Bichl: Bau der DWD-Wetterstation wird noch dauern

Von: Christiane Mühlbauer

So sieht eine vollautomatische Wetterstation des DWD aus, wie diese Aufnahme aus Baden-Württemberg zeigt. Die Investitionskosten liegen zwischen 250 000 und 400 000 Euro. Die Säule ist der Windmast. © DWD

Die Planungen zur Errichtung einer vollautomatischen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bichl dauern wesentlich länger als erwartet. Beim Staatlichen Bauamt gibt es ein Problem.

Bichl – Noch immer hat sich auf dem Grundstück zwischen B 11 und Lindenallee nichts getan. Das liegt allerdings nicht am DWD. „Die gesamte Bauplanung läuft über das Staatliche Bauamt. Die anderen Stellungnahmen von den Behörden sollten erledigt sein“, teilt Johann Siemens, der stellvertretende Leiter der regionalen Messnetzgruppe München im DWD, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Pläne waren erstmals im August 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. „Von unserer Seite ist nicht viel passiert“, räumt Raphaela Scheuerl ein, Bauingenieurin im Staatlichen Bauamt Weilheim in der Servicestelle in Landsberg. Bei Scheuerl liegt das Projekt allerdings erst seit Kurzem auf dem Tisch. „Wir sind überlastet“, sagt Scheuerl. Der erste Schritt sei, ein Planungsbüro zu finden. „Unser Ziel ist es, heuer den Auftrag zu vergeben, damit man im nächsten Jahr die Maßnahme umsetzen kann.“

Ziel: Eine verbesserte Vorhersage

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es bislang keine vollautomatische Wetterstation. Mit dem Aufbau der Station in Bichl soll die Lücke im Bodenmessnetz zwischen Penzberg und Tegernsee geschlossen werden. Das Ziel ist eine verbesserte Vorhersage. Wenn die Station errichtet ist, wird Bichl über die Warn-App des DWD abrufbar und auch auf anderen Wetterdienst-Seiten, die ihre Daten vom DWD beziehen, zu finden sein. Und wenn nach Hagelschlag, Sturmschäden oder Dürre Wetterdaten für ein Gutachten gebraucht werden, etwa für die Versicherung, kann man diese Informationen abrufen.

Fläche muss besondere Voraussetzungen erfüllen

Der DWD hatte längere Zeit im Loisachtal nach einer geeigneten Fläche gesucht. Diese muss nämlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Denn eine vollautomatische Wetterstation ist High-Tech, deren Installation zwischen 250 000 und 400 000 Euro kostet. Viele wichtige meteorologische Parameter werden hier vollautomatisch erfasst: Lufttemperatur und -feuchte, die Temperaturen am und im Boden bis zu einem Meter Tiefe, der Luftdruck sowie Windrichtung und -geschwindigkeit. Erfasst werden auch Niederschlag, Schneehöhe, Sichtweite sowie die Höhe der Wolkenuntergrenze und die Sonnenscheindauer. Die Sensoren werden auf einzelnen Fundamenten aufgebaut. Die Übertragungstechnik selbst befindet sich in einem Container. Deshalb müssen zu der Fläche noch Strom- und Telefonleitungen verlegt werden. Das ganze Areal ist eingezäunt.

Station sendet Daten rund um die Uhr

Der DWD betreibt in Deutschland nach den Vorgaben der Weltorganisation für Meteorologie ein hauptamtliches Wetterstationen-Netz, das derzeit aus 182 vollautomatischen Stationen besteht. 32 davon befinden sich in Bayern. Diese senden rund um die Uhr über Datenleitungen Messdaten direkt an die Zentrale des DWD nach Offenbach. Hinzu kommt ein dichteres Netz von 2000 sogenannten nebenamtlichen Stationen, die von ehrenamtlichen Helfern betreut werden.

