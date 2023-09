Abstand beim Abbiegen falsch eingeschätzt: Auto kracht in Traktor

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Bichl zwischen einem Auto und einem Traktor. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Auto kam es Dienstag in Bichl. Es entstand Sachschaden.

Bichl – Ein Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto ereignete sich am Dienstagmorgen in Bichl. Laut Angaben der Polizeiinspektion Bad Tölz befuhr um 7.30 Uhr ein 38-jähriger Mann aus Kochel am See mit seinem VW Golf die B11 von Bichl kommend in Richtung Anschlussstelle Bichl-West. Er ordnete sich zum Linksabbiegen auf die B 472 Richtung Sindelsdorf ein. Vor ihm waren noch zwei weitere Fahrzeuge, die nach links auf die B472 fuhren.

Abstand falsch eingesetzt: Traktor-Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Der Kochler setzte ebenfalls an, unterschätzte allerdings die Entfernung zu dem von links herannahenden Traktor, der geradeaus fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 25-jährige Traktorfahrer – ebenfalls aus Kochel am See – versuchte zwar noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 8000 Euro.

