auf eine Strategie gegen den BCF – „die ich natürlich habe“ – festnageln lassen.

Fest steht, dass sein Team mehrere Baustellen abzuarbeiten hat. „Wir haben an verschiedenen Stellschrauben zu drehen“, sagt Lang. Heilbrunn bekommt zu viele Gegentore. „Wenn man drei Tore schießt, sollte man ein Spiel normalerweise gewinnen“, moniert Lang. Und dabei sind drei Treffer, wie zuletzt beim 3:4 gegen Landsberg bei der schwachen Chancenverwertung des Tabellenelften sogar schon viel: Der HSV könnte bei entschlosseneren Abschlüssen und gefährlicheren Pässen viel mehr Tore erzielen. Müsse aber nicht notwendig sein bei konsequenterer Defensivarbeit, stellt Lang klar. „Eine 2:0-Führung muss auch mal reichen.“

Dabei haben die Heilbrunner eher einen Offensiv-Überschuss: Zu dem nach vorne abgestellten Ludwig Buchmair, dem aus dem Tor nach vorne gewanderten Christoph Hüttl sowie den standesgemäßen Offensivkräften Max Lechner, Sebastian Ammer, Neu-Talent Elias Stara und Felix Gellner (beide derzeit jedoch im Urlaub) sowie Benedikt Specker gesellt sich neuerdings auch wieder Max Specker, der es noch einmal versuchen möchte. Doch sie alle lassen die letzte Entschlossenheit im Abschluss vermissen. „Wir müssen uns aufraffen, der Situation das Positive abgewinnen, wir brauchen wieder das Momentum“, sagt Lang.

Oder solche Vollstrecker, wie sie der BCF in seinen Reihen zu haben scheint. Musti Kantar, der diesmal allerdings urlaubend fehlt, oder Fabio Ratte fackeln nicht lange vor dem gegnerischen Kasten. Das größte Pfund des neuen Trainers ist das, was bisher das größte Manko war: Der BCF scheint als eine Einheit aufzutreten. Demir ist es gelungen, dass alle im Team an einem Strang ziehen. „Jeder kämpft für jeden.“ Dem zollt auch Lang Anerkennung. „Ich glaube nicht, dass die Tabelle nur eine Momentaufnahme für den BCF ist.“

Mannschaftlicher Geschlossenheit ist nur schwer beizukommen, weiß der SV Bad Heilbrunn. Denn großer Teamgeist und unermüdlicher Einsatz machten die Mannschaft bisher ebenfalls aus. Das scheint den Heilbrunnern nun allerdings ein wenig verloren gegangen zu sein – was Lang bestreitet: „Die Mannschaft ist nicht müde. Wir brauchen nur wieder das Spielglück auf unserer Seite, aber das müssen wir uns ein bisschen erarbeiten.“ Ein Erfolgserlebnis würde helfen. Lang: „Vielleicht holen wir ja einen Punkt.“ Der würde Wolfratshausen auf seinem Höhenflug derzeit wahrscheinlich nicht zufriedenstellen. Demir: „Wir wollen unsere Erfolgsserie weiter ausbauen.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn:

Sachau, – M. Schnitzlbaumer, Tiedt, Kapfhammer, Diemb, – B. Specker, Pappritz, Pföderl, A. Specker, – Buchmair, Ammer. – Hofmann (ETW), M. Specker, Krinner, Fl. Schnitzlbaumer (?), Gritzuhn, Lechner, Kühberger.

BCF Wolfratshausen:

Neumeier - Weilguni, Barrie, Kresta, Müller (Thankgod) - Schubnell, Geci, Diarra, Ratte, - Halilovic, Bares, Eismann, Ivic, Zielinski, Arukan, Dalgin, Spreiter.