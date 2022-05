Sorge um sinkendes Interesse am Ehrenamt: Bichler Feuerwehr blickt auf Corona-Jahre zurück

Die neue Führungsmannschaft der Bichler Feuerwehr: (v. li.) Zweiter Kommandant Johannes Urban, Vorsitzender Alexander Urban, Schriftführer Martin Saumweber, Kommandant Alexander Ebenhoch und Zweiter Vorsitzender Tobias Limm. © esc

Kürzlich blickte die Bichler Feuerwehr in ihrer Jahresversammlung auf die vergangenen Corona-Jahre zurück. Bei der Versammlung wurde auch der Vorstand teilweise neu gewählt.

Bichl – Große Sorgen in Sachen Nachwuchs plagen derzeit die Feuerwehr Bichl. Zwar zählt sie offiziell 23 junge Anwärter. Da aber deren Ausbildung noch in der Zeit vor Corona begonnen hat, zieht sie sich mittlerweile über einen beträchtlichen Zeitraum. So ganz genau wisse auch er nicht, wie viele davon noch bei der Stange geblieben seien, sagt Kommandant Alexander Ebenhoch: „Aber es ist zu befürchten, dass ein Großteil keine Lust mehr auf die Feuerwehr hat.“

Feuerwehrler überlegen, wie man junge Leute für das Ehrenamt begeistern kann

In einer intensiven Diskussion suchten die Mitglieder bei der Jahresversammlung vor wenigen Tagen nach Methoden und Wegen, wie man die jungen Leute wieder für die Feuerwehr begeistern könne. Aber nicht nur bei den jungen Leuten, auch insgesamt hat sich eine gewisse Übungsmüdigkeit unter den Aktiven breitgemacht. Ebenhoch appellierte an die Mitglieder, wieder verstärkt zu kommen. Auch von 20 Atemschutz-Geräteträgern würden „unterm Strich gerade einmal 13 übrig bleiben“, berichtete Ebenhoch.

Während Corona: Zahl der Einsätze erheblich zurück gegangen

Während der beiden Coronajahre wurde nicht nur die Zahl der Übungen heruntergefahren, auch die Zahl der Einsätze hat sich erheblich reduziert. Noch als „normales Jahr“ bezeichnete der ehemalige Kommandant Hermann Spanner das Jahr 2019 mit einem Brand und 14 technischen Hilfeleistungen. In 2020 waren es dann so wenig Einsätze wie in den letzten 15 Jahren nicht, berichtete Spanner, heute Dritter Kommandant. Es gab keinen Brand, nur acht technische Hilfeleistungen. Ungebrochen hoch war jedoch die Zahl der Einsätze der First Responder, nämlich 83.

Für 2021 legte Ebenhoch den Rechenschaftsbericht ab. Von den insgesamt 108 Einsätzen entfielen drei auf Brände, zehn auf technische Hilfeleistungen und 90 auf First Responder-Einsätze.

First-Responder Gruppe ein erfolgreiches Markenzeichen

„Es hat uns schon gefuchst, dass während Corona der Übungsbetrieb ziemlich heruntergefahren werden musste“, sagte anschließend Kreisbrandmeister Hanns-Frank Seller. Dennoch habe man versucht, die Feuerwehr stets einsatzbereit zu halten. Als „erfolgreiches Markenzeichen der Bichler Wehr“ bezeichnet er die First-Responder-Gruppe. Auch Seller hofft, dass sich wieder mehr Kameraden an den Übungen beteiligen und diese „wieder Fahrt aufnehmen“.

Keine einfache Zeit für den neuen Kommandanten

Auch während der Pandemie-Zeit musste die Feuerwehr funktionieren und Einsatzbereit sein. „Es war keine einfache Zeit, in die der neue Kommandant Alexander Ebenhoch da hineingeworfen wurde“, sagte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Er dankte allen, die sich mit der Feuerwehr der dörflichen Gemeinschaft zur Verfügung stellen, und wünschte: „Viele Übungen, wenig Einsätze und viel Geselligkeit.“

Neue Posten bei der Bichler Wehr

Da Alexander Ebenhoch jetzt Kommandant ist, musste für den Verein ein neuer Schriftführer gefunden werden. Dieser Posten wird jetzt von Martin Saumweber bekleidet, zum neuen Kassier wurde Jörg Ackermann gewählt. Bestätigt wurden der Vorsitzende Alexander Urban und sein Stellvertreter Tobias Limm.

