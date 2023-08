Bahnübergänge in Bichl: Nichts geht voran – das sind die Gründe

Von: Vinzent Fischer

Seit 2019 ist der Bahnübergang „Am Bühel“ in Bichl für den Verkehr gesperrt. © Arndt Pröhl

Frustration im Bichler Rathaus: Die Bauprojekte „Am Bühel“ und an der B11 sind ins Stocken geraten. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Bichl – Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher schütte¦lt nur noch mit dem Kopf, wenn er an die Bahnübergänge in seiner Gemeinde denkt. Drei Stück gibt es in Bichl, an zweien soll es bauliche Veränderungen geben. Die Pläne dafür liegen seit Jahren auf dem Tisch des Rathauschefs, doch nichts rührt sich. „Man versteht es einfach nicht“, ist Pössenbacher ratlos. „Das ist nicht nachvollziehbar.“

Ein jahrelanges Hin und Her gab es mit der Deutschen Bahn im Bereich „Am Bühel“. Seit Sommer 2019 ist der Übergang mit Gitterzäunen gesperrt, nachdem es beinahe wieder zu einem schweren Unfall gekommen war. Eigentlich sollte eine Schranke her, doch bis diese hätte gebaut werden können, hätte es laut Bahn mindestens bis zum Jahr 2035 gedauert. Man einigte sich auf einen Kompromiss: Auf Kosten der DB soll ein Geh- und Radweg mit versetzten Gittern entstehen, um zumindest Fußgängern und Radlern ein sicheres Queren zu ermöglichen.

Das sagt die Bahn

Doch bis das Vorhaben abgeschlossen ist, vergeht quälend viel Zeit. „Die Baurechtsunterlagen wurden erstellt und beim Eisenbahnbundesamt eingereicht“, teilt eine Bahn-Sprecherin jetzt auf die erneute Anfrage unserer Zeitung mit. „Die Eingangsprüfung ist erfolgt, das Projekt befindet sich im Plangenehmigungsverfahren, auf dessen Dauer die DB keinen Einfluss hat.“ Umbau und Inbetriebnahme seien nach aktuellem Stand für 2024 geplant. „Eine Angabe zu den Kosten ist in der aktuellen Planungsphase noch nicht möglich“, so die Bahn-Sprecherin.

An der B 11 sollte eine Baumaßnahme für mehr Sicherheit an einer Kreuzung sorgen, doch diese verzögert sich weiter. © Arndt Pröhl

Wegen der Probleme war sogar die Ministerin gekommen

Im Zusammenhang mit den Veränderungen „Am Bühel“ wurde damals vereinbart, den größten Bichler Bahnübergang auf der Bundesstraße 11 zu verbessern. Die Lösung wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern der Deutschen Bahn und der damaligen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) gefunden (wir berichteten). Die Einmündung zur Allee zum Kloster Benediktbeuern soll baulich so verändert werden, dass sie auf einer Höhe mit der gegenüberliegenden Sportplatzstraße liegt. Somit könnten dort Landwirte, die aus Richtung Bichl kommen, nach links abbiegen – das ist bislang verboten – , und zudem würde diese Maßnahme Radfahrern das Queren der Bundesstraße erleichtern. Baubeginn war für Sommer 2023 geplant. Kosten: 200 000 Euro.

Rechtliche Schwierigkeiten

Die erforderlichen Grundstücke sind jedoch in privater Hand und gehören nach dem Tod des Besitzers einer Erbengemeinschaft. Ein für vergangenes Jahr anberaumter Notartermin mit den Erben wurde ersatzlos abgesagt, berichtet Pössenbacher. Bis heute kam kein Treffen mehr zustande, sodass der Grunderwerb bis auf Weiteres gescheitert ist.

„Das Projekt liegt auf Eis“, sagt auch Martin Herda vom Staatlichen Bauamt in Weilheim auf Nachfrage unserer Zeitung. In der Behörde stehe man aber für die Umsetzung bereit, sobald es grünes Licht gibt. „Wir sind so weit vorbereitet, dass es innerhalb des Folgejahres umgesetzt werden kann“, sagt Herda. Doch bis es so weit kommt, wird noch viel Zeit vergehen – auf Kosten der Gemeinde.

