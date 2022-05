Bichl gründet einen „Arbeitskreis Solarenergie“

Gerade auf den Dächern von Bichler Privathäusern gibt’s derzeit relativ wenige PV-Anlagen. © esc

In der jüngsten Sitzung des Bichler Gemeinderats ging es um Stromerzeugung durch Sonnenstrahlen. Die Räte riefen einen „Arbeitskreis Solarenergie“ ins Leben.

Bichl – Kritik und Anregung in der Bürgerversammlung von Martin Zeller über zu wenig genutzte Solarenergie im Dorf standen nun im Mittelpunkt der Sitzung des Bichler Gemeinderats. Zeller hatte zudem einen Arbeitskreis vorgeschlagen, der sich mit dem Thema befassen solle. Dem schloss sich nun auch das Ratsgremium an und entschied mit großer Mehrheit, einen „Arbeitskreis Solarenergie“ ins Leben zu rufen. „Das ist doch ein reiner Schmarrn und bringt überhaupt nichts. Pure Zeitverschwendung“, zeigte sich allerdings Xaver Bauer wenig angetan von der Idee.

Wenig Solaranalagen auf privaten Dächern in Bichl

Bürgermeister Benedikt Pössenbacher hatte bereits in der Bürgerversammlung nach einer möglichen Erklärung gesucht, warum auf den Dächern Bichler Privathäuser relativ wenige Solaranlagen installiert sind. So sei derzeit die Einspeisevergütung von über Photovoltaik-Anlagen erzeugtem Strom ins öffentliche Netz nicht sehr lukrativ. Finanziell besser gestellt sei man nur, wenn man den quasi zum „Nulltarif“ erzeugten Strom selbst verbrauche. Angesichts der jüngst explodierenden Energiepreise aber gebe es „eine enorm steigende Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in den letzten Wochen“, sagte Werner Krönauer. „Ich fände einen Arbeitskreis in der Sache gut.“

Mehr Sonnenstrom vom Dach

Zweiter Bürgermeister Helmut Oppel erinnerte zudem daran, dass der Bichler Rat erst vor Kurzem, als er eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ablehnte, mit als Grund für den negativen Bescheid eine Priorisierung der Installationen auf Dachflächen genannt hatte. Und Helmut Kolbeck meinte, dass es sich „durchaus lohnen würde, darüber nachzudenken, was die Gemeinde in der Sache mehr tun könne“. Zu den Zielen eines derartigen Arbeitskreises könnte etwa gehören, die Dächer der gemeindeeigenen Liegenschaften zu prüfen, wo etwa Photovoltaik möglich wäre.

„Ich kann mir schon vorstellen, dass auf so einen Arbeitskreis jede Menge Arbeit zukommen würde“, erklärte dann auch Rathauschef Pössenbacher. Zur Mitwirkung im Arbeitskreis erklärten sich spontan Helmut Kolbeck, Werner Krönauer und Michael Knestel bereit. Außerdem wurde angeregt, dass man den Kreis der Mitwirkenden über den Gemeinderat hinaus ausweiten könne. So wurde zudem beschlossen, im nächsten „Gemeindeblatt“ einen entsprechenden Aufruf zu starten.

