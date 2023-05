Bauarbeiten an der Kochelseebahn: Bahn will Bichler Störche nicht stören

Von: Andreas Steppan

Teilen

Auf zwei Oberleitungsmasten beim Bichler Bahnhof leben Storchenfamilien. Bei den anstehenden Bauarbeiten nimmt die Deutsche Bahn darauf Rücksicht. © Arndt Pröhl

Auf der Strecke der Kochelseebahn reißt die Bahn alle alten Oberleitungsmasten ab – bis auf zwei in Bichl, auf denen sich Horste befinden.

Bichl – Wer am Bichler Bahnsteig auf den Zug wartet, hat in beide Richtungen Ausblick auf je ein Storchennest. Reges Treiben herrscht dort in luftiger Höhe jeweils auf der Spitze eines Oberleitungsmasts. Bei den aktuellen Bauarbeiten an der Bahnstrecke sind die Vögel ein wesentlicher Faktor der Planungen. Das erläuterten Vertreter der Deutschen Bahn am Freitag bei einem Pressegespräch.

Bahn erneuert für 33 Millionen Euro Oberleitungen zwischen Tutzing und Kochel

Wie berichtet erneuert die Deutsche Bahn heuer auf der Strecke die Oberleitungen. Entlang der 35 Kilometer von Tutzing nach Kochel entstehen für 33 Millionen Euro rund 600 neue Masten. Die bisherige Leitung stammt in Teilen noch aus dem 1930er-Jahren und ist störanfällig geworden. Von Tutzing bis Kochel gibt es wieder von 12. Juni bis 3. August, von Penzberg bis Kochel von 4. August bis 10. Dezember Schienenersatzverkehr – nur während des Oktoberfests von 16. September bis 4. Oktober verkehren Züge.

Möglichst gering sollen die Auswirkungen auf die streng geschützten Störche bleiben. Das südliche Bichler Nest sei mit einem Storchenpaar besetzt, das nördliche sogar mit vier Störchen, so Bahn-Sprecher Thomas Vetsch. Seit Beginn der Entwurfsplanung 2020 würden die beiden Horste vom Landesbund für Vogelschutz regelmäßig kontrolliert. Vetsch: „Sechs Jungvögel sind hier seither aufgezogen worden.“

Bauarbeiten in Bichl beginnen erst nach der Brutzeit

Während auf dem Rest der Strecke alle alten Masten abgerissen werden, bleiben die beiden mit den Nestern stehen. Zudem starten die Arbeiten auf dem Streckenabschnitt von Penzberg bis Kochel erst am 4. August, also nach der Brutzeit, wie Projektleiter Michael Kunze berichtete. Die lärmintensiven Gründungsarbeiten für die neuen Masten seien im Bereich des Bichler Bahnhofs sicherheitshalber sogar erst für Ende August terminiert.

„Der zweite große Aspekt ist, dass die Störche im Endzustand möglichst gut vor elektrischen Schlägen geschützt werden.“ So achte man darauf, der der Abstand zwischen unter Spannung stehenden Teilen, freihängenden Leitungen sowie Sitzgelegenheiten der Vögel immer möglichst groß sei. „Störche haben eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern“, ergänzte Umweltingenieurin Eva Lutz. Berühre ein Vogel gleichzeitig eine stromführende Leitung und ein leitendes Bauteil, bestehe die Gefahr einer Erdableitung, die für den Storch tödlich wäre. Ganz abgesehen von Umweltschutz-Gesichtspunkten sei ein dadurch ausgelöster Kurzschluss auch eine „betriebliche Störung“, so Kunz. Spezielle Marker – schwarz-weiß-gestreifte Tafeln, die sich im Wind bewegen – sollen die Störche optisch davor warnen, gegen die Leitungen zu fliegen.

Maßnahmen auch für Zauneidechse und Biber

Auch auf weitere geschützte Arten gelte es, Rücksicht zu nehmen. „Für die Zauneidechse legen wir 20 Überwinterungshabitate an“, sagte Eva Lutz. Das seien Haufen aus Stein, Totholz, Kies oder Sand, in die sich die Reptilien vergraben könnten. Nördlich von Kochel seien die Maststandorte so gewählt, dass sie möglichst weit entfernt von Biberburgen seien. Und als Ausgleichsmaßnahmen für die Flächenversiegelung für die Masten seien Gehölzpflanzungen, neue Streuobstwiesen und die Extensivierung von Wiesenflächen geplant.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.