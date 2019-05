Tier-Drama um „Mailo“: Chihuahua überlebte 14 Tage in der Wildnis

Zwei Wochen hat sich das winzige Tier allein in der Natur durchgeschlagen. Jetzt ist Hündchen Mailo wieder da.

Bichl – Das siebenjährige Chihuahua-Hündchen war kurz vor Ostern in Bichl entlaufen. Nun gelangte er mit Hilfe eines beherzten Müllfahrers und einer tatkräftigen Bäuerin wieder heim zu Frauchen.

Durch eine Katzenklappe bei Bekannten seines Frauchens, bei denen er vorübergehend zu Gast war, war der kleine Hund an einem Tag einfach ausgebüxt. Sofort machten sich zahlreiche Helfer, unter anderem vom Tierschutzverein Penzberg, auf die Suche. Es wurden überall Zettel aufgehängt.

Tatsächlich gab es bald mehrere Meldungen: Man hatte Mailo am Kreisverkehr Richtung Bad Heilbrunn gesehen, dann wurde er wieder in Bichl gesichtet oder bei Benediktbeuern. „Er muss ganz schöne Strecken zurückgelegt haben“, sagt sein Frauchen, die schließlich eine ihr bekannte Landwirtin bat, doch die Augen offen zu halten. Denn in der Nähe ihres Hofes war Mailo einmal gesehen worden. „Ich habe mir natürlich große Sorgen gemacht und nicht gedacht, dass er das bei der Kälte und ohne Futter lange überleben kann.“

Müllfahrer und Bäuerin retten das Hündchen

Dann aber tauchte Mailo auf. Ein Müllfahrer hatte ihn gefunden und festgehalten, als die in der Nähe wohnende Bäuerin herbeieilte. „Mailo ist dorthin gegangen, wo er gefunden wird“, ist sein Frauchen überzeugt.

Ganz abgemagert war der Hund nach fast zwei Wochen in der Wildnis, und voller Zecken. „Im Moment soll er alle zwei Stunden fressen, damit er langsam wieder aufgebaut wird“, sagt die Hundehalterin. „Aber er hat sich so gefreut, als wir uns wiedergesehen haben. Das war wirklich toll.“ mel

