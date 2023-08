Bichl bekommt ein neues Feuerwehrhaus – Baubeginn frühestens 2028

Gemeinderat stimmt Antrag zu

Bichl bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Der Gemeinderat stimmt einem entsprechenden Antrag zu. Der Baubeginn kann aber frühestens 2028 erfolgen.

Bichl – Ein neues Feuerwehrgerätehaus soll in Bichl gebaut werden. Das alte sei in die Jahre gekommen und erfülle die Anforderungen nicht mehr, erklärte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Gremium beschloss daher einstimmig, dem Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Bichl zuzustimmen.

„Ein wichtiges Signal“: Bichler Feuerwehr freut sich über neues Gerätehaus

„Es ist gut, dass die Entscheidung jetzt steht“, freut sich Kommandant Alexander Ebenhoch. „Das ist ein wichtiges Signal, dass die Feuerwehr und die Gemeinde dieselbe Sprache sprechen.“ Aus dem alten Feuerwehrhaus seien die Bichler inzwischen herausgewachsen. Die Anforderungen an den Arbeitsschutz hätten sich verschärft.

Zudem würden die Ausrüstungsgegenstände immer größer. „Da stoßen wir an räumliche Grenzen“, erklärt der Kommandant. Ein Beispiel: Aktuell müssen die Feuerwehrleute bei jedem Einsatz erst die Fahrzeuge rausfahren, bis sie sich umziehen können. Dass die Umkleide nicht räumlich abgetrennt ist, sei ein „Gefährdungsrisiko“ für die Feuerwehr, so Ebenhoch. Es sei „finanziell unrentabel, das jetzige Feuerwehrhaus zu ertüchtigen“, weshalb ein Neubau unumgänglich sei.

Bürgermeister fordert, früh mit den Planungen für das neue Feuerwehrhaus zu beginnen

Die Fläche für den Neubau steht bereits fest: Die Gemeinde hat im Bereich nördlich des Netto-Supermarkts ein Grundstück erworben, das sich für das Feuerwehrhaus eignet, berichtete Pössenbacher in der Gemeinderatssitzung. Bis 2028 gelte für die Fläche eine Wertsteigerungsklausel. Erst dann falle das Baurecht an die Gemeinde. „Da geht es um Summen, das müssen wir abwarten“, sagte der Rathauschef. Dann könne der Bau des neuen Gerätehauses beginnen.

+ Auf dem Gelände nördlich des Netto-Supermarkts soll ein Neubau entstehen. © arp

Dritter Bürgermeister Leonhard Peschl forderte, sich mit den Planungen für das neue Feuerwehrhaus nicht zu viel Zeit zu lassen. Der Blick in andere Gemeinden zeige, dass es sich um ein langwieriges Verfahren handle. „Das dauert schon einige Jahre“, gab Peschl zu bedenken. Auch Alexander Ebenhoch hofft auf einen „Erfahrungsaustausch mit den Nachbargemeinden“. Von dort könne man sich Tipps holen, was bei der Planung zu beachten ist. Der Kommandant will nach seinen Worten einen „Arbeitskreis gründen“, um das Projekt Feuerwehrhaus voranzutreiben. (vfi)

