Bahnübergänge und Bauhof: Das plant Bichl für 2023

Von: Elena Royer

Seit 2019 gesperrt: Die Planung für den Umbau des Bahnübergangs „Am Bühel“ in Bichl läuft. © arp/Archiv

Die Gemeinde Bichl will 2023 einige Bauprojekte angehen. Welche Vorhaben konkret umgesetzt werden, wird sich bald im Gemeinderat zeigen, wenn die Haushaltsberatung abgeschlossen ist.

Bichl - Was schon feststeht, ist, dass der neue Bauhof im Frühjahr fertiggestellt wird. „Wir sind relativ weit“, sagt Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Neben der Inneneinrichtung fehlt lediglich die Elektroinstallation, auch die Asphalt- und Pflasterarbeiten stünden noch aus, „aber das ging bislang nicht wegen des Wetters“, erklärt der Rathauschef. Mit der Eröffnung und Einweihung des Neubaus im Frühjahr soll auch ein Tag der offenen Tür stattfinden.

Bahnübergang am Bühel ist seit 2019 gesperrt

Seit Jahren beschäftigen die Gemeinde die beiden Bahnübergänge „Am Bühel“ und an der Bundesstraße 11. Der unbeschrankte Bahnübergang „Am Bühel“ ist seit 2019 gesperrt, als es dort fast zu einem Unfall kam. Seitdem sind dort Gitterzäune angebracht, die das Überqueren der Gleise verhindern sollen, jedoch sind Schleichwege entstanden. Die Arbeiten, die an diesem Bahnübergang durchgeführt werden müssen, sind Aufgabe der Bahn. Nach deren Angaben hat die Planung für den Bahnübergang begonnen. Dort soll ein Rad- und Fußweg entstehen, der das Überqueren erleichtern soll, ergänzt Pössenbacher.

Umbau des Bahnübergangs ist für 2024 geplant

Auf Anfrage unserer Zeitung erläutert eine Sprecherin der Bahn den aktuellen Sachstand: „Die Baurechtsunterlagen wurden mittlerweile erstellt und beim Eisenbahnbundesamt eingereicht. Dort werden diese aktuell geprüft.“ Umbau und Inbetriebnahme seien nach wie vor für das Jahr 2024 geplant. Das Bauvorhaben, ein Geh- und Radweg mit versetzten Gittern, soll auf Kosten der Bahn entstehen.

Zufahrt zur Klosterallee wird verlegt

Beim Bahnübergang an der B11 hingegen wird die Zufahrt zur Klosterallee verlegt. „Dadurch können Fahrzeuge sicherer abbiegen“, erklärt der Bürgermeister. Außerdem ist es Landwirten, die aus Richtung Bichl kommen, dann gestattet, nach links abzubiegen, was bislang verboten ist. „Das ist aber Sache des Straßenbauamts. Damit hat die Gemeinde nichts zu tun“, so Pössenbacher. Stattdessen kümmert sich das Staatliche Bauamt Weilheim darum. Dieses ist auch bereits startklar. Im Frühjahr oder Sommer 2023 werden die Arbeiten durchgeführt. Die Kosten übernimmt komplett der Bund.

Photovoltaik-Anlagen für die gemeindlichen Liegenschaften

Auf dem Plan der Gemeinde stehen noch einige Vorhaben, über die aber erst der Finanzausschuss beraten muss. „Den Bauhof haben wir fest im Visier“, so der Bürgermeister. Außerdem sollen die Bahnhofstraße ausgebaut werden und der Fahrtkopfweg baulich erschlossen werden. Was außerdem für dieses Jahr auf der To-do-Liste steht: „Wir wollen sämtliche Liegenschaften der Gemeinde mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten“, erklärt Pössenbacher. „Dafür holen wir bereits Angebote ein. Wir schauen, was wir davon realisieren können. Das ist immer schwer zu sagen vor der Haushaltsberatung.“

Im Gegensatz zu 2022 steht heuer in Bichl kein so großes Fest wie das 150. Gründungsjubiläum der Bichler Veteranen an. Das findet der Bürgermeister aber nicht schlimm. „Oft sind auch die kleineren Feste die ausschlaggebenden“, sagt er schmunzelnd und verweist auf den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Gemeinde.

