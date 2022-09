Bichl: Bauamt ist startklar, aber die Bahn arbeitet im Schneckentempo

Am Bahnübergang der Bundesstraße 11 in Bichl wird die Einfahrt in die Klosterallee (rechts) im kommenden Jahr verlegt.

Infrastruktur

Von Christiane Mühlbauer schließen

Die Probleme im Gleisbett der Kochelseebahn sind nicht die einzigen Baustellen der Deutschen Bahn im Loisachtal. In Bichl gibt es zwei Übergänge, für die Lösungen schon ausgearbeitet sind. Wie sieht es mit der Umsetzung aus?

Bichl – Kaum war am Dienstag der Zugverkehr auf der Strecke der Kochelseebahn wieder angelaufen, kam es dort erneut zu einer Störung – und in den kommenden zwei Monaten sind weitere Fahrplanänderungen und zeitweise Schienenersatzverkehr angekündigt. Für Bichl sind das aber beileibe nicht die einzigen Probleme mit der Deutschen Bahn. Dort sorgt zudem die Sperrung des unbeschrankten Bahnübergangs „Am Bühel“ für Kopfzerbrechen. Die Gemeinde fordert dort eine verkehrstechnische Lösung, die im Zusammenhang mit dem Bahnübergang an der B11 stehen muss.

Ehemalige Verkehrsministerin Schreyer (CSU) versprach rasche Lösung

Nach festgefahrenen Gesprächen und einem unerwarteten Rückzug der Deutschen Bahn mischte sich der Heilbrunner Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU) ein und holte im Januar die damalige bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Vertreter der Deutschen Bahn zu einem Gespräch nach Bichl. Damals wurden konkrete Lösungen erarbeitet (wir berichteten).

Was ist nun daraus geworden? Die gute Nachricht: Für die Neuerungen an der B11 ist eine konkrete Lösung in Arbeit. Hier wird der Übergang verlegt und aufgeweitet. Die Stelle wird baulich so verändert, dass sich die Klosterallee auf einer Höhe mit der Sportplatzstraße befindet. Das erleichtert das Queren für Radfahrer erheblich. Außerdem dürfen nach der Fertigstellung Landwirte und Fahrzeuge mit Anhänger, die aus Richtung Bichl kommen, links abbiegen (das ist bislang verboten).

Gemeinde und Bauamt arbeiteten Details aus

Die Gemeinde Bichl hat in den vergangenen Monaten in die Wege geleitet, dass die erforderlichen Grundstücke – sie sind in privater Hand – veräußert werden, damit sie der Landkreis erwerben kann, berichtet Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. In Kürze ist Notartermin.

Parallel dazu hat das Staatliche Bauamt weiter an den Details gearbeitet. Erste Planungen lagen beim Besuch der Ministerin schon vor. „Die Ausschreibung ist jetzt in Vorbereitung und wird im Winter fertiggestellt“, sagt Martin Herda, der im Staatlichen Bauamt in Weilheim für den Landkreis zuständig ist. Im Frühjahr oder Sommer 2023 werde man dann die Arbeiten durchführen. Die Kosten übernimmt laut Herda komplett der Bund. Er geht von rund 200 000 Euro aus.

Bahn: „Planung hat begonnen“

Und was passiert „Am Bühel“? „Die Planung für den Bahnübergang hat begonnen“, teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Das Planungsbüro stimmt sich unter anderem auch mit der Gemeinde zur Genehmigung für Grundstücksnutzungen ab.“ Umbau und Inbetriebnahme seien nach wie vor für 2024 geplant. Auf Kosten der Deutschen Bahn wird hier ein Geh- und Radweg mit versetzten Gittern gebaut.

Der Bahnübergang „Am Bühel“ ist seit Sommer 2019 gesperrt. Damals war es beinahe wieder zu einem Unfall gekommen. Seither sollen Eisengitterzäune ein Queren der Schienen verhindern, es haben sich jedoch Schleichwege gebildet.

