Aktive Sportler in Bichl sollen Spartenbeitrag entrichten

Teilen

Hatten die Einführung einer Spartenabgabe beantragt: (v. li.) Andreas Zander (Abteilung. Fußball), Christine Schneider (Gymnastik), Regina März (Kassier) und Stephan Schilcher (1. Vorstand). © . Hans Demmel

Einen Einblick in ihre bisher geleistete Arbeit gab die neue Vorstandschaft der Sportfreunde Bichl (SFB) bei der Hauptversammlung im Sportheim.

Bichl – Vorstand Stephan Schilcher hob als eine der wenigen Veranstaltungen die Ehrung von 17 Mitgliedern für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit hervor: Nach seinen Worten war es „eine ausgesprochen lustige Feier“. Im Mai ist nun ein gemeinsames SFB-Festl aller Abteilungen geplant. Schilcher: „Wir wollen den Zusammenhalt fördern. Das Miteinander ist uns ganz wichtig.“

Dritte Gymnastikgruppe errichtet

Bei den Berichten der Spartenleiter freute sich Christine Schneider über die Eröffnung einer dritten Gymnastikgruppe. Ralph Seifert informierte über die Tischtennisabteilung. „Beide Herrenteams spielen in der Bezirksliga, leider haben wir aber keine Jugendmannschaft. Das Geschehen beim Nachwuchs konzentriert sich mehr auf die Breite“, so Seifert. „Aus dem erhofften Aufstieg wird auch in dieser Saison nichts werden“, meinte Fußball-Abteilungsleiter Andi Zander zur Situation der ersten Mannschaft. Grund zur Freude haben die Kicker trotzdem. Das Flutlicht am Sportplatz wurde erneuert. Zander: „Wir sind von den LED-Strahlern echt begeistert.“ Über ein Jubiläum mit Seltenheitswert berichtete Xaver März von den Stockschützen: „Richard Hornsteiner hat bisher an insgesamt 1000 Turnieren teilgenommen.“

Bürgermeister berichtet von hohen Energiekosten

Zum Ausklang des Abends wurde in der Versammlung noch abgestimmt. Demnach dürfen die Abteilungen künftig über die Zahlung eines Spartenbeitrages ihrer aktiven Mitglieder entscheiden. Bürgermeister Benedikt Pössenbacher ging in seinem Grußwort auf die hohen Energiekosten ein: „Es handelt sich um das Dreifache der bisher bekannten Beträge. Eine Kostenanhebung ist wahrscheinlich nicht vermeidbar.“ (dh)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.