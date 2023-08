Bichl kauft Container für Flüchtlinge: „Müssen unsere Hausaufgaben machen, ob wir wollen oder nicht“

Von: Vinzent Fischer

Das Rathaus der Gemeinde Bichl. © Archiv

Nach der „Zwangszuweisung“ von Asylbewerbern hat sich der Bichler Gemeinderat für eine Lösung zur Unterbringung entschieden. Und kauft nun Container.

Bichl – Der Bichler Gemeinderat kam am Dienstag zu einer außerordentlichen, nicht öffentlichen Sitzung zusammen, zu der auch Vereinsvertreter geladen waren. Diskutiert wurde dabei über die Unterbringung der zehn Asylbewerber, die im September in der Gemeinde erwartet werden. „Wir haben beschlossen, dass wir Container bestellen“, sagte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bichl will ab Anfang 2024 Container zur Unterbringung von Flüchtlingen nutzen

Bis Weihnachten werden die Container in Bichl erwartet. Ziel sei es, dass sie ab Januar 2024 für die Unterbringung genutzt werden können. Sie bieten knapp 50 Personen Platz und sollen am Hochbichlfeld im Norden der Gemeinde platziert werden. „Der Standort wird aktuell noch geprüft“, sagte Pössenbacher. Das Landratsamt müsse erst noch grünes Licht geben.

Wie berichtet, beginnt im September die von Landrat Josef Niedermaier (FW) angekündigte „Zwangszuweisung“ von Flüchtlingen im Landkreis. Nach dem Königsteiner Schlüssel werden die Asylbewerber dann nach einer festen Quote an die Gemeinden verteilt. Berechnungsgrundlage ist die jeweilige Einwohnerzahl. Von mehr als den zehn im September erwarteten Asylbewerbern wisse man bisher noch nichts, so der Rathauschef, doch man müsse davon ausgehen, dass bis zum Jahresende noch weitere Flüchtlinge in die Gemeinde kommen werden.

Wegen weitere Unterkünfte befindet sich die Gemeinde in Verhandlungen

Bis die Container bezugsfertig sind, sucht man in Bichl nach einer Zwischenlösung. Im Gasthof Bayerischer Löwe, der der Gemeinde gehört, soll ein Teil der zehn Flüchtlinge vorerst unterkommen. Der Festsaal komme dafür infrage. Wegen weiterer Unterkünfte befände man sich aktuell in Verhandlungen mit Eigentümern, erklärte Pössenbacher.

Glücklich ist der Bürgermeister mit den Umständen nicht. „Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen, ob wir wollen, oder nicht“, sagte Pössenbacher. (vfi)

