Auf Herbergssuche in Bichl: Das hat es mit dem Brauch des „Frauentragens“ auf sich

Von: Elena Royer

Teilen

„Die Muttergottes ist auf dem Weg nach Bethlehem. Wollt ihr ihr für eine Nacht eine Herberge geben?“, fragt Philipp Gahn an der Haustür. Lisa Urban nimmt den besonderen Gast gerne bei sich auf. © Arndt Pröhl

Es ist eine weihnachtliche Tradition, die unter anderem in Bichl gepflegt wird. Hier praktiziert man das „Frauentragen“, bei dem Gläubige einer Marienfigur eine Herberge bieten.

Bichl – „Die Muttergottes ist auf dem Weg nach Bethlehem. Wollt ihr ihr für eine Nacht eine Herberge geben?“ So lautet ein Spruch, den man im Advent in Bichl an vielen Haustüren hört. Dort wird der alte christliche Brauch des Frauentragens gepflegt, bei dem eine Marienfigur von Haus zu Haus gegeben wird.

Frauentragen in Bichl: „Ein schöner, frommer Brauch“

Lisa Urban und ihre Familie geben der Muttergottes in diesem Advent zum ersten Mal für eine Nacht ein Dach über dem Kopf. Erwartungsvoll sitzt die Familie im Wohnzimmer, als es endlich klingelt. Vor der Tür steht Philipp Gahn. In seinen Armen trägt er den ersehnten Gast, der nun bei den Urbans eine Herberge findet.

Bestimmt 15 Jahre schon macht Gahn beim Frauentragen mit. Ursprünglich kommt er aus Nürnberg, in Bichl hat er den Brauch kennengelernt. „Das ist ein schöner, frommer Brauch“, findet er.

Gemeinsam mit der Muttergottes wird von Familie zu Familie ein kleines Täschchen weitergegeben, mit Vorschlägen für Gebete und Lieder. „Jede Familie gestaltet das Ankommen der Muttergottes anders“, erklärt Gahn. „Viele laden auch Freunde und Nachbarn dazu ein.“ Bei Gahn wurde ein Rosenkranz gebetet. „Es herrscht eine wunderbare Stimmung, wenn die Muttergottes anwesend ist“, schwärmt der 55-Jährige. „Alles ist friedlicher.“

Gerade in der jetzigen Zeit ist Beten wichtig.

Lisa Urban hat vom Brauch des Frauentragens zufällig erfahren. Warum sie sich entschieden hat, mitzumachen? „Das ist eine schöne Sache“, findet die 33-Jährige. „Und gerade in der jetzigen Zeit ist Beten wichtig.“ Als schönen Nebeneffekt lernt man die Leute im Dorf besser kennen, stellen Urban und Gahn fest, die sich vorher nicht kannten.

Einen besonderen Platz hat Lisa Urban auch schon für die Muttergottes vorgesehen: Sie soll auf dem Kachelofen stehen. „Da kann sie schön runterschauen.“

Mit dem Frauentragen soll die Herbergssuche Marias vor der Geburt Jesu nachempfunden werden. In Bichl geht der Brauch vom Frauenbund aus. Ins Leben gerufen hat ihn vor vielen Jahren Maria Knestel. „Meine Mutter hat das mal wo gesehen und dachte sich, das ist ein schöner Brauch“, erzählt Michael Knestel. Weil Maria Knestel inzwischen verstorben ist, führt heute ihre Schwiegertochter Johanna Knestel die Tradition weiter.

Tradition hilft, sich zu Weihnachten auf das Wesentliche zu besinnen

Extra für das Frauentragen habe der Bichler Frauenbund vor einigen Jahren eine Wallfahrt nach Südtirol unternommen und die Figur schnitzen lassen, erzählt Johanna Knestel. Eingehüllt ist die Muttergottes in einen blauen Mantel mit goldener Bordüre. „Der Mantel war im Sommer erst in der Reinigung“, verrät Johanna Knestel. Sie weiß: „Viele Familien kommen durch den Brauch näher zusammen. Viele laden zum Beispiel Oma und Opa ein – das ist wirklich schön.“

Besonders in der aktuellen Zeit sei es wichtig, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen, sich zusammenzusetzen und vielleicht auch mal das Handy oder den Fernseher auszuschalten, findet Knestel. Ihr Mann ergänzt: „Gerade kurz vor Weihnachten wird der Stress oft immer mehr. Die Ruhe fehlt, und man findet keine Zeit mehr für seine Herzensangelegenheiten.“ Da könne so eine Tradition helfen, sich wieder auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.

Das schöne Gefühl, Maria bei sich daheim zu haben

Wer der Muttergottes für eine Nacht eine Herberge in seinem Haus geben will, musste sich im Vorfeld bei Johanna Knestel anmelden. Genug zu finden, die mitmachen, sei nicht schwer gewesen. „Ein Platz war noch frei“, erklärt die Organisatorin. Viele Familien würden auch einen Wunschtermin äußern, der nach Möglichkeit berücksichtigt wird. Knestel findet es schön, dass sich in diesem Jahr zum ersten Mal auch jüngere Familien für das Frauentragen interessieren. „So wird die Tradition weitergegeben.“

Die Knestels freuen sich schon, wenn die Muttergottes zu ihnen kommt. Am 23. Dezember ist es soweit. „Das Gefühl, die Maria bei sich daheim zu haben, ist ganz schön“, sagt Johanna Knestel. „Das ist was Besonderes, man fühlt sich beschützt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.