Bichl und Benediktbeuern: Zwei Dörfer im Faschings-Fieber

Alles eine Nummer größer: Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Benediktbeurer Faschingszug. Im Nachbarort Bichl dürfte sich dagegen alles im gewohnten Rahmen abspielen. Am Wochenende startet die Fünfte Jahreszeit.

Bichl/Benediktbeuern – Die „Beira Maschkera“ gibt es seit 20 Jahren. Zum Jubiläum will Vorsitzender Bernd Schöpf „für einen schönen, großen Faschingszug das ganze Dorf mobilisieren“. Auch die älteren Maschkera will er zusammentrommeln: „Unser Ziel ist, dass wir um die 15 Wagen zusammenbekommen“. Mitmachen werden auch drei Musikgruppen: der Huglfinger Trommlerzug, die Benediktbeurer Blasmusik und die Penzberger Sambagruppe. Hinzu kommen einige Fußgruppen: „Ein paar Themen sind schon angemeldet“, sagt Schöpf. „Was genau, verraten wir aber noch nicht.“

Der erste Faschings-Höhepunkt steht bereits am Samstag, 18. Januar, an: Ab 14 Uhr steigt im Saal des Gasthofs Post in Benediktbeuern das große Gardetreffen, zu dem zehn Faschingsgarden eingeladen sind. Mit dabei sind unter anderem Garden aus Lechau, Schwabsoin, Burgenstadl Pforzen, Sindelsdorf, Penzberg und natürlich die Gastgeberinnen selbst. Um 19.30 Uhr beginnt die große Jubiläumsparty im Postsaal mit Bayern-3-Moderator Bernhard Fleischmann alias „DJ Fleischi“. „Eine Maskierung ist noch nicht notwendig, das ist einfach eine Party“, sagt Schöpf.

Garden trainieren seit Monaten

Seit Mitte Juli haben die Benediktbeurer zweimal pro Woche je zwei Stunden trainiert. „Zum Schluss wird es dann immer mehr“, sagt Veronika Wörner. Das Pensum steigt dann auf vier Einheiten pro Woche. „Man will ja gut sein und was Gescheites abliefern.“

Nach so viel Vorbereitung fiebert Wörner ihrem Auftritt entgegen. Obwohl die 22-Jährige schon seit fünf Jahren bei der Garde dabei ist, weiß sie aus eigener Erfahrung: „Ich bin schon ein paar Tage vor unseren Auftritten so nervös, dass ich überhaupt nicht mehr ansprechbar bin.“ Eine „gewisse Nervosität“ gehöre zu solch einem Auftritt aber dazu. Insgesamt gehören der Garde – neben dem Prinzenpaar – elf junge Frauen an.

Acht Bälle gibt es in Benediktbeuern

Insgesamt stehen in Benediktbeuern acht Bälle auf dem Terminplan. Angesichts dieser Fülle an Veranstaltungen hofft Schöpf inständig, dass sich für den Postsaal schnell ein Wirt findet: „Wir müssen bei acht Bällen jeweils sieben Leute stellen, die unten arbeiten – das ist alles nicht so lustig.“

Bereits vor einem Jahr begannen die ersten Vorbereitungen auf den Bichler Fasching. „Als Erstes haben wir die Auftritte der Bands und der DJs koordinieren müssen“, erläutert Vorsitzender Benedikt Deiser. Dann mussten die Bichler herausfinden, welche Forderungen der TÜV stellt. Mitte August begann die Garde mit den Vorbereitungen auf ihren Auftritt. Was sie einstudiert haben, ist am Sonntag, 19. Januar, zu sehen, denn dann geht es rund: Die Bichler Kinder- und Teeniegarde mit Prinzenpaar und Hofmarschall lädt alle Interessierten ab 14.45 Uhr in den „Bayerischen Löwen“ zur Generalprobe für die Fünfte Jahreszeit ein. Für das leibliche Wohl ist nach Angaben der Veranstalter mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Fünf Faschingsbälle in Bichl - und einer für Kinder

Insgesamt gibt es in Bichl fünf Faschingsbälle und einen Kinderball. Der traditionelle Faschingszug findet am 23. Februar ab 13.33 statt. „Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Leute mitmachen“, sagt Deiser. Klarheit gibt es erst Anfang Februar, wenn die Wagenbauer-Versammlung ansteht: „Da wird alles durchgesprochen.“ Ohne Konkretes zu wissen, geht Deiser davon aus, dass der Faschingszug in etwa so groß ist wie im Vorjahr – damals zogen acht Fußgängergruppen und 16 Wagen durch den Ort. Motto des Faschings lautet dieses Mal „Partyplanet Bichl“. Die Deko im „Bayerischen Löwen“ wird entsprechend angepasst. Insgesamt beschäftigen sich 25 Helfer mit den Vorbereitungen.

Obwohl viel zu tun ist, sei er noch sehr gelassen, sagt Deiser: „Wir haben schließlich schon ein paar Faschings-Saisons hinter uns.“ Eine gewisse Anspannung gebe es kurz vor dem Start sicherlich noch: „Aber wenn man sieht, dass alles läuft, erledigt sich das auch.“

