Bunter Faschingszug in Bichl: Maschkera trotzen dem Regen

Von: Elena Royer

Eine flotte Sohle legte die „Oide Garde“ aufs Parkett. So mancher Besucher hätte den Damen, die mit Rollatoren und am Gehstock durch das Dorf schlurften, wohl gar nicht so viel Beweglichkeit zugetraut. © arp

Beim Faschingszug in Bichl hatte das Publikum am Sonntagnachmittag viel zu lachen. Weder die Nachbargemeinde, noch die Weltpolitik blieben von den Maschkera verschont.

Bichl – Pünktlich zum Start des Faschingszugs begann es am Sonntag in Bichl zu regnen. Doch das schlechte Wetter tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Zahlreiche Besucher waren ins Dorf gekommen, um bei dem beliebten Spektakel dabei zu sein. Die Maschkera boten allerhand für die Lachmuskeln der Zuschauer. Nicht nur die Nachbargemeinde Benediktbeuern wurde aufs Korn genommen, auch um die große Weltpolitik drehten sich die aufwendig gestalteten Wagen.

Mit kunterbuntem Konfettiregen überschüttete die Bichler Prinzengarde die Zuschauer am Straßenrand. © arp

Faschingszug in Bichl: Zahlreiche Zuschauer trotz Regenwetter

Angeführt wurde der Zug von einer überdimensionalen goldenen Sektflasche, von der aus die Bichler Prinzengarde Bonbons und Konfetti auf die Zuschauer warf. Ihnen folgten 16 Themenwagen, sechs Fußgruppen, die Bichler Kindergarde und die Garde aus Sindelsdorf.

Der Auerhahn „Franz Josef“ ließ es sich nicht nehmen, die Zuschauer am Straßenrand zu erschrecken. Er hatte es zu überregionaler Berühmtheit geschafft, als er 2021 in Lenggries Wanderer attackierte und daraufhin umgesiedelt wurde. Nun ist in Lenggries wieder ein Auerhahn aufgetaucht, bei dem es sich aber wahrscheinlich nicht um das selbe Tier handelt. Begleitet wurde „Franz Josef“ von einem Wagen mit der Aufschrift „Da Auerhahn im Balzgewand – der Schrecken im ganzen Oberland“. Damit er den Wanderern nicht zu nahe kommt, haben sich die Maschkera etwas besonderes einfallen lassen: Ein „Auerhahn-, Bär- und Wolf-Abwehrbike“, ein Fahrrad komplett eingehüllt in Maschendraht.

Auerhahn „Franz-Josef“ erschreckte die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. © arp

Klima-Kleber wurden aufs Korn genommen

Auch die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ waren ein gefundenes Fressen für die Narren. Alle paar Meter „klebten“ sich Aktivisten auf die Straße, wo sie von Polizisten lautstark schimpfend mit schwerem Gerät losgelöst wurden. Ein Wagen war dafür wie eine Autobahn gestaltet, mit Leitplanken und den typischen blauen Verkehrsschildern. Dazu der Spruch: „Wer nichts kann und wer nicht ist, der wird Klimaaktivist“. Dahinter köchelte in einem großen Bottich „Uhu“-Klebstoff.

Alpenwarmbad in „Alpenclanbad“ umbenannt

Auch die Clans, die im Sommer im Alpenwarmbad im Nachbardorf Benediktbeuern ihr Unwesen trieben, wurden auf die Schippe genommen. So wurde das Bad kurzerhand umbenannt in „Alpenclanbad“. In einem Planschbecken badete jemand in Müll, begleitet von arabischer Musik, und auf der Tafel am Kiosk waren alle Gerichte ins Arabische „übersetzt“.

In „Alpenclanbad“ tauften die Maschkera das Alpenwarmbad in Benediktbeuern kurzerhand um, nachdem dort im Sommer Familienclans für Ärger sorgten. © arp

Den „Schilderwald“ in Benediktbeuern zogen die Maschkera ebenfalls durch den Kakao. „Asamstraß’ in Beirn, Schilder-Wahnsinn zum Schrein“ war auf einem Schild zu lesen, und an der Seite des Wagens, auf dem gerade eine „Beira Gmoa Sitzung“ stattfand, stand: „Ganz nei werd baut de Asamstraß, groß is jetz da Bürgerhaß. Parken kann ma do jetz nimma, ja gähds denn ned no dümma.“

Die Meerjungfrau schien der Regen nicht zu stören – schließlich ist sie ja im Wasser daheim. © arp

Alfons Schuhbeck kocht hinter Gittern

Dahinter reihte sich ein hinter Gittern kochender Alfons Schuhbeck ein, der seine Mithäftlinge mit leckeren Ingwer-Gerichten verköstigte. Ums Essen drehte sich auch der Wagen mit der Aufschrift: „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Käferwald“, in Anspielung darauf, dass es seit Kurzem erlaubt ist, Pulver aus Insekten in Nahrungsmitteln beizumischen.

Originelle Kostüme waren zuhauf vertreten. © arp

Heuschrecken und Mehlwürmer als Kostprobe

In Bauchläden boten die Maschkera den Umstehenden Heuschrecken oder Mehlwürmer als Kostprobe an. Und auch das Kloster Benediktbeuern bekam sein Fett weg. „B’beuern sucht seine Geschichte“ stand auf einem Wagen. Dazu wühlten Schützen mit Gewehren im Dreck, verzweifelt auf der Suche nach Indizien für das Gründungsdatum des Klosters. Denn noch immer ist unklar, wann genau es gegründet wurde.

