Vom Sheriff zum Ober-Sheriff: Elisabeth Geiger arbeitet seit 60 Jahren in der Bäckerei Eberl

Von: Elena Royer

Teilen

Denkt noch lange nicht ans Aufhören: Elisabeth Geiger (75) arbeitet seit 60 Jahren bei der Bäckerei Eberl in Bichl. © arp

Das muss ihr erst mal jemand nachmachen: 60 Jahre – schon über ein halbes Jahrhundert – arbeitet Elisabeth Geiger bei der Bäckerei Eberl in Bichl. Ans Aufhören denkt die 75-Jährige noch lange nicht.

Bichl - „Als ich dort angefangen hab’, war der heutige Chef neun Jahre alt“, erinnert sich Geiger. Damals war sie 15 und kam nach der Haushaltungsschule in Hohenburg zu den Eberls. Als „Mädchen für alles“, wie sie sagt. „Ich habe gewaschen, gekocht, gebügelt, und mich um die Kinder gekümmert.“

Geregelte Arbeitszeiten waren damals Fehlanzeige. „Das ging oft von morgens 6 Uhr bis abends um 7“, erzählt Geiger. „Zur Zwetschgendatschi-Zeit haben wir oft schon um 3 Uhr nachts angefangen.“ Schon immer hat sie überall mit angepackt, wo sie gebraucht wurde. „In der Früh hab’ ich die Semmeln und das Brot hergerichtet und mit dem Radl ausgeliefert, und wenn ich heimgekommen bin, hab ich gekocht.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Freizeitanspruch im Laufe der Zeit laut Geiger sehr geändert

Heutzutage, stellt Geiger fest, ist den Leuten ihre Freizeit absolut wichtig. Das hat sich im Lauf der Zeit stark verändert. „Die Leute wollen sich aussuchen, wann sie arbeiten“, sagt sie. „Nicht aufstehen, das hat es damals nicht gegeben.“ Auch die Kunden haben sich über die Jahre hinweg verändert, erzählt die 75-Jährige. „Heutzutage muss man die Kundschaft mit Samthandschuhen anfassen“, sagt sie. „Wenn mal ein Kirschkern im Kuchen ist, dann rufen sie gleich an.“

Auch Maschinen und technischen Neuerungen hat Geiger im Wandel der Zeit erlebt. „Das hat vieles einfacher gemacht“, erzählt sie und erinnert sich an ein lustiges Ereignis: „Als ich zum ersten mal mit dem neuen Lieferwagen mit Schiebetür Semmeln ausgefahren hab, hab ich vergessen, die Tür zu schließen. Dann ist alles rausgefallen.“

Geigers Wunschberuf war eigentlich Verkäuferin. „Das ging aber nicht, weil es in Bichl keine Lehrstellen gab“, erzählt sie. „Ich hätte zum Beispiel nach Tölz gemusst, das wäre sehr weit gewesen.“ Inzwischen kann sie sich aber keinen schöneren Beruf mehr vorstellen. „Ich gehe einfach gerne arbeiten“, sagt die 75-Jährige. „Am besten gefällt mir, dass man unter die Leute kommt. Und dass man noch alles schafft.“ Sogar im Umgang mit dem Computer ist Geiger fit. Ihr Credo: „Wer rastet, der rostet.“ Besonders schätzt sie auch, dass sie fast schon zur Familie gehört. „Ich habe mich noch nie als Außenseiter gefühlt.“ Auch ihr Chef, Josef Eberl sen., findet nur lobende Worte für seine langjährige Mitarbeiterin: „Sie war immer da und hat immer ehrlich ihre Meinung gesagt.“ Geiger ergänzt lachend: „Früher war ich der Sheriff, heute bin ich der Ober-Sheriff mit meiner großen Klappe.“

Um trotz der immens hohem Energiekosten Pflanzen und Gemüse anbieten zu können, haben sich Gärtnereien aus dem Landkreis allerlei einfallen lassen. Darauf setzen die hiesigen Gärtner:

Elisabeth Geigers Credo: „Wer rastet, der rostet“

Ob sie nach so viele Jahren in der Bäckerei überhaupt noch Semmeln sehen kann? „Auf alle Fälle“, bekräftigt Geiger und nickt. „Nur Kümmelsemmeln mochte ich noch nie, wegen dem ganzen Kümmel. Aber eine Butterbrezn ist einfach was Gutes.“ Heute arbeitet die 75-Jährige nur noch samstags. Sie kommissioniert die Ware und bereitet die Lieferungen für die Fahrer vor. Nie hätte sie gedacht, dass sie einmal so lange arbeitet. Und trotzdem: Ans Aufhören denkt Geiger noch lange nicht. „Alle, die zu arbeiten aufhören, werden krank“, sagt Geiger. Sie will so lange weitermachen, wie es eben geht. „Meine Mutter hat auch bis sie 85 war gearbeitet. Ich hab’ zum Chef gesagt: Wenn du in Rente gehst, sag’ mir Bescheid, dann gehe ich einen Tag vorher“, schmunzelt Geiger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.