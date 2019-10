Lkw steckt unter Brücke fest: 80-jähriger Fahrer will nichts bemerkt haben

Spektakulärer Unfall in Bichl: Ein Lastwagen legte erst die Kochelseebahn lahm, dann blieb er unter einer Brücke stecken. Der Sachschaden ist hoch.

Update vom 18. Oktober, 6.42 Uhr

Bichl - Der 80-Jährige der am Donnerstag mit seinem Lkw unter einer Brücke hängen blieb, hat seinen Fehler, den Kran nicht richtig eingefahren zu haben, wohl „übersehen“. Ein Polizeisprecher sagte: „Der Rentner will davon nichts bemerkt haben und fuhr weiter.“

Der Zugverkehr der Kochelseebahn zwischen Bichl und Kochel am See war bis Freitag früh gesperrt, der Zugverkehr läuft mittlerweile wieder fahrplanmäßig.

Update von 17.22 Uhr

Bichl - Der Sachschaden, der bei dem Lkw-Unfall entstand, ist beträchtlich: Am Lastwagen selbst entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an der Brücke, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht verschoben worden sein dürfte, rund 5000 Euro. Den Schaden an der Oberleitung beziffert die Polizei mit zirka 50.000 Euro. Der Lastwagen wurde mittlerweile von einem Tölzer Abschleppunternehmen geborgen.

Die Bahnlinie der Kochelseebahn ist für die Reparaturarbeiten an der Oberleitung nach wie vor unterbrochen, der Bahnübergang der B 11 auf Höhe Bichl ist gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung dürften im Laufe des Freitags abgeschlossen sein.

Update von 14.32 Uhr

Bichl - Wegen der beschädigten Oberleitung ist zwischen Bichl und Kochel am See nach wie vor kein Zugverkehr möglich. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Züge aus Tutzing enden derzeit in Bichl.

Die ursprüngliche Meldung:

Der Feuerwehr bot sich ein durchaus kurioses Bild: Bei Bichl steckte am Donnerstagmittag ein Lastwagen samt Anhänger unter einer Unterführung fest. Der vordere Teil des Gespanns ragte dabei steil nach oben. Bereits zuvor hatte der Fahrer (80) einen weitreichenden Schaden verursacht.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Lastwagen mit nicht vollständig eingeklapptem Ladekran unterwegs. Zunächst blieb der Kran an der Stromleitung der Bahnlinie an der Bundesstraße 11 hängen und zerriss die Hochspannungsleitung, die auf die Straße fiel. In der Folge musste der Betrieb der Kochelseebahn unterbrochen werden. Derzeit (Stand 13.43 Uhr) arbeitet die Bahn daran, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Video: Lkw steckt unter Brücke fest

Lkw steckt unter Brücke: Bergung wird vorbereitet

Obwohl die Oberleitung heruntergerissen war, fuhr der Lkw-Fahrer weiter auf die B472 Richtung Bad Tölz. Weit kam er dort allerdings nicht. Nach rund 200 Metern blieb er mit dem Kran unter einer Brücke, die ins Moos führt, hängen.

Die Feuerwehren aus Bichl, Benediktbeuern und Penzberg eilten mit rund 30 Mann zur Unfallstelle, zudem Sanitäter des BRK. Der Fahrer blieb nach ersten Angaben unverletzt, hat aber einen Schock. Auch andere Autofahrer kamen laut Hermann Spanner, Kommandant der Feuerwehr Bichl, nicht zu Schaden.

Derzeit ist nur noch die Feuerwehr Bichl vor Ort. „Wir warten darauf, dass spezielle Einsatzkräfte der Polizei, die für den Schwerlastverkehr zuständig sind, zur Unfallaufnahme kommen“, sagt Spanner. Danach werde über die Bergung des Lkw entschieden. Derzeit kann der Verkehr auf der viel befahrenen Bundesstraße immerhin halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Vor Ort sind auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei, um den Schaden an der Brücke zu begutachten.

