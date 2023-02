Das letzte Wort hat der TÜV: Vorbereitungen für Faschingszüge im Loisachtal laufen

Von: Elena Royer

Teilen

Kreative Kostüme, wie hier beim Umzug 2020 in Benediktbeuern, wird man auch heuer wieder sehen. © arp/Archiv

Das Loisachtal ist im Faschingsfieber. In Bichl und Benediktbeuern laufen die Vorbereitungen für die Faschingszüge auf Hochtouren.

Bichl/Benediktbeuern – Faschingsendspurt im Loisachtal: Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, geben die Hochburgen Bichl und Benediktbeuern noch einmal so richtig Gas. Die Faschingszüge können nach zwei coronabedingten Ausfällen endlich wieder stattfinden. Am Sonntag, 19. Februar, ziehen in Bichl die Maschkera durchs Dorf. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, folgt das gleiche Spiel im Nachbardorf Benediktbeuern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Faschingszüge in Bichl und Benediktbeuern: TÜV prüft Wagen auf Sicherheit

In Bichl wird schon fleißig an den Wagen gebaut, wie Benedikt Deiser berichtet. „Bis zum 18. Februar müssen die Wagen fertig sein“, erklärt der Vorsitzende der Bichler Maschkera, „Das ist der späteste Termin. Da nimmt der TÜV alle Wagen ab.“ Bei der Abnahme wird etwa geprüft, ob das Geländer die richtige Höhe hat und ob das Zugfahrzeug in Ordnung ist. Denn die Sicherheit steht in den Faschingshochburgen an erster Stelle.

An die 15 Wagen plus Fußgruppen haben sich in Bichl bislang angemeldet. „Wir rechnen mit 20 teilnehmenden Gruppen“, sagt Deiser. „Ein paar haben noch nichts hören lassen, aber wir gehen schwer davon aus, dass sie dabei sind.“

Konfettiregen gab es beim letzten Faschingszug vor Corona 2020 in Bichl. © arp/Archiv

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Energiekrise und Neun-Euro-Ticket Themen in Bichl

Was sich in knapp zwei Wochen auf den Wagen abspielen wird, wer oder was auf die Schippe genommen wird, das will der Vorsitzende des Maschkeravereins noch nicht verraten. Nur so viel: Um die Energiekrise wird es gehen, auch das Neun-Euro-Ticket wird eine Rolle spielen. Und natürlich werden auch wieder regionale Themen aufgegriffen. Die Vorfreude nach drei Jahren Zwangspause „ist groß“, sagt Deiser. Er hofft auf gutes Wetter, damit möglichst viele Zuschauer kommen.

Benediktbeurer Maschkera freuen sich über viele Anmeldungen

Auch in Benediktbeuern freut sich Bernd Schöpf über die sehr guten Anmeldezahlen. Vier Fußgruppen, zehn Wagen und eine Musikgruppe hätten sich bislang angemeldet, berichtet der Vorstand der „Beira Maschkera“. „Alle sind schon sehr fleißig, und auch unsere Bälle waren bislang gut besucht. Da sieht man, dass sich die Arbeit rentiert.“

Im Klosterdorf dreht es sich um Klima-Kleber und die Wiesn

Was die Themen in Benediktbeuern anbelangt, hält man sich auch hier noch bedeckt. „Es wird was zu den Klima-Klebern geben, zur Wiesn, und natürlich geht es auch ums Nachbardorf“, verrät Schöpf immerhin. Bis zum Rosenmontag müssen die Wagen in Benediktbeuern fertig sein, dann erfolgt auch hier die Abnahme durch den TÜV. Um den Faschingszug finanzieren zu können, verkauft der Verein auch in diesem Jahr Faschingszeichen. „Da suchen wir noch Verkäufer“, sagt Schöpf.

Wagenreihenfolge wird ausgelost

Am kommenden Donnerstag, 9. Februar, findet in Benediktbeuern die Faschingszugversammlung statt, bei der die Wagennummern verlost werden. Los geht’s um um 19.30 Uhr im Gasthof zur Post. „Für den Faschingsdienstag hoffen wir, dass alles unfallfrei abläuft“, sagt der Vorstand der „Beira Maschkera“. „Wir wünschen uns schönes Wetter und kein Schneetreiben.“ Schmunzelnd fügt Schöpf hinzu: „Wir sind jetzt brav und werden noch mal ein Wörtchen mit dem Pfarrer reden.“

Weitere Informationen: Der Faschingszug in Bichl findet am Sonntag, 19. Februar, statt. In Benediktbeuern ist der Umzug am Faschingsdienstag, 21. Februar. Beide Umzüge starten jeweils um 13.33 Uhr.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.