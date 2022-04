Bichler Bürgerversammlung: Neuer Bauhof das größte Projekt der finanzstarken Gemeinde

Von: Patrick Staar

Rund 40 Zuhörer kamen zur Bürgerversammlung in den „Bayerischen Löwen“. © P. Staar

In Bichl fand kürzlich eine Bürgerversammlung statt. Fotovoltaik, die finanzielle Situation Bichls und der neue Bauhof waren dort unter anderem Thema.

Bichl – In Bichl leben ungewöhnlich viele Jugendliche, die Gemeinde steht finanziell außergewöhnlich gut da. Nachholbedarf gibt’s beim Ausbau der Fotovoltaik: Das sind einige der Erkenntnisse aus der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Saal des „Bayerischen Löwen“.

Wenige Gebäude mit Fotovoltaik

Zu letzterem Thema gab es auch die einzige Wortmeldung der rund 40 Zuhörer. So kritisierte Martin Zeller, dass er nur wenige Gebäude mit Solarzellen auf dem Dach entdecken könne, wenn er durch Bichl fahre. Zeller erkundigte sich, was die Gemeinde dagegen unternehmen will und regte die Gründung einer Projektgruppe an.

Martin Zeller wünscht sich mehr Fotovoltaik. © P. Staar

Bürgermeister hofft, dass im neuen Gewerbegebiet viele Solaranlagen installiert werden

Vor rund zehn Jahren sei schon mal einen Solarpark auf dem Gelände der ehemaligen Hausmüll-Deponie angedacht gewesen, entgegnete Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Die Mehrheit des Gemeinderats habe diesen Vorschlag aus Sorge um das Ortsbild abgelehnt: „Vielleicht wären wir jetzt froh, wenn wir ihn hätten.“ Der Bürgermeister hofft, dass im neuen Gewerbegebiet viele Solaranlagen installiert werden. Angedacht seien sie an der Kläranlage und am neuen Bauhof.

Pössenbacher gab aber auch zu bedenken, dass der Bau von Fotovoltaik finanziell „sehr, sehr uninteressant“ sei, wenn man den erzeugten Strom nicht selbst verbrauche. Fürs Einspeisen ins Stromnetz gebe es so gut wie kein Geld. Er sei gespannt, was im „Osterpaket“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stehe.

Gründung eines Arbeitskreises Energie „sinnvoll“

Pössenbacher machte keinen Hehl daraus, dass er dem Ausbau der Windkraft im Voralpenland skeptisch gegenübersteht. Das Thema werde jedoch in Zukunft aktuell werden, daher sei die Gründung eines Arbeitskreises Energie sicherlich sinnvoll: „Das kann nur förderlich für die Gemeinde sein. Wenn es Unterstützer gibt, bin ich gerne dabei.“

Einblick in die finanzielle Situation: „Gemeinde steht nicht schlecht da“

Pössenbacher und Kämmerer Florian Hlawatsch gaben auch einen umfangreichen Einblick in die finanzielle Situation der Gemeinde. Demnach ist die Pro-Kopf-Verschuldung in den vergangenen Jahren rasant gesunken, Waren es 2012 noch gut 800 Euro je Einwohner, so sind es nun nur noch knapp 200 Euro. Rund 600 000 Euro Schulden stehen 3,4 Millionen Euro Rücklagen gegenüber. „Die Gemeinde steht also nicht so schlecht da“, sagte Pössenbacher.

Benedikt Pössenbacher, Bichler Bürgermeister © P. Staar

Bichl in Zahlen

Einwohner: 2341 (-13 im Vergleich zum Vorjahr)



Geburten: 28 (-4)



Sterbefälle: 18 (+1)



Wegzüge: 152 (-45)



Zuzüge: 151 (-30)



Angestellte in der VG: 130



Schüler (Mittelschule): 92 (-8)



Kosten je Schüler: 2366 Euro



Besucher Freibad: 5726 (+296)

Das nächste große Projekt: Der Neubau des Bauhofs

Mit solch einem dicken finanziellen Polster sieht sich Bichl gut gerüstet für das nächste große Projekt, den Neubau des Bauhofs, der rund 2,8 Millionen Euro kosten soll. Gerade eben erst seien die ersten Bohrpfähle in den Boden gerammt worden, berichtete Pössenbacher. Erst unter der 20 Meter dicken Torfschicht sei fester Boden zum Vorschein gekommen.

Mit 2,8 Millionen Euro Kosten ist der Bauhof seiner Ansicht nach nicht überteuert. Man dürfe nicht vergessen, dass auf dem 8000 Quadratmeter großen Geländes weit mehr entstehe als nur ein Bauhof. So werde der Vorplatz des Wertstoffhofs neu gestaltet, es entstünden ein Waschplatz und eine Schüttguthalle für mehrere hunderttausend Euro. Fast jede Gemeinde baue nun eine solche Halle, weil nun vorgeschrieben ist, dass Bauwerber ihren Aushub untersuchen lassen müssen.

In Bichl leben besonders viele Jugendliche

Pössenbacher präsentierte auch jede Menge Statistiken. Bemerkenswert: In Bichl leben 19,5 Prozent Jugendliche. Übertroffen wird dieser Wert im Landkreis nur von der Jachenau (22,8 Prozent). Zum Vergleich: In Benediktbeuern liegt der Anteil nur bei 15 Prozent. Im Bichler Kindergarten sind 73 der 75 Plätze vergeben, in der Krippe alle 36. Für das nächste Jahr sind schon alle Plätze ausgebucht.

Kanalgebühren gesenkt: „Schön in einer Zeit, in der alles teurer wird“

Der Bürgermeister präsentierte weitere erfreuliche Zahlen: So liege der Wasserverlust im Leitungsnetz im „niedrigen einstelligen Prozentbereich“. Dieser Wert sei so niedrig wie noch nie in der Geschichte von Bichl: „Ein Vorzeigejahr.“

Der Wasserpreis sei mit 67 Cent je Kubikmeter „gigantisch niedrig“. Heuer stehe allerdings eine Neukalkulation an, die Bürger müssten sich auf eine Erhöhung einstellen. Die Kanalgebühren konnten dagegen von 2,58 auf 2,36 Euro je Kubikmeter gesenkt werden. Pössenbacher: „Das ist schön in einer Zeit, in der alles teurer wird.“

